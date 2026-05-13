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Faustino Oro reveló cuál es su gran sueño en el ajedrez: su reacción cuando lo compararon con Messi

El flamante gran maestro, de 12 años, reconoció que no se imaginaba este presente cuando comenzó. Cómo hizo para llegar a la cúspide

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Faustino Oro y sobre su apodo de "Messi del Ajedrez"

Faustino Oro está en boca de todos y no para de recibir elogios. El joven argentino de 12 años se convirtió en el segundo Gran Maestro Internacional más precoz de la historia durante un torneo en Cerdeña, Italia, un hito que llevó a la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) a manifestar públicamente su reconocimiento.

El ascenso de Faustino en el ajedrez global no solo ha capturado la atención de la comunidad especializada, sino que ha trascendido al gran público y figuras como Anish Giri, actual sexto en el ranking mundial, y el tenor Andrea Bocelli, se sacaron el sombrero ante el representante albiceleste.

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Mientras asimila su reciente logro, Oro reveló sus sensaciones y objetivos ante la prensa, subrayando el esfuerzo que lo llevó hasta este punto y lo que espera del futuro inmediato.

Lejos de limitarse al fenómeno viral, Faustino Oro explicó en entrevista con ChessBase India sus emociones tras obtener el título: “Me siento muy, muy bien. Ahora soy GM, así que estoy muy feliz”.

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Al abordar el camino que lo condujo a la élite, Oro puso el foco en el volumen de preparación exigido a un alto nivel: “Hay mucho trabajo duro. Entreno todos los días como seis horas. Solo con talento no vas a llegar lejos”, detalló. “Me siento muy, muy bien. Ahora soy GM, así que estoy muy feliz. Cuando empecé, obvio que no me lo imaginaba, pero hace uno o dos años lo podía ver“, agregó.

Faustino Oro reveló que su sueño es convertirse en campeón mundial de ajedrez

Garry Kasparov, uno de los nombres más resonantes del ajedrez, lo apodó Chessi, en alusión tanto al juego como a Lionel Messi. Oro aceptó la comparación con admiración y sentido del humor: “Me gusta el apodo porque me gusta él, lo veo jugar y soy un gran fan. Todavía no lo conocí, en algún punto espero hacerlo”, confesó sonriente el Gran Maestro argentino al medio indio. Además, ante un ping pong no dudó en elegir al capitán de la selección argentina de fútbol sobre Cristiano Ronaldo.

El joven porteño reconoció que Sudamérica, “no es la más fuerte en ajedrez”, pero él proyecta metas que extienden su ambición más allá del récord alcanzado. Apuntó a incrementar su ranking Elo de los actuales 2.528 puntos a los 2.600, una barrera simbólica en la élite del ajedrez internacional.

Además, dejó en claro su sueño: “Ser campeón mundial es mi sueño. Estoy lejos, aunque no tanto, pero hay mucho trayecto por delante”. La claridad de metas no es menor, si se considera que aspira, en sus propias palabras, a “inspirar a nuestro continente”.

El caso de Faustino Oro articula logros precoces, disciplina y la ambición de contribuir a la proyección del ajedrez sudamericano a escala global. La felicitación de la FIDE, el reconocimiento de pares como Anish Giri y la proyección mediática reflejan la magnitud de un fenómeno que desborda el ámbito deportivo y transporta el nombre del joven argentino al centro del escenario internacional del ajedrez.

Faustino Oro nació en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013 y alcanzó la categoría de Maestro Internacional en junio de 2024, con solo 10 años, 8 meses y 16 días, la marca menor registrada en la historia del ajedrez. Antes de los 12 años ya había superado el registro histórico del estadounidense Abhimanyu Mishra y se convirtió en referencia indiscutida para jugadores de su generación.

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