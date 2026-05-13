Guatemala: El Festival de Junio reunirá más de 60 actividades artísticas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

El Festival de junio 2024 reúne más de 60 actividades artísticas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Fotografía: Ministerio de Cultura y Deportes)

El XXI Festival de Junio presentará más de 60 actividades artísticas y culturales del 2 al 28 de junio en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, conmemorado por el 48 aniversario del Teatro Nacional. El evento, organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes, refuerza su agenda como una de las más completas de Guatemala y, por primera vez, permitirá la compra de boletos exclusivamente de forma digital, mediante el sitio www.festivaldejunio.mcd.gob.gt.

Más de sesenta eventos y tributos internacionales en la programación 2026

Destacando la riqueza del programa, la cartelera ofrece estrenos y espectáculos que incluyen la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven por la Orquesta Sinfónica Nacional, el musical Luces de Broadway, además de tributos a bandas universales como Queen y The Carpenters.

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Según las autoridades del Ministerio de Cultura, la venta de entradas iniciará el 15 de mayo y será gestionada exclusivamente a través de la página web oficial del festival.

En el anuncio realizado el 12 de mayo, estuvieron presentes Emiliano Valdés, viceministro de Cultura; Lucía Armas, directora de Difusión de las Artes; Dennis Tuquer, director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias; Luis Zapeta, coordinador administrativo; y Guillermo Barrios, encargado de Programación.

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Armas explicó que el festival surge en 2005 para celebrar el aniversario del recinto cultural y que con el tiempo se transformó en “una de las plataformas artísticas más importantes”, al abrir sus puertas a todas las manifestaciones del arte.

El Festival de junio 2024 reúne más de 60 actividades artísticas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Fotografía: Ministerio de Cultura y Deportes)

El programa cubre todo tipo de disciplinas: danza, música, teatro, literatura y cine, abriendo la participación a públicos de todas las edades. Entre los primeros eventos sobresalen la puesta en escena de El lago de los cisnes por el Ballet Nacional de Guatemala, la exposición de grabados de Miguel Ángel Asturias, la presentación de Reflejos del Alma a cargo del Coro Nacional de Personas con Discapacidad César Augusto Hernández y la obra 75 Puñaladas por Oniria Producciones.

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Los organizadores del Festival de Junio 2026 anunciaron la digitalización total del acceso: todas las entradas, incluyendo las gratuitas, deberán obtenerse a través del portal oficial, lo que implica una innovación respecto a las ediciones anteriores.

El Festival de junio 2024 reúne más de 60 actividades artísticas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Fotografía: Ministerio de Cultura y Deportes)

Un homenaje de gala y reconocimientos a la cultura guatemalteca

La gala de clausura, bajo el nombre Guatemala de Siempre, tendrá lugar el 28 de junio como tributo a la diversidad y memoria cultural del país. Lucía Armas, directora de Difusión de las Artes, indicó que el escenario principal y los espacios alternos recibirán a artistas consagrados y jóvenes talentos, quienes unirán esfuerzos en espectáculos multidisciplinarios, conciertos y homenajes a figuras como Ricardo Arjona.

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Entre las propuestas del festival figuran el Freestyle iberoamericano, la ópera Xibalbá: Ir y Volver, exhibiciones visuales, poesía con Poetry Slam Guatemala y cine, donde se destaca el Festival de Películas Japonesas.

La agenda suma actividades de acceso libre, como el concierto Chapinlandia TGW y La Magia del Asombro del Mago Marcel, aunque resulta imprescindible gestionar el boleto digital.

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El Festival de junio 2024 reúne más de 60 actividades artísticas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Fotografía: Ministerio de Cultura y Deportes)

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fundado en 1978, recibirá las más de 60 actividades artísticas, que se repartirán entre la Gran Sala Efraín Recinos, el Teatro de Cámara Hugo Carrillo y la Galería Efraín Recinos.

Claves del XXI Festival de Junio: fechas, precios y acceso digital

El Festival de Junio se llevará a cabo del 2 al 28 de junio de 2026, con boletos disponibles únicamente en www.festivaldejunio.mcd.gob.gt. Los precios varían de entrada gratuita con boleto hasta Q400 para funciones principales, como El amante infiel. Entre los eventos confirmados se encuentran:

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La presentación del Ballet Nacional de Guatemala con El lago de los cisnes en la Gran Sala Efraín Recinos (Q50).

La Novena Sinfonía de Beethoven los días 10 y 11 de junio, con precios entre Q150 y Q200.

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Musicales como Luces de Broadway (Q150) y la ópera Xibalbá: Ir y Volver (Q100) en la Gran Sala.

Tributos a músicos internacionales y nacionales, entre ellos Tributo a Queen en fusión con marimba por Killer Queen (Q125) y Tributo a The Carpenters realizado por Roberto Raudales (Q100).

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Exposiciones y presentaciones gratuitas como la muestra de grabados de Miguel Ángel Asturias y diversas obras teatrales, música coral y espectáculos infantiles.

El cierre del evento, programado para el 28 de junio, contará con la Gala de cierre Guatemala de Siempre a las 17:00, en la que participarán instituciones artísticas del Ministerio de Cultura y Deportes, con entradas a Q50.