“Quiero demostrar el talento salvadoreño” rumbo al mundial de robótica en Corea del Sur

Ángel Bladimir García Hernández destaca como joven talento salvadoreño en robótica gracias al programa STEAM MAKER Academy de FUSALMO. (Foto cortesía FUSALMO)

“Desde muy pequeño me llamó la atención la robótica con legos, pero en ese momento no estaba dentro de las posibilidades de mi familia”, recordó ángel Bladimir García Hernández, un joven del oriente de El Salvador, quien se ha sido beneficiado con el programa STEAM MAKER Academy de la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO).

Esta oportunidad de capacitarse le ha permitido representar al país en escenarios internacionales.

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Hoy, a sus 17 años, Ángel aspira formar parte del Team El Salvador que viajará al FIRST Global Challenge 2026 en Corea del Sur, donde participarán delegaciones de más de 190 países.

“Gracias a FUSALMO, en 2025 logré representar a El Salvador en la FIRST Global Challenge en Panamá y hoy me preparo para cumplir una nueva meta: llegar a Corea del Sur”, señaló Ángel en declaraciones a Infobae.

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Relata que su experiencia en la fundación ha significado “un gran giro a mi vida, me permitió ver un horizonte de nuevas oportunidades. Fui seleccionado para demostrar al mundo de lo que el ingenio salvadoreño es capaz”.

El STEAM MAKER Challenge Vol. 2, la competencia de robótica más grande de El Salvador, reunirá 187 equipos de niñas, niños y adolescentes en junio de 2026. (Foto cortesía FUSALMO)

El STEAM MAKER Challenge Vol. 2 es la competencia de robótica más grande de El Salvador y se llevará a cabo del 5 al 7 y del 13 al 14 de junio de 2026 en el Multigimnasio Don Bosco.

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En este evento participarán 187 equipos integrados por niñas, niños y adolescentes, organizados en cuatro ligas según la edad: Comparte (4 a 6 años), Sueña (7 a 10 años), Transforma (11 a 13 años) y Crea (14 a 17 años).

Ángel reconoce el esfuerzo que implica participar en este tipo de proyectos, pero considera que los resultados hacen que valga la pena. “Entregué mis fines de semana al proyecto, pero todo valió la pena porque tenía el apoyo de mi familia y de mis compañeros del team viajero, quienes hicieron todo mucho más fácil”, relata.

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La liga Crea será clave en el STEAM MAKER Challenge Vol. 2, ya que sus integrantes enfrentarán el reto DECODE by RTX, una prueba de robótica donde los equipos programan, controlan y coordinan robots en tiempo real, combinando estrategia, innovación así como trabajo en equipo.

La liga Crea del STEAM MAKER Challenge enfrentará el reto DECODE by RTX, donde jóvenes programarán y controlarán robots en tiempo real. (Foto cortesía FUSALMO)

Como parte de la preparación, 653 participantes de San Salvador, Santa Ana y San Miguel han recibido formación durante siete meses en la STEAM Maker Academy. Esta iniciativa promueve habilidades esenciales para el siglo XXI, integrando el enfoque STEAM + Maker, que fomenta el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias tecnológicas.

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El STEAM MAKER Challenge Vol. 2 no solo es una competencia; también es un espacio que muestra el talento salvadoreño y facilita el encuentro entre empresas, instituciones, la nueva generación de innovadores y líderes tecnológicos.

Ángel tiene claras sus metas profesionales. “En un futuro cercano planeo seguir acercándome a la ingeniería, optando por carreras como Ingeniería Mecatrónica o Ingeniería Eléctrica”, expresa.

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El proyecto de FUSALMO beneficia a cerca de 500 menores brindando educación en mecánica, robótica, programación y pensamiento lógico con un enfoque en soluciones a desafíos reales. (Foto cortesía FUSALMO)

Marian Rodríguez, subdirectora del programa, destaca el impacto del STEAM MAKER Challenge en el desarrollo de habilidades tecnológicas y de innovación.

“Desde su implementación, STEAM MAKER Challenge ha impactado en el desarrollo de habilidades tecnológicas, de innovación y resolución de retos en niñas, niños y adolescentes salvadoreños, al involucrarlos en experiencias prácticas de robótica y tecnología orientadas a desafíos reales”, dijo a este medio.

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El programa busca beneficiar aproximadamente 500 menores salvadoreños entre los siete y 17 años abriendo puertas a través de la educación.

“A través de la simulación de problemáticas actuales, los participantes trabajan en equipo para diseñar estrategias y desarrollar soluciones por medio de la robótica, siempre en el marco de las reglas y retos de la competencia.

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Durante el proceso de preparación, los estudiantes fortalecen conocimientos en mecánica, robótica, programación y pensamiento lógico, integrando la metodología STEAM para fomentar la creatividad, el trabajo colaborativo y la capacidad de innovación aplicada a su entorno”, afirmó.