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La llamativa foto que publicó Wanda Nara tras los rumores que la vinculan con Agustín Bernasconi

La empresaria compartió una imagen que la muestra divertida junto a sus compañeros durante el rodaje en Uruguay, en pleno torbellino de rumores sobre un posible romance y tras su reciente separación

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La química entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi durante el rodaje de la comedia romántica generó especulaciones
La química entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi durante el rodaje de la comedia romántica generó especulaciones

En medio de una ola de rumores, especulaciones y desmentidas, Wanda Nara volvió a ser protagonista de la agenda del espectáculo con un simple gesto en redes sociales: publicó una selfie junto a Agustín Bernasconi y Jean Pierre Noher, sus compañeros de elenco en la película que está rodando en Uruguay. La imagen llega justo cuando la empresaria y conductora es señalada como protagonista de un nuevo romance con Bernasconi, en un contexto marcado por su reciente separación de Martín Migueles y el estreno de varios proyectos audiovisuales que la mantienen en el centro de la escena.

La foto, en la que se la ve sonriente y distendida, con una bata de peluche y la capucha puesta, generó todo tipo de interpretaciones. Wanda posa con el brazo sobre el hombro de Bernasconi, mientras Noher apunta divertido a cámara. El posteo fue acompañado únicamente por el tag de los dos actores, sin más explicaciones, pero alcanzó para que los seguidores y la prensa leyeran el gesto como una respuesta implícita (o al menos, una ironía) frente a las versiones que la involucran sentimentalmente con el ex MYA.

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La foto de Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi y Jean Pierre Noher alimentó rumores de romance en pleno rodaje en Uruguay
La foto de Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi y Jean Pierre Noher alimentó rumores de romance en pleno rodaje en Uruguay

El rumor del romance entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi explotó recientemente, cuando Yanina Latorre aseguró en SQP (América TV) que la empresaria ya habría superado su vínculo con Migueles y estaría iniciando una relación con el actor y cantante. “Wanda se está emp... a Agustín Bernasconi. Hay que ver si él se anima a blanquear públicamente. Ella dice que nunca estuvieron antes y quedó esa calentura. Eso fue lo que lo enojó a Migueles y se terminaron de pelear. Hay escenas de sexo en la película y parece que, después de grabar, siguieron”, aseguró Latorre, dando a entender que la química entre los protagonistas trascendió la ficción.

La versión tomó fuerza justo cuando ambos se encuentran grabando una comedia romántica en Uruguay. Según se supo, los ensayos y las largas jornadas de rodaje habrían acercado aún más a Wanda y Bernasconi, que si bien se muestran súper profesionales y no comparten tiempo a solas fuera del set, despiertan sospechas por los gestos de complicidad que comparten ante el equipo y las cámaras. “Son superprofesionales, ensayan de noche con los compañeros, no comparten momentos solos… Pero parece que después de grabar, siguieron”, deslizó Latorre en su programa.

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El actor había desmentido las versiones de romance previo a borrar los posteos (X)
El actor había desmentido las versiones de romance previo a borrar los posteos (X)

Frente a la viralización de la noticia, Bernasconi decidió aclarar la situación desde sus redes sociales y negó tajantemente cualquier relación amorosa con Wanda: “Quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”. Sin embargo, el actor y cantante no solo borró el descargo original, sino también su respuesta a la cuenta de América TV, lo que alimentó aún más las sospechas y dio lugar a especulaciones sobre si el gesto fue espontáneo o pedido por la propia Wanda para evitar la exposición mediática.

Mientras tanto, fuentes cercanas a la producción aseguraron que la relación entre Wanda y Bernasconi se limita a lo profesional, aunque nadie niega la buena onda y la chispa que se percibe entre ambos en el set. Las redes, como siempre, alimentan el misterio y no faltan quienes interpretan la selfie como una manera de “blanquear” el vínculo a su modo o, al menos, de jugar con la expectativa del público y los fanáticos.

El contexto no es menor: Wanda acaba de atravesar una separación ruidosa y mediática de Martín Migueles, marcada por un trasfondo judicial que terminó de dinamitar la pareja. La empresaria, lejos de bajar el perfil, multiplicó sus proyectos y se volcó de lleno a la actuación, apostando por su primer protagónico cinematográfico y el lanzamiento de su serie vertical junto a Maxi López, “Triángulo Amoroso”.

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