La llamativa foto de Ciro Martínez y Luli Bass durante su viaje a Estados Unidos: “Yo solamente esperaba el ascensor”

Ciro Martínez, vocalista de Los Piojos y Ciro y Los Persas, canta en vivo acompañado por Luli, en una aparición que confirma su relación.

Tras meses de rumores, fotos juntos y gestos que alimentaron versiones de romance, Ciro Martínez y Luli Bass ya no ocultan su relación. La pareja, que hasta hace poco prefería la discreción, ahora se muestra abiertamente en redes sociales y confirma con hechos el vínculo sentimental que une al líder de Los Piojos con la actual bajista de la banda.

La exposición del romance quedó en evidencia durante el viaje que ambos realizaron por Estados Unidos. Andrés Ciro Martínez compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes junto a Luli Bass, en las que se aprecia la cercanía y complicidad entre ambos.

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En una de las fotos aparecen abrazados frente al espejo de un ascensor, mientras se toman una selfie. Luli lo abraza y sonríe, mientras Ciro acompaña la imagen con un mensaje distendido: “Yo solamente esperaba el ascensor”. En otra postal, el músico besa a Bass en la mejilla, quien mira a la cámara y sonríe, junto al texto: “Mi hermosa”. Estas publicaciones no solo confirmaron la relación, sino que también mostraron el costado más íntimo del vínculo, con gestos y palabras que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Además de las postales románticas, Martínez compartió imágenes de los paseos que realizaron por distintas ciudades de Estados Unidos. Entre ellas, una en un local de ropa en Memphis, donde Ciro resaltó el detalle que lo unía a un gigante del rock: “Probándome ropa en donde se vestía Elvis Presley”. Estos detalles permitieron a sus seguidores conocer aspectos de la vida cotidiana de la pareja y su recorrido por lugares emblemáticos de la música.

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Ciro Martínez y Luli Bass confirman su romance con tiernas fotos en redes sociales (Instagram)

Ciro Martínez y Luli Bass, de la discreción a las declaraciones de amor públicas (Instagram)

La confirmación pública del romance se produjo en noviembre del año pasado, cuando Luli Bass dio respuesta a los rumores que circulaban desde hacía semanas. En aquella ocasión, la bajista saludó a Ciro por su cumpleaños con una historia de Instagram que incluyó una foto del músico sobre el escenario y un mensaje directo: “Feliz cumpleaños, mi amor”. Martínez replicó la publicación y respondió: “Gracias, hermosa”, oficializando así el vínculo ante sus seguidores. La periodista Fernanda Iglesias había adelantado la noticia en el programa Puro Show (eltrece), donde relató: “Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista. Ella estaba casada, pero Ciro ya la tenía fichada. Él la empieza a tratar muy bien, es divino y ella se enamora. Hoy están en pareja”.

La relación volvió a ser tema de conversación el 16 de marzo de este año, cuando Ciro Martínez publicó una imagen junto a su novia en Lollapalooza Argentina. La foto, tomada en el Hipódromo de San Isidro durante el festival, circuló rápidamente por las redes sociales y generó una fuerte repercusión. En la imagen, ambos aparecen sonrientes, sentados y disfrutando del evento. El mensaje que acompañó la publicación, “En el Lula con la Luli”, junto a un emoji de enamorado, hizo referencia tanto al festival como a la relación personal. La exposición pública de su vínculo en un evento de gran relevancia impactó en redes sociales y permitió que la noticia trascendiera el círculo del rock argentino, sumando la reacción de usuarios y seguidores de distintas partes del país.

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El líder de Los Piojos sorprendió con una dedicatoria especial a su pareja, generando reacciones y comentarios en redes sociales

La publicación se viralizó en cuestión de horas. Diversas cuentas de X replicaron la imagen, sumando mensajes acerca de la inesperada muestra de afecto del músico y destacando el cambio de actitud respecto a la exposición de su vida privada. Los comentarios se multiplicaron, y la pareja recibió tanto mensajes de apoyo como muestras de sorpresa por la confirmación del romance.

De esta manera, Ciro Martínez y Luli Bass dejaron atrás la reserva y se consolidan como una de las parejas más comentadas del ambiente musical argentino. A través de sus redes sociales, ambos comparten no solo su trabajo en la banda, sino también momentos personales, viajes y experiencias que los muestran juntos y en una nueva etapa.

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