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La misteriosa separación que sacude al Arsenal antes de la final de la Champions y la definición de la Premier: “Pedimos compasión”

El delantero Leandro Trossard y Laura Hilven confirmaron la ruptura en sus redes sociales, donde ya habían dejado señales de distancia

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Leandro Trossard, sin camiseta y con shorts negros, y Laura Hilven, en bikini negro, posan sonrientes en agua clara de playa. Al fondo, un catamarán y montañas
El delantero del Arsenal F.C., Leandro Trossard, y su pareja, Laura Hilven, posan sonrientes en aguas cristalinas. Todas estas imágenes fueron borradas por el futbolista de sus redes sociales (Instagram)

Laura Hilven confirmó la separación de Leandro Trossard a través de sus redes sociales en un momento en que el delantero belga del Arsenal afronta las semanas más exigentes de su carrera: la recta final de la Premier League, en la que su equipo es líder, y la antesala de la final de la Champions League.

La mujer del futbolista publicó una historia en su cuenta de Instagram —donde acumula 35.000 seguidores— con un mensaje que disipó semanas de especulaciones. “Con profundo amor, cuidado y respeto mutuos, hemos tomado la increíblemente difícil decisión de separarnos de manera amistosa. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. De hecho, hemos estado separados desde hace ya bastante tiempo, y durante ese período hemos tomado el espacio y el tiempo necesarios para afrontar esto de manera privada y reflexiva. Nuestra decisión proviene de un entendimiento mutuo y de un deseo compartido de crear el futuro más saludable y feliz para todos los involucrados. Lo más importante es que somos y siempre seremos padres dedicados de nuestros dos hermosos hijos. Les pedimos amablemente compasión, comprensión y privacidad durante esta transición profundamente personal. Con amor, Laura”, escribió Hilven en el posteo.

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La confirmación llega días después de que The Sun informara que la belga, de 33 años, había borrado de su perfil de Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto al jugador: imágenes de su boda, de la pedida de mano en junio de 2018, de vacaciones en destinos como Ibiza y del torneo de Wimbledon, y una foto del pasado mayo en la que ambos posaban con camisetas del Arsenal en el césped del Emirates Stadium. “Si alguien mirara su perfil ahora, no tendría ni idea de que alguna vez estuvieron juntos, y mucho menos de que se casaron”, señaló una fuente cercana a la pareja en declaraciones recogidas por The Sun.

Selfie de una pareja, una mujer rubia sonriente en primer plano con vestido blanco de tirantes de pedrería y un hombre en traje gris con pajarita detrás
Postal del casamiento de Trossard y Hilven. Tiempos felices... (Instagram)

La publicación de Hilven también reveló que la separación se produjo hace tiempo, aunque la pareja optó por mantenerla en privado. Trossard, de 31 años, y Laura llevan juntos desde 2014 y se casaron en 2019. Tienen dos hijos: uno nacido en abril de 2017 y otro en enero de 2023.

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Las primeras señales de una ruptura se hicieron visibles en diciembre pasado, cuando Hilven dejó de aparecer con su anillo de bodas y de compromiso en sus publicaciones. En la última foto en la que se le ve la mano izquierda, del 2 de marzo, llevaba un anillo de oro en el dedo corazón, pero los anillos matrimoniales ya no estaban presentes.

El anuncio coincide con el tramo decisivo de la temporada para el Arsenal de Mikel Arteta. El equipo londinense llega a la final de la UEFA Champions League —programada para el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest ante el París Saint-Germain— después de 20 años de ausencia en esa instancia, tras eliminar al Atlético de Madrid con un marcador global de 2-1. Trossard tuvo participación directa en la semifinal: su desborde por la izquierda generó el rebote que Bukayo Saka empujó para el único gol del partido.

Leandro Trossard y Laura Hiven de pie, abrazados, sonriendo a la cámara en un parque con árboles y hojas secas en el suelo
En las últimas imágenes habían aparecido sin anillos (Instagram)

En la liga, el belga también fue protagonista. El 10 de mayo, su disparo desviado en el minuto 83 le dio al Arsenal la victoria por 1-0 sobre el West Ham United en el London Stadium, resultado que dejó al equipo dos puntos por encima del Manchester City con dos jornadas por disputarse. El Arsenal, que no gana la Premier League desde 2004, se acerca a su primer título doméstico en 22 años.

Laura Hilven, de cabello rubio recogido, se toma una selfie en un espejo usando un conjunto negro con estampado de margaritas. Se ven productos dentales
Laura Hilven tiene más de 35.000 seguidores en Instagram

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