Día Mundial del Cóctel: ocho recetas clásicas y originales para celebrar

Hay fechas que invitan a celebrar, y el 13 de mayo es una de esas jornadas donde levantar la copa tiene un sabor especial.
El Día Mundial del Cóctel es la excusa perfecta para reencontrarse con amigos, probar recetas nuevas o rendir homenaje a esos clásicos que nunca pasan de moda. Hay algo en el ritual de agitar, mezclar y servir que conecta generaciones y culturas a través del placer de compartir.
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Recetas para celebrar el Día Mundial del Cóctel
Con creatividad y productos de calidad, estos tragos invitan a disfrutar y sorprender.
Negroni Clásico
Ingredientes:
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- 30 cc de gin
- 30 cc de vermut rojo
- 30 cc de bitter rojo
- 1 rodaja de naranja
- 3 cubos de hielo
Procedimiento:
- Colocar los cubos de hielo en un vaso bajo.
- Agregar el gin, el vermut rojo y el bitter.
- Revolver suavemente con cuchara larga.
- Sumar la rodaja de naranja para aromatizar.
Boulevardier
Ingredientes:
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- 30 cc de whisky bourbon
- 30 cc de vermut rojo
- 30 cc de bitter rojo
- 1 piel de naranja
- 3 cubos de hielo
Procedimiento:
- Poner hielo en un vaso bajo.
- Añadir el whisky, el bitter y el vermut rojo.
- Revolver suavemente hasta que esté bien frío.
- Aromatizar con la piel de naranja, exprimiendo los aceites sobre el trago y dejando la piel dentro.
Americano
Ingredientes:
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- 45 cc de vermut rojo
- 45 cc de bitter rojo
- Soda, cantidad necesaria
- 1 rodaja de naranja
- 3 cubos de hielo
Procedimiento:
- Colocar los cubos de hielo en un vaso largo.
- Añadir el vermut rojo y el bitter rojo.
- Completar con soda a gusto.
- Revolver suavemente y decorar con la rodaja de naranja.
El Diablo
Ingredientes:
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- 45 cc de tequila
- 15 cc de licor de cassis (o algún licor de frutos rojos)
- 15 cc de jugo de lima
- Ginger ale (bebida de jengibre), cantidad necesaria
- 3 cubos de hielo
- 1 rodaja de lima para decorar
Procedimiento:
- Colocar los cubos de hielo en un vaso largo.
- Agregar el tequila, el licor de cassis y el jugo de lima.
- Completar con ginger ale.
- Revolver suavemente y decorar con la rodaja de lima.
Apple Martini
Por Pablo Pignatta
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Ingredientes:
- Vodka, 45 ml
- Gin seco, 22,5 ml
- Cordial de manzana verde, 45 ml
- Destilado de peras, 10 ml
Procedimiento:
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- Para el cordial de manzana verde: extraer el jugo de manzanas verdes, filtrar dos veces y agregar ácido cítrico y ácido málico (1 g y 0,5 g por litro, respectivamente).
- Colocar todos los ingredientes en una coctelera y batir durante 1 minuto.
- Servir en una copa pequeña previamente enfriada y decorar con una cereza natural, según sugirió el bartender de Mixtape.
Ginsó
Por Juanpa Fernández
Ingredientes para la reducción de agua tónica:
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- Agua tónica, 1,5 l
- Azúcar, 700 g
- Enebro, cantidad necesaria
- Piel de limón, cantidad necesaria
Ingredientes para el cóctel:
- Gin, 50 ml
- Reducción de agua tónica, 50 ml
- Hielo, cantidad necesaria
- Soda, cantidad necesaria
- Pepino, 1 lámina
Procedimiento:
- Para la reducción: colocar agua tónica, enebro y piel de limón en una olla. Reducir, agregar el azúcar, enfriar y colar.
- Para el cóctel: mezclar gin y reducción de agua tónica en un vaso. Agregar hielo, completar con soda y decorar con una lámina de pepino, tal como indicó el bartender de Sifón.
Jack Sparrow
Por Sol Agustina Lemos.
Ingredientes:
- Ron, 45 ml
- Néctar de ananá, 60 ml
- Syrup de caramelo, 10 ml
- Jugo de limón, 15 ml
Procedimiento:
- Para el néctar de ananá: usar ananá fresco, procesar con azúcar y agua (15 g de azúcar y 20 ml de agua por cada 100 g de fruta), llevar a hervor, colar y enfriar.
- Colocar todos los ingredientes en una coctelera y agitar enérgicamente hasta que esté frío y espumoso, así lo recomendó Lemos, quien se desempeña en Bestial Fly Bar.
- Servir en un vaso grande y decorar a gusto.
Cóctel Argentino (versión local del Dry Martini)
Por Santiago “Pichín” Policastro
Ingredientes:
- Limón (para bordear la copa)
- Hielo picado, cantidad necesaria
- Gin (80% de la mezcla)
- Vermut seco (10% de la mezcla)
- Azúcar, cantidad necesaria
- Piel de limón, para decorar
Procedimiento:
- Bordear la copa con limón y enfriar con hielo picado.
- En un vaso de composición, colocar abundante hielo, gin y vermut seco. Revolver durante 1 minuto.
- Retirar el hielo de la copa, pasar azúcar por el borde y servir colando el trago. Decorar con piel de limón, según sugirieron bartenders de Zona de Producción.
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