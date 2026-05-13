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Día Mundial del Cóctel: ocho recetas clásicas y originales para celebrar

El 13 de mayo se convierte en una oportunidad para descubrir nuevas combinaciones y homenajear preparaciones emblemáticas

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El Día Mundial del Cóctel es la oportunidad ideal para celebrar y probar recetas clásicas y originales con amigos (Imagen Ilustrativa de Infobae)
El Día Mundial del Cóctel es la oportunidad ideal para celebrar y probar recetas clásicas y originales con amigos (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Hay fechas que invitan a celebrar, y el 13 de mayo es una de esas jornadas donde levantar la copa tiene un sabor especial.

El Día Mundial del Cóctel es la excusa perfecta para reencontrarse con amigos, probar recetas nuevas o rendir homenaje a esos clásicos que nunca pasan de moda. Hay algo en el ritual de agitar, mezclar y servir que conecta generaciones y culturas a través del placer de compartir.

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Recetas para celebrar el Día Mundial del Cóctel

Con creatividad y productos de calidad, estos tragos invitan a disfrutar y sorprender.

Negroni Clásico

Negroni freepik
Ingredientes como gin, vermut rojo, bitter y cítricos protagonizan los cócteles clásicos del Día Mundial del Cóctel /Freepik

Ingredientes:

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  1. 30 cc de gin
  2. 30 cc de vermut rojo
  3. 30 cc de bitter rojo
  4. 1 rodaja de naranja
  5. 3 cubos de hielo

Procedimiento:

  1. Colocar los cubos de hielo en un vaso bajo.
  2. Agregar el gin, el vermut rojo y el bitter.
  3. Revolver suavemente con cuchara larga.
  4. Sumar la rodaja de naranja para aromatizar.

Boulevardier

Vaso de cristal transparente con un cóctel de color rojizo-anaranjado, cubos de hielo y una tira de piel de naranja rizada como adorno.
Recetas como el Negroni Clásico, el Boulevardier y el Americano destacan entre las sugerencias para el 13 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  1. 30 cc de whisky bourbon
  2. 30 cc de vermut rojo
  3. 30 cc de bitter rojo
  4. 1 piel de naranja
  5. 3 cubos de hielo

Procedimiento:

  1. Poner hielo en un vaso bajo.
  2. Añadir el whisky, el bitter y el vermut rojo.
  3. Revolver suavemente hasta que esté bien frío.
  4. Aromatizar con la piel de naranja, exprimiendo los aceites sobre el trago y dejando la piel dentro.

Americano

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las versiones creativas como el Apple Martini y el Jack Sparrow aportan innovación con toques de manzana, pera o ananá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  1. 45 cc de vermut rojo
  2. 45 cc de bitter rojo
  3. Soda, cantidad necesaria
  4. 1 rodaja de naranja
  5. 3 cubos de hielo

Procedimiento:

  1. Colocar los cubos de hielo en un vaso largo.
  2. Añadir el vermut rojo y el bitter rojo.
  3. Completar con soda a gusto.
  4. Revolver suavemente y decorar con la rodaja de naranja.

El Diablo

Primer plano de un vaso transparente con un cóctel rojizo burbujeante y varios cubos de hielo, decorado con una rodaja de lima verde.
Las versiones creativas como el Apple Martini y el Jack Sparrow aportan innovación con toques de manzana, pera o ananá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  1. 45 cc de tequila
  2. 15 cc de licor de cassis (o algún licor de frutos rojos)
  3. 15 cc de jugo de lima
  4. Ginger ale (bebida de jengibre), cantidad necesaria
  5. 3 cubos de hielo
  6. 1 rodaja de lima para decorar

Procedimiento:

  1. Colocar los cubos de hielo en un vaso largo.
  2. Agregar el tequila, el licor de cassis y el jugo de lima.
  3. Completar con ginger ale.
  4. Revolver suavemente y decorar con la rodaja de lima.

Apple Martini

Tres copas de cóctel Espresso Martini con espuma y granos de café, una botella de agua y dos menús sobre una mesa oscura. Una mano sostiene una copa.
Consejos detallados sobre la preparación de cócteles, como enfriar las copas correctamente y el uso del hielo, mejoran el resultado final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Pablo Pignatta

Ingredientes:

  1. Vodka, 45 ml
  2. Gin seco, 22,5 ml
  3. Cordial de manzana verde, 45 ml
  4. Destilado de peras, 10 ml

Procedimiento:

  1. Para el cordial de manzana verde: extraer el jugo de manzanas verdes, filtrar dos veces y agregar ácido cítrico y ácido málico (1 g y 0,5 g por litro, respectivamente).
  2. Colocar todos los ingredientes en una coctelera y batir durante 1 minuto.
  3. Servir en una copa pequeña previamente enfriada y decorar con una cereza natural, según sugirió el bartender de Mixtape.

Ginsó

Las versiones originales como Ginsó, Jack Sparrow y el Cóctel Argentino muestran la diversidad y creatividad en el arte de la coctelería /Freepik
Las versiones originales como Ginsó, Jack Sparrow y el Cóctel Argentino muestran la diversidad y creatividad en el arte de la coctelería /Freepik

Por Juanpa Fernández

Ingredientes para la reducción de agua tónica:

  1. Agua tónica, 1,5 l
  2. Azúcar, 700 g
  3. Enebro, cantidad necesaria
  4. Piel de limón, cantidad necesaria

Ingredientes para el cóctel:

  1. Gin, 50 ml
  2. Reducción de agua tónica, 50 ml
  3. Hielo, cantidad necesaria
  4. Soda, cantidad necesaria
  5. Pepino, 1 lámina

Procedimiento:

  1. Para la reducción: colocar agua tónica, enebro y piel de limón en una olla. Reducir, agregar el azúcar, enfriar y colar.
  2. Para el cóctel: mezclar gin y reducción de agua tónica en un vaso. Agregar hielo, completar con soda y decorar con una lámina de pepino, tal como indicó el bartender de Sifón.

Jack Sparrow

Primer plano de un cóctel rojizo en un vaso de vidrio con hielo, adornado con una fresa, una rodaja de limón y ramitas de menta verde sobre fondo oscuro.
Bartenders y entusiastas recomiendan recetas clásicas y originales para disfrutar en el Día Mundial del Cóctel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Sol Agustina Lemos.

Ingredientes:

  1. Ron, 45 ml
  2. Néctar de ananá, 60 ml
  3. Syrup de caramelo, 10 ml
  4. Jugo de limón, 15 ml

Procedimiento:

  1. Para el néctar de ananá: usar ananá fresco, procesar con azúcar y agua (15 g de azúcar y 20 ml de agua por cada 100 g de fruta), llevar a hervor, colar y enfriar.
  2. Colocar todos los ingredientes en una coctelera y agitar enérgicamente hasta que esté frío y espumoso, así lo recomendó Lemos, quien se desempeña en Bestial Fly Bar.
  3. Servir en un vaso grande y decorar a gusto.

Cóctel Argentino (versión local del Dry Martini)

Un cóctel translúcido con hielo y un borde azucarado se presenta en un vaso bajo. Está decorado con una espiral de cáscara de limón y un palillo metálico.
Las decoraciones con rodajas de naranja, piel de limón o cerezas resaltan la presentación y el atractivo visual de los cócteles para este 13 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Santiago “Pichín” Policastro

Ingredientes:

  1. Limón (para bordear la copa)
  2. Hielo picado, cantidad necesaria
  3. Gin (80% de la mezcla)
  4. Vermut seco (10% de la mezcla)
  5. Azúcar, cantidad necesaria
  6. Piel de limón, para decorar

Procedimiento:

  1. Bordear la copa con limón y enfriar con hielo picado.
  2. En un vaso de composición, colocar abundante hielo, gin y vermut seco. Revolver durante 1 minuto.
  3. Retirar el hielo de la copa, pasar azúcar por el borde y servir colando el trago. Decorar con piel de limón, según sugirieron bartenders de Zona de Producción.

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