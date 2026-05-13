Día Mundial del Cóctel: ocho recetas clásicas y originales para celebrar

El Día Mundial del Cóctel es la oportunidad ideal para celebrar y probar recetas clásicas y originales con amigos (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Hay fechas que invitan a celebrar, y el 13 de mayo es una de esas jornadas donde levantar la copa tiene un sabor especial.

El Día Mundial del Cóctel es la excusa perfecta para reencontrarse con amigos, probar recetas nuevas o rendir homenaje a esos clásicos que nunca pasan de moda. Hay algo en el ritual de agitar, mezclar y servir que conecta generaciones y culturas a través del placer de compartir.

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Recetas para celebrar el Día Mundial del Cóctel

Con creatividad y productos de calidad, estos tragos invitan a disfrutar y sorprender.

Negroni Clásico

Ingredientes como gin, vermut rojo, bitter y cítricos protagonizan los cócteles clásicos del Día Mundial del Cóctel /Freepik

Ingredientes:

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30 cc de gin 30 cc de vermut rojo 30 cc de bitter rojo 1 rodaja de naranja 3 cubos de hielo

Procedimiento:

Colocar los cubos de hielo en un vaso bajo. Agregar el gin, el vermut rojo y el bitter. Revolver suavemente con cuchara larga. Sumar la rodaja de naranja para aromatizar.

Boulevardier

Recetas como el Negroni Clásico, el Boulevardier y el Americano destacan entre las sugerencias para el 13 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

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30 cc de whisky bourbon 30 cc de vermut rojo 30 cc de bitter rojo 1 piel de naranja 3 cubos de hielo

Procedimiento:

Poner hielo en un vaso bajo. Añadir el whisky, el bitter y el vermut rojo. Revolver suavemente hasta que esté bien frío. Aromatizar con la piel de naranja, exprimiendo los aceites sobre el trago y dejando la piel dentro.

Americano

Las versiones creativas como el Apple Martini y el Jack Sparrow aportan innovación con toques de manzana, pera o ananá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

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45 cc de vermut rojo 45 cc de bitter rojo Soda, cantidad necesaria 1 rodaja de naranja 3 cubos de hielo

Procedimiento:

Colocar los cubos de hielo en un vaso largo. Añadir el vermut rojo y el bitter rojo. Completar con soda a gusto. Revolver suavemente y decorar con la rodaja de naranja.

El Diablo

Las versiones creativas como el Apple Martini y el Jack Sparrow aportan innovación con toques de manzana, pera o ananá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

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45 cc de tequila 15 cc de licor de cassis (o algún licor de frutos rojos) 15 cc de jugo de lima Ginger ale (bebida de jengibre), cantidad necesaria 3 cubos de hielo 1 rodaja de lima para decorar

Procedimiento:

Colocar los cubos de hielo en un vaso largo. Agregar el tequila, el licor de cassis y el jugo de lima. Completar con ginger ale. Revolver suavemente y decorar con la rodaja de lima.

Apple Martini

Consejos detallados sobre la preparación de cócteles, como enfriar las copas correctamente y el uso del hielo, mejoran el resultado final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Pablo Pignatta

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Ingredientes:

Vodka, 45 ml Gin seco, 22,5 ml Cordial de manzana verde, 45 ml Destilado de peras, 10 ml

Procedimiento:

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Para el cordial de manzana verde: extraer el jugo de manzanas verdes, filtrar dos veces y agregar ácido cítrico y ácido málico (1 g y 0,5 g por litro, respectivamente). Colocar todos los ingredientes en una coctelera y batir durante 1 minuto. Servir en una copa pequeña previamente enfriada y decorar con una cereza natural, según sugirió el bartender de Mixtape.

Ginsó

Las versiones originales como Ginsó, Jack Sparrow y el Cóctel Argentino muestran la diversidad y creatividad en el arte de la coctelería /Freepik

Por Juanpa Fernández

Ingredientes para la reducción de agua tónica:

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Agua tónica, 1,5 l Azúcar, 700 g Enebro, cantidad necesaria Piel de limón, cantidad necesaria

Ingredientes para el cóctel:

Gin, 50 ml Reducción de agua tónica, 50 ml Hielo, cantidad necesaria Soda, cantidad necesaria Pepino, 1 lámina

Procedimiento:

Para la reducción: colocar agua tónica, enebro y piel de limón en una olla. Reducir, agregar el azúcar, enfriar y colar. Para el cóctel: mezclar gin y reducción de agua tónica en un vaso. Agregar hielo, completar con soda y decorar con una lámina de pepino, tal como indicó el bartender de Sifón.

Jack Sparrow

Bartenders y entusiastas recomiendan recetas clásicas y originales para disfrutar en el Día Mundial del Cóctel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Sol Agustina Lemos.

Ingredientes:

Ron, 45 ml Néctar de ananá, 60 ml Syrup de caramelo, 10 ml Jugo de limón, 15 ml

Procedimiento:

Para el néctar de ananá: usar ananá fresco, procesar con azúcar y agua (15 g de azúcar y 20 ml de agua por cada 100 g de fruta), llevar a hervor, colar y enfriar. Colocar todos los ingredientes en una coctelera y agitar enérgicamente hasta que esté frío y espumoso, así lo recomendó Lemos, quien se desempeña en Bestial Fly Bar. Servir en un vaso grande y decorar a gusto.

Cóctel Argentino (versión local del Dry Martini)

Las decoraciones con rodajas de naranja, piel de limón o cerezas resaltan la presentación y el atractivo visual de los cócteles para este 13 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Santiago “Pichín” Policastro

Ingredientes:

Limón (para bordear la copa) Hielo picado, cantidad necesaria Gin (80% de la mezcla) Vermut seco (10% de la mezcla) Azúcar, cantidad necesaria Piel de limón, para decorar

Procedimiento:

Bordear la copa con limón y enfriar con hielo picado. En un vaso de composición, colocar abundante hielo, gin y vermut seco. Revolver durante 1 minuto. Retirar el hielo de la copa, pasar azúcar por el borde y servir colando el trago. Decorar con piel de limón, según sugirieron bartenders de Zona de Producción.