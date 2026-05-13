Por qué entrenar bajo la lluvia o el frío puede transformar la salud mental y física, según la ciencia

Entrenar en espacios abiertos durante días lluviosos o fríos multiplica los beneficios para la mente, reduciendo la ansiedad y el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Practicar ejercicio en espacios abiertos, incluso cuando el clima es frío, lluvioso o ventoso, amplía los efectos positivos en el bienestar psicológico. Las pruebas sugieren que la actividad física en estas condiciones no solo mantiene, sino que puede potenciar sus beneficios, especialmente para la gestión de la ansiedad y el estrés, y sigue siendo una de las principales recomendaciones para prevenir enfermedades y mejorar la salud integral.

Según el medio especializado en salud CuidatePlus, el ejercicio al aire libre favorece la salud mental y mejora el estado de ánimo, incrementando la constancia en la práctica deportiva. Especialistas en actividad física afirman que entrenar en contacto con la naturaleza multiplica los efectos beneficiosos, tanto a nivel físico como emocional. El aire puro y el entorno natural ofrecen estímulos sensoriales que influyen en la percepción de fatiga y motivan a sostener hábitos saludables.

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Por otra parte, la médica de familia especializada en actividad física y salud, Montserrat Romaguera, señala que el ejercicio regular aporta +100 efectos positivos. Entre ellos, destaca la reducción del riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular, dolor lumbar y ciertos tipos de cáncer, así como mejoras en la gestión del estrés y la calidad del sueño.

El papel del entorno natural y el clima

Practicar actividad física al aire libre en condiciones invernales favorece la liberación de hormonas del bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con diversos estudios, el contacto directo con la naturaleza durante el entrenamiento potencia la liberación de neurotransmisores que regulan el bienestar emocional. La exposición a la luz solar estimula la producción de vitamina D, esencial para la salud ósea y muscular, y la inhalación de aire limpio favorece la oxigenación celular y el rendimiento físico.

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A nivel cognitivo, los entornos naturales están vinculados a una reducción de la ansiedad, mayor vitalidad y aumento de la autoestima. Cambiar el gimnasio por un parque, bosque o playa brinda un estímulo mental adicional que disminuye la percepción de esfuerzo y facilita la continuidad en la actividad física, lo cual resulta clave para sostener hábitos saludables a largo plazo.

El ejercicio en condiciones invernales también presenta ventajas específicas. El frío puede contribuir a disminuir los niveles de cortisol, la principal hormona del estrés, y entrenar con viento o sobre terrenos irregulares eleva el gasto calórico. En días de lluvia, la presencia de iones negativos en el ambiente se relaciona con una sensación de calma y relajación, similar a la experimentada cerca de ríos o cascadas.

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Estímulos sensoriales y beneficios emocionales

Dedicar tiempo al deporte en ambientes naturales con clima adverso ayuda a reducir el cortisol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la menor afluencia de personas en espacios naturales durante el mal tiempo intensifica la conexión con el entorno. Los estímulos sensoriales, como sonidos y aromas pronunciados, pueden ejercer un efecto calmante sobre el sistema nervioso. El entrenamiento en la naturaleza activa el cerebro de manera diferente, promoviendo la liberación de dopamina, serotonina y oxitocina, hormonas vinculadas a la sensación de bienestar.

Desde la perspectiva fisiológica, el ejercicio al aire libre activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación y de los procesos de recuperación del organismo. Este mecanismo favorece el equilibrio y el control emocional, aspectos fundamentales para la gestión de la ansiedad y el estrés en la vida cotidiana.

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Especialistas del ámbito de la medicina del deporte subrayan que, para aprovechar los beneficios de entrenar bajo la lluvia o el frío, es fundamental el uso de indumentaria adecuada, una correcta hidratación y la elección de actividades acordes al nivel físico de cada persona. En situaciones exigentes o para principiantes, la orientación profesional ayuda a evitar riesgos y mejorar los resultados.

La combinación de actividad física, naturaleza y estímulos ambientales adversos puede convertirse en una herramienta eficaz para combatir la ansiedad y mejorar la salud mental, según coinciden expertos de sociedades científicas en medicina y psicología del ejercicio.

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