Flor Vigna reveló el duro que diagnóstico que recibió tras realizarse un estudio médico: “Me anunció la muerte”

Flor Vigna abrió la puerta de su intimidad y relató aspectos de su vida

Desde expresar sus sentimientos más profundos en canciones, o relatar los detalles de un amorío pasado, Flor Vigna acostumbra a compartir detalles de su vida junto a sus seguidores. Así las cosas, en las últimas horas, la influencer abrió nuevamente las puertas de su intimidad y relató aspectos que nadie envidiaría de su vida.

“Cosas que no vas a envidiar de mi”, escribió Vigna para describir el video, sumándose de esta manera a un challenge viral que circula en redes sociales. "Tema salud: háganse estudios. Yo me hice una tomografía. A mi no me gusta hacerme estudios, pero me hice una tomografía para el Supernova y me salió que tengo un quiste en la cabeza".

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La noticia generó impacto por la franqueza de Vigna al relatar tanto el diagnóstico como sus emociones y pensamientos al recibir la información. Además, la joven detalló que la noticia le fue comunicada de manera abrupta, lo que la afectó sensiblemente. Sin embargo, destacó su intención de afrontar la situación con actitud positiva y determinación mientras invierte en su recuperación.

“El doctor, cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte”, continuó la bailarina y agregó: “Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir. Pero obviamente voy a tener que invertir tiempo, energía y plata en estudios para curarlo”.

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Flor Vigna, con su cabello rojo recién teñido, se dirige a la cámara en un primer plano, mostrando su nuevo y llamativo estilo.

Vigna afirmó que ve este desafío como uno más de los que enfrenta: “Pero sé que lo voy a revertir. Las deudas, el quiste, el amor, todo eso lo voy a revertir. Creo mucho en que hay que creer en una”.

Además del diagnóstico, la artista habló sobre su vida personal y situación económica. “Siempre, no importa cuál haya sido la relación, yo fui la del proceso. Cuando estoy enamorada me empieza a agarrar una especie de fascinación. No puedo evitarlo, yo tengo que saber que es una parte de mi personalidad”, confesó sobre sus experiencias sentimentales.

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Durante su descargo, Vigna compartió que suele entregarse plenamente al estar enamorada: “Me gusta cumplirle los sueños a mi macho y volverme como una especie de hada madrina. Lo acompaño en todo ese proceso, le doy todo lo que tengo y después ya saben el final”.

Flor Vigna celebra con euforia su victoria en el Supernova Génesis México, levantando el brazo junto al árbitro tras un emocionante combate contra Alana Flores. ((Netflix))

En cuanto a la economía, Vigna recordó: “Yo vengo de una familia muy remadora. Desde los 11 años que trabajo, yo era extra en publicidades, era la pibita que salía al fondo de todo”. Detalló que el esfuerzo la llevó a invertir en su carrera como cantante: “Trabajé en realities, novelas y todo lo invertí en mi música, mis bailarines, mis videos y los técnicos”. Esto, agregó, la ha llevado actualmente a tener deudas.

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A pesar de los obstáculos, la artista prioriza la fe en sí misma. Ante la adversidad, opta por enfrentarla con firmeza y confianza en su capacidad de superación.

Continuando con su reflexión, Flor aseguró que esto generó sus problemas económicos actuales: “Eso me llevó a tener deudas. Pero sé que lo voy a revertir. Las deudas, el quiste, el amor, todo eso lo voy a revertir. Creo mucho en que hay que creer en una. A veces tengo ganas de darme por vencida, pero bueno”, cerró la cantante.

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Semanas atrás, luego de su victoria en la pelea de boxeo en México, la joven abrió su corazón y expresó su gratitud ante el gran recibimiento después de derrotar a Alana Flores en el ring.

“Todavía estoy en México.No pude hacer el video que quiero agradeciéndoles todo lo que viví porque todavía no caí y hoy fue un día de trabajo increíble. Está pasando todo lo que siempre soñé. Hay muchas propuestas de trabajo que ni yo puedo creerlo. Entonces estoy trabajando, trabajando”, relató, impactada por el torbellino mediático y las oportunidades que se abrieron tras su consagración.

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