Los dos gigantes de Europa que se disputan a Valverde tras el escándalo en el Real Madrid: el impactante monto de su pase

Dos gigantes de Europa se disputan a Valverde tras el escándalo en el Real Madrid con Tchouaméni

Federico Valverde, el mediocampista uruguayo del Real Madrid, se convirtió en uno de los nombres más buscados del próximo mercado de pases europeo. El detonante fue el violento altercado que protagonizó junto a su compañero Aurélien Tchouaméni en el predio de entrenamiento del club, un episodio que lo dejó en el hospital con un corte en la cabeza y que abrió la puerta a una posible salida del Merengue que hasta hace pocas semanas nadie imaginaba.

El incidente derivó en expedientes disciplinarios para ambos futbolistas y en una multa de 500.000 euros a cada uno, aunque ninguno recibió sanción deportiva. Aun así, el impacto puertas adentro fue inmediato: según publicó The Mirror, los directivos del club blanco evalúan una eventual salida del uruguayo, y esa señal encendió las alarmas de varios gigantes europeos.

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El Manchester United fue el primero en moverse. El club inglés prepara una oferta formal por el mediocampista de 27 años. La necesidad es concreta: la salida de Casemiro ya es un hecho y el plantel actual, compuesto por Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Mason Mount y el brasileño Cunha, no convence a la dirigencia inglesa para volver a competir al máximo nivel en Europa. Valverde encaja en el perfil buscado por su despliegue físico, versatilidad táctica y experiencia internacional. De acuerdo con The Mirror, el club también evalúa una posible venta de Ugarte para equilibrar las cuentas y financiar nuevos refuerzos.

Manchester United y PSG son los dos gigantes de Europa que picaron en punta para contratar al uruguayo

Desde París, la puja tomó otro cariz. El periodista Marcos Benito, del programa español El Chiringuito, reveló que el Paris Saint-Germain (PSG) dio un paso concreto: se puso en contacto con el entorno del jugador para conocer su situación y dejarle en claro que, si en algún momento decide dejar el Real Madrid, el club parisino le abre las puertas.

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“Con esto no quiero decir ni que Fede Valverde quiera abandonar el Real Madrid ni que el Real Madrid le haya comunicado a Fede Valverde absolutamente nada. Pero sí que el PSG ha dado un paso, ha querido saber qué ha sucedido en el desencuentro que tuvo con Tchouaméni y dejar claro que si en algún momento desea salir del Real Madrid, el PSG le abre la puerta del club", precisó Benito en declaraciones al programa.

El interés no se limita a los dos clubes más activos. Otros equipos de la Premier League como el Arsenal, el Chelsea y el Manchester City también siguen de cerca la situación del uruguayo. La posibilidad de sumar a uno de los mediocampistas más completos del continente a precio de mercado deprimido, producto de la crisis interna en el Madrid, genera atención en múltiples clubes europeos.

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El comunicado de Fede Valverde sobre el cruce con Tchouaméni

El gran obstáculo para cualquier operación sigue siendo económico. Valverde tiene contrato vigente hasta junio de 2029 y el Real Madrid no está dispuesto a negociar por debajo de los 100 millones de euros. El PSG aparece como el único club con capacidad financiera para afrontar esa cifra sin dificultades. El United, en cambio, necesitaría articular ventas previas para financiar un traspaso de esa magnitud.

Por ahora, no existe oferta formal ni negociaciones oficiales entre los clubes. Valverde pidió disculpas públicas tras el altercado, sigue siendo titular en el equipo y mantiene contrato largo con el Merengue. Pero el episodio con Tchouaméni alteró un escenario que, hasta hace pocas semanas, parecía completamente estable.

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