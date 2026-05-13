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El testimonio de Laurencio Adot tras el ACV que cambió su vida: “Estuve muerto tres días”

El diseñador argentino compartió en A la tarde cómo fue su rehabilitación, el rol de su pareja y el apoyo de figuras del espectáculo tras el episodio que lo dejó en coma en 2018

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El diseñador argentino compartió en A la tarde cómo fue su rehabilitación, el rol de su pareja y el apoyo de figuras del espectáculo tras el episodio que lo dejó en coma en 2018 (Video: A la tarde/ América TV)

El un crudo relato, Laurencio Adot relató la experiencia límite que vivió tras sufrir un ACV hemorrágico en 2018. Durante una entrevista en A la tarde (América TV), el diseñador recordó los días en coma, la recuperación y cómo ese episodio alteró para siempre su vínculo con la fama, la moda y los afectos más cercanos.

En un pasaje de la conversación, Laurencio confesó: “Estuve muerto tres días”, en referencia al coma farmacológico en el que permaneció tras el accidente cerebrovascular. El diseñador detalló la vulnerabilidad extrema, la pérdida de movilidad y habla, y la vivencia de una experiencia mística durante su internación en el Sanatorio Los Arcos.

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laurencio adot
Durante este proceso, el apoyo de su pareja, Damián Romero, resultó fundamental. “Me salvó la vida dos veces”, reconoció (A la tarde, América TV)

El 10 de agosto de 2018, Adot sufrió un ACV hemorrágico que le provocó la pérdida del habla y de la movilidad en el brazo y la pierna derechos. El cuadro lo llevó a permanecer durante tres días en coma farmacológico, un trance que describió como “haber estado muerto”. En ese período, relató sentir la presencia de su madre fallecida, quien, según sus palabras, le transmitió que “no era su momento”.

El creador argentino recordó el shock que generó su internación entre colegas y celebridades argentinas. “Me llamó desde Macri, Juliana, gente increíble, porque tenían miedo por ellos, por la vida que llevan”, relató. La noticia del ACV movilizó tanto a figuras de la farándula como a amigos y conocidos del ambiente de la moda.

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La salida del coma no trajo un alivio inmediato: Adot debió enfrentar una rehabilitación extenuante para recuperar funciones básicas. “Tuve que aprender a hablar, a comer, a caminar”, detalló. Durante este proceso, el apoyo de su pareja, Damián Romero, resultó fundamental. “Me salvó la vida dos veces”, reconoció, aludiendo a la asistencia constante que recibió en los momentos más críticos.

Moda desfile Laurencio Adot. Fundación Paolini
Laurencio Adot junto a Flor de la V

Adot también destacó el papel de colegas y viejos conocidos, con quienes logró reconciliarse tras años de distanciamiento. “Me amigué con cuatro o cinco con diseñadores colegas”, contó entre risas, subrayando la importancia de reconstruir lazos en la adversidad. El diseñador remarcó que, ante una situación límite, “no hay más plata, no hay más fama”, y que en la clínica compartió espacio con figuras como Carlitos Balá y Cacho Castaña, resaltando que todos terminan siendo iguales frente a la enfermedad.

El accidente cerebrovascular marcó un antes y un después en la vida del diseñador. Atribuyó el ACV al “estrés, el perfeccionismo y no cuidarse”, y admitió haber dejado de tomar la medicación para la hipertensión antes del episodio. “Me creí Dios. Cambié, dejé las pastillas para la hipertensión. Y dije: ‘A mí no me va a pasar’. Lo hacemos todos”, reflexionó.

Moda desfile Laurencio Adot. Fundación Paolini
El diseñador Laurencio Adot en la presentación de su colección Pretcouture Été25 en el Alvear Palace Hotel junto a la Fundación Paolini en 2024

Tras la recuperación, Laurenciao optó por reducir el estrés y alejarse de la vorágine de la moda. Decidió radicarse un tiempo en Brasil, buscando una existencia más tranquila. Aun así, nunca abandonó su conexión con el público argentino. “He llegado a hacer sesenta desfiles en un año en el interior”, afirmó. El diseñador destacó que no necesitó salir de su entorno para sentirse valorado: “No necesito salir de Recoleta para ser alguien. Realmente conozco todo el país, las provincias enteras”.

“Soy un bendecido porque sobreviví. Soy un milagro”, sintetizó Laurencio Adot, quien trascendió el ámbito de la moda y se convirtió en un ejemplo para quienes atraviesan situaciones similares. El diseñador trabaja con grupos de personas afectadas por ACV, buscando transmitir un mensaje de esperanza y prevención. “Soy el ejemplo para la gente que tiene un familiar. He trabajado mucho en grupos, soy nexo para mostrar eso, que se pueden salvar”, explicó.

El testimonio de Adot insiste en la necesidad de controlar la hipertensión, atender el estrés y priorizar el bienestar personal. “Lo interesante es que ese es tu vida y vos te sentís el rey, el mejor, el número uno. No existe eso”, afirmó, dejando una advertencia sobre los riesgos de descuidar la salud por la presión social o profesional.

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