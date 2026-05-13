Ley de Transparencia Fiscal: por qué 18 provincias eluden mostrar impuestos locales en los tickets

La Ley de Transparencia Fiscal exige que todos los tickets detallen los impuestos provinciales y municipales aplicados en cada compra en Argentina

En una entrevista con el abogado Matías Olivero Vila, se reveló que solo tres distritos reglamentaron la exhibición de impuestos provinciales y municipales en los tickets de compra en Argentina, pese a la vigencia de la Ley de Transparencia Fiscal desde hace casi dos años.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Regreso, Olivero Vila explicó: “Ayer fue un día importante porque es el día que se vio el primer ticket en el país que incluye los impuestos provinciales”.

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Señaló que, aunque la ley nacional se sancionó hace casi dos años y su implementación nacional fue rápida, el proceso se trabó a nivel provincial y municipal: “Todo el viento a favor que teníamos a nivel nacional lo tuvimos en contra a nivel provincial y municipal”.

Solo tres jurisdicciones reglamentaron la exhibición de impuestos locales

Olivero Vila detalló que Entre Ríos, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires son las únicas jurisdicciones que “reglamentaron este régimen” y comenzaron a mostrar en los tickets los impuestos provinciales y, en algunos casos, las tasas municipales. “En el día de ayer mostramos el primer ticket del país que incluye ingresos brutos y opcionalmente, voluntariamente, también pueden exponerse la tasa municipal”, señaló.

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En Entre Ríos, la reglamentación provincial obliga a informar el precio total y el neto en góndolas y publicidades, impactando en la percepción del consumidor (Infobae)

En contraste, “las otras 18 provincias no hicieron absolutamente nada” y, aunque Mendoza y Santa Fe habían adherido formalmente, “ninguna reglamentó”.

El entrevistado subrayó que la intención de la ley es “concientizar” y brindar información clara al consumidor: “Dice el artículo 41 de la Constitución: ‘Derecho a una información adecuada y veraz’. Si a vos te dan la información del 1% de sodio, del 0,8 de azúcares y el 1,2 de grasas saturadas, me tenés que decir el 21% de IVA, el 5% de ingresos brutos y el 3% de tasas municipales”.

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En Entre Ríos, ejemplificó, la reglamentación incluye la obligación de informar tanto el precio total como el neto en góndolas y publicidades: “La gente se va a encontrar allí con un precio que es sustancialmente distinto al del precio total”.

Solo Entre Ríos, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires implementaron la reglamentación que obliga a mostrar impuestos locales en los tickets (Infobae)

El impacto de la carga impositiva en productos y préstamos

Durante la conversación, Olivero Vila remarcó que la carga impositiva no solo afecta productos, sino también préstamos y financiamientos: “En el caso de los préstamos a los hogares, hoy llega a ser entre el 48% y el 60% de la tasa, dependiendo de cuál es la tasa que se está aplicando, es impuestos”.

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Detalló que “tenemos 21% de IVA que apenas un puñado de países aplican sobre financiamiento. Segundo, ingresos brutos, entre el 8 y 9%, otra vez sobre los intereses totales. Tercero, tasas municipales de hasta el 7,5%”.

Olivero Vila ilustró el efecto acumulativo: “Tres impuestos, 21% más el 9% más el 7,5%, hacen que finalmente hasta el 60% de la tasa de interés sean impuestos”. Concluyó que esta superposición impositiva “le quitó a toda una generación, aquellos que tienen menos de 55 años, la posibilidad de acceder a algo tan básico como un préstamo bancario”.

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Las 18 provincias restantes aún no cumplen con la Ley de Transparencia Fiscal y no detallan tributos regionales a los consumidores en los tickets de compra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación internacional y el reclamo por contraprestación estatal

Al analizar los modelos internacionales, Olivero Vila explicó que solo Brasil, además de Argentina, implementó un régimen similar de transparencia fiscal, motivado por la presión social y empresarial: “Cuando mostraron el 40% de impuestos en la nafta, 45% en restaurantes y hoteles, la gente reaccionó. Dijo: ‘¿Qué es esto de estar pagando casi la mitad del precio en impuestos?’”.

La discusión derivó en la relación entre la presión fiscal y la calidad de los servicios públicos: “En España, por ejemplo, el Estado te tiene que dar buenos servicios porque te los cobra. Nadie discute eso”. Olivero Vila advirtió que en Argentina “toda la gente que está bajo la línea de la pobreza está pagando 42% de impuestos en los alimentos, 48% en las bebidas, 50,3% en la ropa, 54% cuando el del taxi se quiere comprar un auto o una motito”.

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En cuanto a la progresividad y los cambios recientes en Brasil, Olivero Vila reconoció que “el actual gobierno de Lula ha bajado los impuestos del 34% al 27% en forma gradual desde este año, por demanda de la gente”.

El cierre del debate remarcó la necesidad de equilibrio: “Nosotros no estamos en contra de los impuestos. Estamos en contra de tener los impuestos más altos del mundo”.

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