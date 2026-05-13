Así es la casa que alquiló Manuel Adorni durante 18 meses en el country Indio Cuá por 21.000 dólares

La casa que alquiló durante un año Manuel Adorni en el country Indio Cuá

Este miércoles declaró ante la Justicia el propietario de la casa que Manuel Adorni alquiló durante un año en el country Indio Cuá y brindó nuevos detalles para la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Infobae accedió a fotografías de la vivienda por la que el funcionario pagó 21.000 dólares en efectivo para vivir entre enero de 2024 y junio de 2025.

Las imágenes obtenidas por el periodista Manuel Jove muestran que la propiedad cuenta con un amplio parque en su ingreso y un frente vidriado que le aporta luminosidad a los numerosos ambientes con los que cuenta.

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La casa cuenta con dos plantas, y en la superior se observa un amplio balcón.

Mientras Adorni vivía allí con su familia, se sintió tan a gusto en el barrio que decidió adquirir, a pocas cuadras, otra propiedad. Por ella, pagó 120 mil dólares, a los que luego les agregó otros 245 mil dólares de gastos en reformas.

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Si bien el fiscal federal Gerardo Pollicita ya tenía conocimiento de los 13.000 dólares que había abonado Adorni para su estadía entre marzo de 2024 y el mismo mes de 2025, este miércoles José Luis Rodríguez, dueño de la propiedad, sumó nuevos e importantes detalles.

El frente de la vivienda que alquiló Adorni en Indio Cuá

Por un lado, una vez finalizado el contrato anual, el libertario extendió el plazo por tres meses más, con un costo de 2.400 dólares. Pero además Rodríguez reveló que en realidad Adorni y su familia se alojaron allí desde enero de 2024, ya que en octubre de 2023, antes de asumir como funcionario de Javier Milei, había arreglado el arrendamiento de la vivienda por enero y febrero, con un costo de 5.600 dólares.

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De esa manera, no fue un año el tiempo en el que vivió allí, sino 18 meses. Y tampoco pagó 13.000 dólares, sino 21.000 dólares. Todos los pagos fueron realizados en efectivo y con billetes de la moneda estadounidense.

A esa cifra hay que sumarle el valor de las expensas de los dos lotes -el alquilado y el propio, adquirido a mediados de 2024-, que rondarían los 600.000 pesos cada uno.

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El testigo aportó sus conversaciones de WhatsApp con el jefe de los ministros y dejó copias de los contratos que firmaron durante los últimos dos años.

La causa judicial, a cargo del fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni se corresponde con sus ingresos declarados. El funcionario tuvo congelado su sueldo de aproximadamente 3.500.000 pesos hasta principios de este año, cuando se lo duplicaron.

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Manuel Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito (Foto: Reuters/Mariana Nedelcu)

La Justicia se encuentra en proceso de recolección de los movimientos financieros que hicieron el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años.

A pedido del fiscal Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal hará un cálculo entre todos los ingresos y egresos de dinero que constan en la causa para saber si existen inconsistencias.

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De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio a partir de los datos que se desprenden del expediente, al funcionario libertario se le conocen erogaciones por al menos 380.000 dólares, solamente en el segmento de las propiedades.

En cuanto a sus deudas, Adorni y Angeletti tienen compromisos por más de 335.000 dólares, que en su mayoría vencen en noviembre de este año.

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Manuel Adorni aún no brindó ninguna explicación sobre su patrimonio en la Justicia, ni tampoco se lo exigieron. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas. “Será en ese momento en que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”, anticipó el jefe de Gabinete en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el pasado 29 de abril.