El gobierno de Guatemala oficializa la habilitación de la residencia La Esperanza para jóvenes con discapacidad

El Gobierno de Guatemala entrega oficialmente la finca La Esperanza en Quetzaltenango como centro para niños y adolescentes con discapacidad. (fotografía: Ministerio de Finanzas Públicas)

El Gobierno de Guatemala oficializó la entrega de la finca La Esperanza en Quetzaltenango, transformándola en una residencia especializada para niños y adolescentes con discapacidad. Con este nuevo centro, 64 jóvenes, de entre 10 y 17 años, que presentan discapacidades leves a moderadas accederán a protección y abrigo especializados, en cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 216-2025. La iniciativa, respaldada por el presidente Bernardo Arévalo y liderada por la primera dama Lucrecia Peinado, apunta a saldar una deuda histórica del Estado en materia de cuidado social, según lo informó el Ministerio de Finanzas Públicas.

El dato distintivo del proyecto reside en su origen: la decisión de acondicionar este espacio surge tras el cierre del hogar Virgen de la Asunción, cuyas condiciones no cumplían los estándares técnicos para albergar a jóvenes con discapacidad, según reconoce el Minfin. Luego de ese episodio, los beneficiarios fueron trasladados a instalaciones temporales, lo que evidenció la necesidad de un centro permanente, acorde a los estándares internacionales de seguridad y bienestar.

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La residencia recibirá el nombre de La Esperanza, anunció Marvin Rabanales, titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS). Rabanales expresó que este espacio “marcará un hito en la historia, pero especialmente en la respuesta, en la deuda pública, en el cumplimiento del deber que tenemos como Estado de garantizarle a los grupos más vulnerables una vida digna, una convivencia armónica integrada”, según declaraciones recogidas por el mismo Ministerio.

El Gobierno de Guatemala entrega oficialmente la finca La Esperanza en Quetzaltenango como centro para niños y adolescentes con discapacidad. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

Financiación y alcance de la residencia La Esperanza

Según el comunicado oficial del Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección de Bienes del Estado del Minfin coordinó los aspectos legales y administrativos necesarios para la cesión de la finca La Esperanza. La residencia está diseñada con espacios funcionales orientados a asegurar el bienestar y la dignidad de quienes recibirán atención.

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El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, resaltó la importancia de agilizar estos procesos para “proteger y promover los derechos de la infancia y adolescencia en Guatemala”. Menkos destacó el objetivo de la cartera: “Estamos trabajando por generar un país en el que las personas quepan y quepan bien”, reafirmando el compromiso estatal con la inclusión.

El proyecto cuenta con apoyo internacional: la República de China (Taiwán) facilitará los fondos necesarios para la remodelación de las instalaciones, con el objetivo de garantizar estándares de primer nivel.

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Una respuesta estructural tras el cierre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción

El cierre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción motivó la búsqueda urgente de alternativas dignas para la niñez con discapacidad institucionalizada. El Ministerio de Finanzas Públicas subrayó que la habilitación de La Esperanza responde a la obligación de cumplir con las normas internacionales de seguridad y bienestar. Este bloque de acción estatal incorpora el liderazgo de la SBS, la coordinación multisectorial y el acompañamiento de la presidencia de la República.

La nueva residencia La Esperanza representa, según sus responsables, un avance sustancial en la infraestructura estatal destinada a grupos vulnerables. La ejecución material y simbólica del proyecto abarca tanto la mejora de los espacios físicos como el fortalecimiento de la protección especializada.

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Con la apertura de este centro, 64 adolescentes, hombres y mujeres, contarán por primera vez desde el cierre del antiguo hogar con instalaciones adaptadas y servicios acordes a sus necesidades.

<b>Los hogares de la Secretaría de Bienestar Social brindan protección a menores vulnerables</b>

Los hogares de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de Guatemala acogen a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de vulneración de derechos y enfrentan riesgo social bajo mandato judicial. Estos centros, según información oficial de la SBS consultada por este medio, ofrecen cuidado integral, atención psicológica, educación y actividades recreativas a menores que requieren protección.

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Entre los aproximadamente 20 centros gestionados por la entidad, existen hogares de protección y abrigo para menores en situación de riesgo, así como hogares temporales especializados en la primera infancia, como el ubicado en Zacapa, orientado al cuidado de niños de 0 a12 años. Además, funciona la Casa Nuestras Raíces, dedicada a brindar atención a la niñez migrante, conforme a la información pública disponible en el sitio web de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala.

La estructura de la SBS comprende también los Centros Juveniles de Privación de Libertad, administrados por la Subsecretaría de Reinserción, entre los que se incluyen Casa Intermedia, CER 1 y Gaviotas. Este segmento está dirigido a adolescentes en conflicto con la ley penal, según señala la comunicación institucional del 10 de octubre de 2024.

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