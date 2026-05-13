Susto en Tucumán: un camionero cayó desde un puente, quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado

Bomberos, policías y personal sanitario participaron en el rescate del conductor, que quedó atrapado entre los hierros de la cabina

Un camión cayó desde un puente sobre la Ruta Nacional 38 en el sur de Tucumán y su conductor quedó atrapado en la cabina, en un siniestro vial que movilizó a bomberos, policías y personal sanitario de la región este miércoles por la mañana.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.20 en la traza vieja de la ruta, a la altura del puente del Río Seco, en el sur de la provincia.

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El vehículo, un camión Ford 4000, se desplazaba en sentido sur-norte cuando Rodrigo Sánchez, un joven de 24 años con domicilio en el barrio Sarmiento de Concepción, perdió el control.

Por causas que aún se investigan, el camión salió de su carril y se precipitó por el lateral este del puente hacia el lecho del río. Según informó El Tucumano, el diagnóstico inicial confirmado por personal del Hospital de Concepción fue un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave.

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Rodrigo Sánchez, el conductor accidentado, sufrió un Traumatismo Encéfalocraneano grave y fue derivado al Hospital Ángel C. Padilla

Una vez estabilizado, Sánchez fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción y luego derivado al Hospital Ángel C. Padilla, en San Miguel de Tucumán, para recibir atención especializada, de acuerdo con El Tucumano.

Al llegar al lugar, una dotación de la Dirección General de Bomberos de la Policía, subunidad Concepción, a cargo del Oficial Auxiliar Edgar Torres, encontró a Sánchez atrapado entre los hierros de la cabina. La extracción requirió el uso de herramientas hidráulicas —pinzas de corte y halligan— con las que los efectivos lograron liberar al conductor.

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En paralelo, el personal especializado realizó el corte de los suministros eléctricos del vehículo para prevenir una explosión, ante la alta temperatura del motor y el derrame de combustible registrado en la zona, informó La Gaceta.

En el operativo también participaron efectivos de las comisarías de Arcadia y Río Seco, junto a una dotación de Bomberos Voluntarios de Concepción.

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Tras el rescate, personal de la Policía de Tucumán y de Criminalística intervino en la escena para realizar las pericias correspondientes.

La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de la Auxiliar Fiscal Gabriela Ghiraldi, ordenó la toma de declaraciones, el relevamiento del vehículo y la documentación del lugar mediante el análisis de cámaras de seguridad. Las causas del vuelco permanecen bajo investigación.

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Perdió el control de su camioneta en la ruta, cayó desde 30 metros y se salvó

En la provincia de Córdoba, un hombre de 69 años cayó con su camioneta desde 30 metros en Altas Cumbres y quedó atrapado en un área de difícil acceso

El conductor de una Chevrolet S10, de 69 años, cayó con su vehículo a un precipicio de aproximadamente 30 metros y quedó atrapado en una zona de difícil acceso, semanas atrás. El hecho tuvo lugar en Altas Cumbres, provincia de Córdoba, a la altura del kilómetro 14 de la Ruta E34.

El siniestro desencadenó una respuesta conjunta entre efectivos de la Subdirección General de Bomberos, personal del DUAR y un servicio de emergencias médicas.

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Según el informe policial al que tuvo acceso este medio, el rodado salió de la vía principal, lo que obligó a los equipos de rescate a montar un operativo especial para llegar hasta el conductor. Con herramientas de corte y un sistema de cuerdas, los rescatistas lograron estabilizar tanto al hombre como al vehículo.

El comisario Martín Fernández, de la Subdirección General de Bomberos, indicó que el personal especializado llevó a cabo la extracción del ocupante mediante técnicas específicas. Ya fuera del automóvil, el hombre recibió atención en el lugar y el equipo médico de emergencias del 107 le diagnosticó politraumatismos.

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Una vez estabilizado, el herido fue derivado a un centro asistencial cercano para recibir atención especializada. Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones pertinentes para establecer las circunstancias que derivaron en el despiste y la caída del vehículo en ese sector de acceso restringido.