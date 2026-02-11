Tendencias

Desarrollar masa muscular y mantenerse delgado al mismo tiempo: el plan para principiantes respaldado por expertos

Según informó Men’s Health, la propuesta integra una investigación científica, una rutina progresiva y lineamientos nutricionales ajustados para favorecer mejoras físicas medibles con un consumo energético controlado

Guardar
El nuevo enfoque para el
El nuevo enfoque para el desarrollo muscular combina entrenamiento intenso y control calórico, evitando aumentos drásticos de grasa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el entrenamiento orientado a la ganancia muscular se vinculó con una fórmula rígida: consumir un exceso calórico, incrementar el volumen corporal y, solo después, reducir calorías para definir.

Ese método requiere tiempo, planificación y tolerancia a los cambios físicos temporales, por lo que para quienes tienen agendas ajustadas resulta poco sostenible.

Un enfoque alternativo comenzó a ganar espacio respaldado por evidencia científica y su difusión en Men’s Health. Esta propuesta apunta a desarrollar músculo y fuerza sin un aumento significativo de grasa corporal, incluso en personas que recién se inician en el entrenamiento con cargas.

Los ejercicios compuestos como sentadillas,
Los ejercicios compuestos como sentadillas, goriila row y remos potencian el desarrollo muscular y la fuerza en el plan propuesto (Crédito: Freepik)

La clave no reside en extremos nutricionales, sino en un equilibrio preciso entre estímulo físico, recuperación y consumo energético controlado.

Evidencia científica sobre el desarrollo muscular sin fases de aumento de volumen

El punto de partida del programa es un estudio citado por Men’s Health y liderado por el Dr. Eric Helms, científico deportivo de la Universidad Tecnológica de Auckland. La investigación analizó a 21 levantadores de pesas, divididos en tres grupos según su ingesta calórica: uno mantuvo las calorías de mantenimiento, otro consumió un superávit del 5% y el tercero un superávit del 15%.

Después de ocho semanas de entrenamiento, el grupo con mayor consumo energético registró la mayor ganancia de masa muscular. No obstante, el dato relevante para principiantes y personas con poco margen calórico fue diferente: los tres grupos mostraron aumentos comparables de fuerza y grosor muscular, una medida directa del desarrollo del tejido muscular.

Las elevaciones laterales integra las
Las elevaciones laterales integra las sesiones de altas repeticiones del programa citado por Men’s Health, diseñado para estimular el desarrollo muscular y la fuerza (Crédito: Freepik)

Según el Dr. Helms, este resultado sugiere que, al menos en el corto plazo, no es indispensable un gran excedente calórico para estimular adaptaciones musculares significativas.

Superávit calórico mínimo: el punto justo

A partir de estos hallazgos, el plan recomienda trabajar con un superávit leve de 100 a 200 calorías diarias por encima del nivel de mantenimiento. Ese margen reducido limita las reservas energéticas y exige que cada sesión tenga un objetivo claro.

El enfoque combina entrenamientos intensos, orientados a mover cargas elevadas, con sesiones de altas repeticiones diseñadas para generar estímulo muscular sin un estrés excesivo sobre el sistema nervioso central. De esta manera, el cuerpo recibe señales constantes de adaptación sin depender de un aumento marcado del consumo calórico.

Estructura semanal del entrenamiento

El programa, difundido por Men’s Health, se organiza en una rutina semanal flexible que incluye dos días de trabajo pesado, al menos una sesión de altas repeticiones y bloques breves de cardio de baja duración.

Los entrenamientos priorizan movimientos funcionales
Los entrenamientos priorizan movimientos funcionales y compuestos, como el remo con mancuerna con una progresión gradual de repeticiones y cargas (Crédito: Freepik)

La distribución propuesta contempla:

  • Dos sesiones de alta intensidad, enfocadas en fuerza y potencia
  • Una o dos sesiones de altas repeticiones, con énfasis en control y resistencia muscular.
  • Una sesión semanal de cardio de 20 minutos.
  • Días de descanso intercalados para facilitar la recuperación.

La progresión sigue un criterio simple: cada dos semanas se añade al menos una repetición en la última serie de los días intensos y, al alcanzar el máximo previsto, se incrementa la carga en la siguiente sesión.

Ejercicios compuestos y estímulo global

De acuerdo con el Dr. Helms, las sesiones de alta intensidad priorizan movimientos funcionales y compuestos, como remos con mancuernas, sentadillas, empujes y variantes de levantamientos explosivos con mancuernas. Estos ejercicios reunen grandes grupos musculares y permiten trabajar con cargas relativamente altas, un factor central para la ganancia de músculo.

  • Gorilla row: trabajo de tracción que involucra espalda, glúteos y zona media, con énfasis en potencia y estabilidad postural.
  • Press de empuje con un solo brazo: movimiento que combina fuerza del tren inferior y superior, utilizando el impulso de las piernas para elevar la carga por encima de la cabeza.
  • Sentadilla cáliz con postura desplazada: variante unilateral que exige control, coordinación y activación del tren inferior, manteniendo el talón posterior elevado.
  • Arranque con mancuernas: ejercicio explosivo que integra bisagra de cadera, tirón de potencia y empuje final por encima de la cabeza, involucrando prácticamente todo el cuerpo.
El método evita restricciones extremas
El método evita restricciones extremas y prioriza la consistencia, el estímulo dirigido y la medible mejora física sin cambios corporales radicales (Captura de video: YouTube)

Las jornadas de altas repeticiones incorporan superseries y movimientos unilaterales, que elevan el tiempo bajo tensión y refuerzan la estabilidad sin exigir el mismo nivel de carga externa. Esta combinación busca maximizar el estímulo muscular dentro de un contexto de energía limitada.

  • Remo con mancuerna: ejercicio unilateral de tracción que combina trabajo de espalda y activación del core.
  • Press de medio banco con un solo brazo: variante que exige control postural y estabilidad del tronco durante el empuje.
  • Curl de predicador con un solo brazo, combinado en superserie con triturador de cráneos, orientados al trabajo específico de brazos.
  • Elevaciones laterales: ejercicio complementario para el desarrollo del tren superior, realizado con énfasis en la técnica y el control.

Nutrición adaptada al entrenamiento

El plan se complementa con una guía nutricional desarrollada por Dezi Abeyta, experto en nutrición y asesor de Men’s Health. La recomendación general establece aproximadamente 29 calorías por kilogramo de peso corporal por día, distribuidas en comidas principales y refrigerios.

La clave nutricional incluye consumir
La clave nutricional incluye consumir 29 calorías y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, distribuidos en varias comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los macronutrientes, se sugiere aproximadamente 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal objetivo, con tomas de entre 30 y 45 gramos por comida para favorecer la síntesis proteica.

Los carbohidratos cumplen un rol estratégico: alrededor de 140 gramos diarios, priorizados en el período cercano al entrenamiento, antes y después de la sesión.

Alimentos clave y opciones prácticas

Entre los alimentos recomendados se destacan los yogures altos en proteínas y bajos en grasa, así como la avena, valorada por su combinación de carbohidratos y fibra. También se incluye un batido nutricional enfocado en aportar proteínas, carbohidratos y micronutrientes sin un exceso calórico, pensado como complemento en días de entrenamiento.

El enfoque general evita restricciones extremas y se apoya en consistencia, simplicidad y estímulos bien dirigidos, con el objetivo de permitir avances físicos medibles sin recurrir a ciclos prolongados de aumento y reducción de peso corporal.

Temas Relacionados

Masa muscularEjercicioEntrenamientoBienestarFitnessNutrición deportivaFuerzaMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuál es la mejor forma de consumir remolacha para absorber sus nutrientes

Unos sencillos cambios en la preparación pueden marcar la diferencia y ayudar a conservar sus vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes

Cuál es la mejor forma

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: avances, desafíos y cifras de participación femenina

Esta jornada invita a reflexionar sobre los estereotipos y barreras educativas que dificultan el avance femenino en campos científicos

Día Internacional de la Mujer

Los mejores looks de George y Amal Clooney: así se consolidan como íconos de la moda global

La pareja deslumbra en cada aparición pública con atuendos perfectamente sincronizados y detalles sofisticados

Los mejores looks de George

Los perros y los gatos pueden ser portadores secretos de ADN en las escenas del crimen

Un equipo científico en Australia demostró cómo el material genético humano puede terminar en cualquier rincón gracias a los animales. Cómo el hallazgo impacta en las investigaciones policiales

Los perros y los gatos

La fórmula de Bad Bunny para alcanzar el alto rendimiento: hábitos simples, raíces familiares y descanso real

El artista, prioriza la constancia y el equilibrio. Cómo es su alimentación y entrenamiento

La fórmula de Bad Bunny
DEPORTES
Del podio olímpico al heavy

Del podio olímpico al heavy metal: la increíble doble vida de Dominik Paris, el esquiador que hizo historia en Cortina

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

Román Burruchaga habló de las amenazas que recibió en Rosario: “Fue una situación chocante y me asusté”

TELESHOW
El impactante look de Sofía

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

La insólita situación que vivió Juana Repetto al adoptar a un gato tras la pérdida de su otra mascota

INFOBAE AMÉRICA

La noche en la que

La noche en la que Whitney Houston se apagó para siempre: qué ocurrió en el hotel de Beverly Hills

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra la región de Kharkiv: al menos 4 muertos

Filipinas informó que el hundimiento del ferry en enero pudo deberse a fallas de seguridad y posible sobrepeso

Irak desmanteló una célula de Estado Islámico y detuvo al líder antes de detonar su cinturón explosivo

Informe anual del BID: las remesas desde Estados Unidos a Centroamérica reducen la pobreza estructural y mejoran las condiciones de vida