Mercados: el petróleo vuelve a subir y empuja al alza de las acciones argentinas

Wall Street cae en medio de la temporada de balances y la suba de las tasas.

Los mercados internacionales atraviesan un período de transición complejo. La falta de acuerdo entre los EEUU e Irán vuelve a incrementar el precio del petróleo, se acentúan los temores por la suba de la inflación y la desaceleración de la economía. A la vez, mientras los operadores sopesan los números de importantes balances corporativos, las tasas de las deuda de los EEUU siguen muy elevadas y condicionan las futuras deciciones de la Reserva federal norteamericana, a pocos días de haber asumido su nuevo presidente, Kevin Maxwell Warsh.

Las acciones de Wall Street negocian bajistas este jueves después de que el líder supremo de Irán emitió una directiva con la que prohibió que el uranio del país, cercano a la calidad para la fabricación de armas nucleares, se envíe al extranjero, lo que generó dudas sobre el progreso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

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A las 11:50 horas, el promedio industrial Dow Jones opera sin cambios y el índice de referencia S&P 500 cae un 0,4%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cede 0,7% tras la publicación de los resultados de Nvidia y la presentación del formulario S-1 para la próxima salida a bolsa de SpaceX, con planes para debutar oficialmente en el mercado Nasdaq el 12 de junio de 2026.

El precio del petróleo crudo vuelve a la tendencia alcista. La variedad Brent del Mar del Norte gana 2,3% a USD 107,50 el barril para entregar en julio. En tanto, el crudo intermedio de Texas (WTI) avanza un 2,9%, en los USD 101,10, también para las posiciones con entrega en julio.

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Dada la suba del crudo y la alta ponderación de las empresas ligadas al rubro energía en la plaza accionaria local, el el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 1%, a 2.810.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street destacan los ascensos de Banco Francés (+2,9%), YPF (+2,7%, a USD 48,36) y Central Puerto (+2,7%). Vista Energy sube 2,2%, a USD 79,48, cerca de su máximo histórico de USD 81,44 dólares.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ceden 0,3% en promedio, aunque el riesgo país de JP Morgan se mantiene invariable en los 526 puntos básicos, debido a la suba de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU.

“El escenario internacional está marcado por el auge de la inteligencia artificial y la volatilidad energética. El balance de Nvidia será determinante para el sector tecnológico, dado su peso en los índices bursátiles y su rol clave en la cadena de suministro de la IA. Simultáneamente, las tensiones en Medio Oriente afectan las reservas mundiales de petróleo, lo que genera presión alcista sobre el barril. Esta situación retrasa las expectativas de una baja de tasas de fondos federales ante el riesgo de persistencia inflacionaria”, sentenciaron los expertos de Rava Bursátil.

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En Wall Street preocupan las altas tasas de los bonos del Tesoro de EEUU. “Una vez más, el mercado de bonos está indicando a la Reserva Federal que los tipos de interés no son lo suficientemente altos”, reportó Yahoo Finance.

“La rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años, un indicador clave de la política monetaria de la Reserva Federal, ha subido al 4,1%, muy por encima del límite superior del rango objetivo de la Fed, que se sitúa entre el 3,50% y el 3,75%. Al mismo tiempo, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a diez años -una señal de alerta sobre las expectativas inflacionarias de los inversores- rozó el 4,7%”, agregó Yahoo Finance.

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