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Qué significa que aparezcan arañas de patas largas en casa y qué hacer para evitarlo

Muchas personas sienten rechazo al verlas aparecer en un rincón de la casa, pero su presencia podría tener un significado más beneficioso de lo que se cree

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Una araña de pata larga de color marrón claro se muestra en primer plano, ubicada en el vértice de dos paredes interiores beige, con telarañas visibles.
Las arañas de patas largas buscan ambientes tranquilos, húmedos y con poca circulación dentro de las casas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las esquinas silenciosas de una casa suelen revelar visitantes inesperados. La aparición de arañas de patas largas en el hogar provoca sorpresa y, con frecuencia, genera temor entre quienes las encuentran. Muchas personas sienten inquietud o incluso miedo al ver estos arácnidos en algún rincón, asociando su presencia a suciedad o a posibles riesgos para la salud.

Sin embargo, especialistas del Departamento de Conservación de Missouri aclaran que estos animales, conocidos también como “cellar spiders” o “arañas de sótano”, buscan refugio en ambientes domésticos por razones naturales y no representan una amenaza. Su presencia, lejos de implicar peligro, suele indicar que el entorno es equilibrado e incluso beneficioso para el control de otras plagas dentro del hogar.

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Por qué aparecen arañas de patas largas en la casa

La tendencia de las arañas de patas largas a instalarse en hogares responde principalmente a la búsqueda de espacios tranquilos, húmedos y con poca circulación. Rincones, lavaderos y áreas cercanas a ventanas suelen convertirse en su hábitat favorito. De acuerdo con el portal PestWorld, estos arácnidos prefieren zonas oscuras y húmedas, como sótanos y garajes, donde construyen sus telas irregulares.

Araña de patas largas marrón-grisácea con cuerpo pequeño y patas finas, posada en la esquina entre una pared blanca, un suelo de baldosas y un marco de ventana oscuro.
La presencia de arañas de patas largas no está relacionada con la suciedad, sino con la seguridad y el ambiente relajado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de asociarse a la suciedad, su presencia indica que hallaron un sitio relajado y seguro. La organización británica The Wildlife Trusts explica que la “cellar spider” fue originalmente una especie subtropical, pero se ha expandido por el mundo y hoy es común en viviendas europeas y americanas. Esta capacidad de adaptación les permite convivir cerca del ser humano sin alterar el ambiente doméstico.

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De qué se alimentan las arañas de patas largas

La dieta explica por qué aparecen y por qué tienden a quedarse. Se alimentan de insectos pequeños que suelen abundar dentro de los hogares, como mosquitos, moscas, polillas y hormigas, y también pueden capturar otros arácnidos.

El Departamento de Conservación de Missouri señala que estas arañas consumen insectos y arácnidos pequeños, por lo que pueden funcionar como un control biológico doméstico.

Primer plano de una mosca con grandes ojos compuestos y alas translúcidas, posada en un alféizar de madera polvoriento, con fondo verde borroso.
as arañas de patas largas se alimentan de insectos pequeños como mosquitos, moscas, polillas y hormigas presentes en los hogares

Su estrategia consiste en permanecer en telas irregulares ubicadas en rincones, techos o marcos: cuando una presa queda atrapada, la inmovilizan con seda y luego la consumen. Esa disponibilidad de alimento aumenta cuando hay luces exteriores que atraen insectos, plantas cerca de ventanas o acumulación de objetos donde las presas se refugian.

Cómo evitar que aparezcan arañas en casa

Si el objetivo es reducir su presencia, la medida más efectiva es volver el hogar menos atractivo para ellas y para sus presas. No se trata solo de “sacar arañas”, sino de cortar las condiciones que las sostienen: humedad, entradas y alimento.

  • Bajar la humedad: ventilar baños y lavaderos, reparar filtraciones, secar zonas con condensación y, si hace falta, usar deshumidificador.
  • Sellar puntos de entrada: tapar grietas y uniones en marcos, zócalos y paredes con sellador o silicona; revisar burletes de puertas y el perímetro de ventanas.
  • Reducir refugios: ordenar depósitos, separar objetos del piso y de las paredes, guardar en cajas plásticas cerradas y limpiar rincones, detrás de muebles, cielorrasos y zonas poco accesibles.
  • Disminuir insectos (su alimento): colocar mosquiteros, evitar que queden luces exteriores encendidas cerca de puertas/ventanas y retirar telarañas con frecuencia para que no vuelvan a instalarse en el mismo punto.
  • Limpieza dirigida: no alcanza con “barrer”; conviene aspirar esquinas, detrás de cortinas, alacenas poco usadas y zonas altas donde suelen anclarse las telas.

Según PestWorld, el sellado de grietas y el control de la humedad son dos de las acciones más directas para limitar que estas arañas se instalen. Si el problema es persistente, suele ser porque el ambiente mantiene humedad elevada o porque siguen entrando insectos que funcionan como alimento.

Qué hacer si aparece una araña de patas largas en casa

Si aparece una, lo más práctico es retirarla sin contacto directo: cubrirla con un vaso o recipiente, deslizar una hoja de papel por debajo y liberarla en el exterior, preferentemente en un sitio con vegetación o reparo.

Primer plano de una araña de patas largas dentro de un vaso de vidrio transparente, con papel blanco visible por debajo.
La forma más segura de retirar una araña consiste en evitar el contacto directo para minimizar riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay varias, aspirar telas y rincones ayuda a cortar su “base” de instalación sin usar químicos. Para evitar que vuelvan al mismo lugar, conviene limpiar el punto donde estaba la telaraña y revisar qué condición lo favorece (humedad, una ventana mal sellada, un depósito con objetos apilados o luz que atrae insectos).

En general, no son agresivas y su comportamiento es reservado. Si se ven con frecuencia, suele ser más efectivo corregir humedad, entradas y disponibilidad de insectos que intentar eliminarlas una por una: mientras haya refugio y presas, van a volver.

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