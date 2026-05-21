Qué hacen las empresas más valoradas para cuidar a sus equipos de trabajo

El informe de (GPTW, destacó la consolidación de ambientes laborales basados en la confianza, el respeto y la equidad, que favorecen la identificación y la retención de talento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking 2026 de las empresas que más cuidan a sus colaboradores evidenció avances en el cuidado organizacional y el fortalecimiento de los equipos en diferentes sectores y tamaños de empresa.

El Los Mejores Lugares para Trabajar - Empresas que Cuidan 2026, realizado por Great Place to Work (GPTW), destacó la consolidación de ambientes laborales basados en la confianza, el respeto y la equidad, que favorecen la identificación y la retención de talento.

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Según el informe, las principales claves del bienestar organizacional en Argentina giran en torno a la promoción estable de entornos de confianza y respeto, el impulso de la equidad y la valoración continua de los equipos de trabajo. Entre las tendencias observadas, sobresalieron la aplicación de prácticas coherentes y sostenibles que logran potenciar el bienestar y el sentido de pertenencia en distintos segmentos empresariales.

En la edición 2026 del ranking elaborado por GPTW se analizaron 275 organizaciones organizaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta edición 2026, se analizaron 275 organizaciones organizaciones y, entre ellas, 50 empresas lograron posicionarse como líderes en el cuidado y bienestar laboral.

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Las compañías que lideraron el ranking fueron:

Arcos Dorados , en la categoría más de 1.000 colaboradores.

Universidad Siglo 21 , en la categoría de 251 a 1.000 colaboradores.

ABN Digital , en la categoría hasta 250 colaboradores.

Gea Logistics, en la categoría PYMES.

Arcos Dorados, más de 1.000 empleados

Arcos Dorados, la compañía que lideró la categoría más de 1.000 empleados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápidomás grande en América Latina y el Caribe. Contabiliza más de 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil personas.

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La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente.

Universidad Siglo 21, de 251 a 1.000 empleados

El equipo de Universidad Siglo 21, la compañía que lideró la categoría de 251 a 1.000 empleados

Universidad Siglo 21, con 30 años de trayectoria y una red de más de 320 Centros de Apoyo Universitario en Argentina, sostiene un modelo integral de bienestar que articula salud física, mental y emocional para sus colaboradores. Según explicó a Infobae Pablo Cerrone, responsable de Comunicación Externa de la institución, este enfoque se traduce en políticas de flexibilidad, beneficios de salud y herramientas de trabajo innovadoras, junto a la constante actualización de los espacios laborales.

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La universidad impulsa experiencias y eventos orientados al fortalecimiento de los vínculos y el sentido de pertenencia, promoviendo espacios de conexión, inspiración y disfrute. Cerrone subrayó que la gestión del desempeño y el desarrollo profesional ocupa un lugar central. En esa línea, destacó la función de la Universidad Interna, creada especialmente para los empleados, que brinda formación continua, actualización y reskilling.

Entre las iniciativas más relevantes, la institución implementa el Programa de Mujeres del Siglo 21, que fomenta el mentoreo y el liderazgo femenino, con el objetivo de promover el crecimiento profesional, la construcción de redes y el desarrollo de carrera de las mujeres en la organización.

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El compromiso con la participación se refleja en la integración de los empleados en squads y equipos interdisciplinarios, donde diseñan y ejecutan iniciativas estratégicas. Cerrone remarcó que estos espacios favorecen la cocreación, la innovación y la toma de decisiones compartida, permitiendo que cada persona visualice el impacto de sus aportes en la transformación institucional. “Fomentamos una cultura basada en la confianza y la mejora continua, donde cada persona entiende que sus acciones cotidianas generan un impacto real en la experiencia de nuestros estudiantes y de toda la comunidad”, destacó.

La cultura organizacional de la universidad se apoya en la confianza y la mejora continua. Cerrone mencionó el posicionamiento de la institución en el ranking de Great Place to Work Argentina como “el reflejo de una organización madura, resiliente y comprometida con su propósito”. El desarrollo del talento joven también es una prioridad, a través de programas de pasantías que facilitan la inserción y el crecimiento profesional.

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En cuanto al liderazgo, Cerrone consideró que su función esencial es guiar y acompañar a los equipos. La universidad prepara a sus líderes para practicar la escucha activa y abordar conversaciones complejas, mediante dinámicas de mentoreo y redes de colaboración. Cerrone sostuvo que “la inspiración y el compromiso no se imponen, surgen de manera natural cuando lográs que el trabajo diario conecte con la identidad, el saber hacer y el propósito de transformar vidas a través de la educación”.

ABN Digital, hasta 250 colaboradores

El equipo de ABN Digital, la compañía que lideró la categoría de 250 empleados

ABN Digital es un grupo de empresas especializado en marketing digital, tecnología e inteligencia artificial aplicada, con operaciones en varios países. Ayuda a las marcas a crecer a través de la gestión de medios digitales, analítica avanzada, automatización y soluciones basadas en datos. Según Vicu Silva, People Manager de la empresa, “buscamos construir todos los días un lugar donde las personas tengan ganas de estar, crecer y hacer cosas que realmente generen impacto”.

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La cultura de la compañía está guiada por los valores LETER: Libertad, Excelencia, Transparencia, Equipo y Responsabilidad. “Creemos en dar libertad a las personas para tomar decisiones, proponer ideas y trabajar con autonomía. Pero también entendemos que esa libertad viene acompañada de responsabilidad y compromiso con el equipo”, explicó Silva. La búsqueda de la excelencia es parte del día a día, aunque, aclaró, “perseguimos la excelencia, pero no desde la presión o el perfeccionismo extremo, sino como una forma de hacer las cosas”.

La transparencia y el feedback son pilares centrales de la gestión. Silva destacó: “Compartimos mucho contexto, buscamos tener conversaciones honestas y damos feedback constantemente porque creemos que la confianza escala mucho más rápido que el control”. En ABN Digital, los logros se conciben siempre como conquistas colectivas. “Nunca son individuales. Siempre ganamos como equipo”, subrayó.

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Respecto al sentido de pertenencia, Silva consideró que “gran parte del sentido de pertenencia en ABN viene de sentir que lo que hacés importa de verdad”. Por eso, la compañía procura que cada persona comprenda el alcance de su trabajo y su impacto tanto en el equipo como en la organización y los clientes. “Nos gusta que los talentos propongan, cuestionen, construyan y se involucren más allá de la descripción formal de su rol”, dijo. Además, compartir información y contexto sobre los objetivos y desafíos es una práctica habitual. “Cuando las personas entienden el ‘para qué’, se conectan mucho más con lo que hacen”, agregó Silva.

Sobre el liderazgo, la People Manager resaltó la importancia de formar líderes cercanos y humanos. “Personas que acompañan, dan claridad y ayudan a crecer, no solamente desde lo técnico o lo operativo, sino también desde lo personal”, definió. Para la empresa, liderar implica “generar confianza, dar contexto y ayudar a que cada talento pueda desarrollarse y hacer su mejor trabajo”. Silva remarcó que los líderes deben estar disponibles, destrabar problemas, priorizar y ofrecer feedback, además de potenciar la autonomía de los equipos. “Como trabajamos en un entorno muy dinámico, necesitamos personas que puedan tomar decisiones y moverse rápido, y para eso el rol del líder es acompañar sin quitar independencia”, concluyó.

GEA Logistics, categoría Pymes

El equipo de GEA Logistics, la empresa que se ubicó primera en la categoría Pymes

Con más de 15 años de experiencia en soluciones de transporte B2B, GEA Logistics acompaña el crecimiento de empresas de todo el país a partir de una gestión logística centrada en el bienestar de sus colaboradores.

Luciana Vombergar, referente de Marketing, señaló a Infobae: “Una cultura sólida se construye desde el cuidado genuino de las personas”. Para alcanzar ese objetivo, la empresa impulsa beneficios como modalidad híbrida, jornadas flexibles, cobertura médica de primer nivel, viandas diarias, frutas y snacks saludables. “Entendemos que trabajar bien también implica sentirse bien”, sostuvo.

El foco en el bienestar se complementa con el programa Bienestar 360, charlas especializadas y alianzas con universidades y centros de formación, que buscan favorecer tanto el desarrollo emocional como el profesional. Además, la compañía genera momentos de integración y actividades como encuentros de equipo, voluntariado y propuestas como la Semana del Futuro. “Creemos que cuando se sienten cuidadas, las personas pueden desarrollarse plenamente y eso impacta directamente en la calidad del trabajo y en la experiencia que brindamos a nuestros clientes”, afirmó Vombergar.

La participación y el involucramiento son pilares de la gestión. “Buscamos que cada persona sienta que forma parte activa de un proyecto compartido”, explicó. La cultura horizontal promueve espacios donde cada voz es escuchada y las ideas circulan. “Promovemos espacios donde puedan aportar ideas, involucrarse en la toma de decisiones y contribuir al crecimiento de la compañía”, agregó. El objetivo es que quienes trabajan en GEA Logistics encuentren “un espacio donde crecer, aprender y proyectarse a largo plazo”.

Respecto al liderazgo, Vombergar sostuvo: “Promovemos una gestión cercana, humana y disponible, que prioriza la escucha activa y el acompañamiento constante. Creemos que guiar un equipo no implica solamente dirigir, sino generar confianza, dar herramientas y ponerse al servicio de las personas para que cada una pueda desplegar su máximo potencial”. El modelo de liderazgo es circular y participativo, centrado en la autonomía y la construcción de vínculos basados en el respeto y la transparencia. “El feedback continuo, la comunicación abierta y la empatía son pilares clave en nuestra manera de trabajar”, concluyó.

Para consultar el ranking completo de Los Mejores Lugares para Trabajar Empresas que Cuidan 2026 en Argentina hacé click acá.