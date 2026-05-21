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Chocó contra un muro de contención, salió despedido y sufrió graves heridas: el impactante accidente de un motociclista en el Mundial de speedway

El británico Daniel Bewley se pronunció a través de sus redes sociales y llevó tranquilidad a los fanáticos

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El piloto británico se estrelló contra una barrera de contención a alta velocidad

El piloto británico Daniel Bewley vio truncadas sus aspiraciones en el Campeonato Mundial Individual de speedway tras sufrir una fractura de fémur y una lesión vertebral durante una carrera de la liga danesa, el día de su cumpleaños número 27. El incidente, ocurrido en el encuentro entre Region Varde Motorsport y Slangerup, terminó con Bewley trasladado de urgencia al hospital y con su futuro inmediato en competencia en suspenso.

Según informó el equipo Betard Sparta Wroclaw, el accidente sucedió en la primera manga de la jornada. Bewley perdió el control de su motocicleta justo después de la salida y se estrelló violentamente contra la barrera inflable y salió despedido, en una maniobra que sorprendió incluso a los observadores más experimentados. El piloto, uno de los referentes técnicos del speedway mundial, no logró detener la marcha descontrolada de su vehículo, lo que incrementó la gravedad del impacto.

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El propio Bewley compartió un mensaje en redes sociales horas después del accidente: “¡Feliz cumpleaños a mí! Podría haber sido peor, así que estoy agradecido por eso. Pero estoy completamente devastado. Sentía que estaba entrando en la mejor etapa de mi carrera, y probablemente me he divertido más compitiendo que nunca desde que tenía 16 años. Gracias a mi equipo, clubes, patrocinadores y a todos los que me han apoyado en las buenas y en las malas. Gracias por todos los mensajes; significan mucho para mí, pero me cuesta mucho leerlos ahora mismo”, expresó el británico.

Dan Bewley, con cabello rojizo, bebe de un vaso de cerveza. Viste un uniforme de competición azul, rojo y blanco con parches de patrocinadores
Bewley se pronunció en sus redes sociales

El equipo Betard Sparta Wroclaw, a través de un comunicado, detalló: “Las noticias desde Dinamarca no son buenas... Daniel Bewley sufrió una fractura de fémur durante un partido de liga. Dan fue trasladado al hospital y está recibiendo buena atención médica. Estamos en contacto permanente con el equipo de nuestro jugador”. El club polaco reconoció que la baja de Bewley impacta de forma significativa sus posibilidades de avanzar a los playoffs y disputar el campeonato nacional por equipos.

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Esta no es la primera vez que Bewley enfrenta una recuperación de largo plazo. En 2018, cuando apenas comenzaba su carrera profesional, se fracturó el fémur de la pierna izquierda en nueve partes durante una competencia en el Reino Unido, además de sufrir otras fracturas en el brazo derecho y la muñeca izquierda. Según recordó el propio piloto en redes sociales, la recuperación en esa ocasión fue compleja y requirió un programa de rehabilitación especializado que le permitió volver a caminar y regresar a las pistas.

El accidente en Dinamarca provocó, además, la suspensión de la competición tras los daños sufridos por la barrera de protección, que no pudo repararse en el momento. Las autoridades deportivas informaron que la carrera será reprogramada, mientras que el equipo de Wroclaw deberá afrontar sus próximos compromisos sin la presencia de Bewley. La normativa solo les permitirá recurrir a sustituciones limitadas, lo que reduce sus opciones tácticas en la liga polaca.

Pierna vendada y elevada de un piloto de motociclismo en cama de hospital. Sábanas y edredón, con pared naranja y letrero de habitación al fondo
El piloto compartió una imagen de su recuperación

Sobre su estado actual, el piloto británico afirmó: “Les mantendré informados cuando tenga novedades. Por ahora, estoy bien atendido en Dinamarca. Tengo una fractura de fémur y una contusión vertebral. Supe de inmediato que me había roto la pierna, pero afortunadamente, es una fractura más limpia que la anterior”.

El accidente deja a Bewley fuera de la lucha por el oro en el Gran Premio FIM Speedway, donde ocupaba el segundo lugar tras la primera ronda. Su ausencia también afecta al equipo Belle Vue Aces de Manchester y, en el ámbito internacional, a las aspiraciones de la selección británica, que pierde temporalmente a uno de sus exponentes más destacados. El piloto había logrado medallas de oro y plata para Gran Bretaña en el Campeonato de Naciones de Speedway y la Copa del Mundo, y venía de obtener el tercer puesto en el ranking mundial la temporada pasada.

Bewley cerró su mensaje con una reflexión sobre su trayectoria reciente: “Sentía de verdad que estaba entrando en mi mejor momento, probablemente disfrutando del speedway más que nunca desde que tenía 16 años. Para mí, se trata más bien de rendir al máximo. Hay ciertas áreas en las que me estoy centrando más que nunca para mejorar. Si todo sale según lo previsto, nos irá bien”.

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