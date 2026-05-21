Alerta en Argentina a 26 días del Mundial: el momento de la lesión del Dibu Martínez en un dedo antes de la final con Aston Villa

“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”. La declaración de Emiliano Martínez tras conquistar el título histórico de la Europa League con Aston Villa encendió las alarmas en el búnker de la selección argentina. El Dibu había mostrado molestias durante el calentamiento previo al choque ante Friburgo en el Besiktas Park de Turquía, pero la confirmación llegó en medio de los festejos de la coronación.

Según las imágenes que se conocieron en la previa, el arquero de 33 años pidió el ingreso de un auxiliar del elenco Villano y se hizo vendar el dedo en el campo de juego minutos antes de marcharse al vestuario para disputar el partido. Martínez completó el encuentro definitorio sin problemas, pero no deja de ser un dolor de cabeza para Lionel Scaloni a 21 días del inicio del certamen con el partido inaugural y 26 días exactos del debut de Argentina contra Argelia por el Grupo J.

PUBLICIDAD

La charla de Martínez en el calentamiento tras la lesión del dedo (FOto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

Si bien falta el parte médico oficial de Aston Villa, las luces de alerta se encendieron a medias teniendo en cuenta que Dibu disputó el partido completo y eso es un síntoma positivo para la Copa del Mundo que se avecina. “Todavía no hay parte médico oficial porque en las próximas horas le van a hacer estudios. La lesión que tiene es en el dedo anular de la mano derecha. Ya le inmovilizaron la zona, lo entablillaron. No hay preocupación, de hecho pudo jugar en la jornada de ayer. Desde ya que va a estar disponible para el Mundial, pero hay que marcar que hay un antecedente de una fractura que sufrió él en un partido contra Chelsea. Se fracturó el dedo meñique de la mano izquierda, la otra mano, y volvió rápidamente a jugar. Acá quieren determinar si sufrió una fisura, una fractura, qué clase de lesión. La lesión la tiene”, informó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN.

El punto de comparación inicial para el análisis de la situación se centra en una lesión similar que sufrió Martínez a fines de 2024 tras un pisotón en un duelo contra el Chelsea que lo obligó a abandonar la cancha. Esa microfractura en el meñique de la mano izquierda no lo dejó afuera de la actividad e incluso cuatro días más tarde atajó en al victoria 3-1 sobre Brentford.

PUBLICIDAD

"Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor...", confirmó el arquero tras conquistar el título (Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

Con un golazo del argentino Emiliano Buendía, el elenco de Unai Emery conquistó la Europa League y le dio el primer título de importancia al combinado de Birmingham desde la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, más allá que en el 2001 habían alzado la desaparecida Copa Intertoto. Además, los Villanos volvieron a sacar pasaje para la Champions esta temporada, teniendo en cuenta que el club había logrado retornar a esa cita en 2024 luego de cuatro décadas sin disputarla.

Martínez fue vendado dentro de la cancha (Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

En este contexto, la agenda del Aston Villa sólo tiene por delante un choque contra el Manchester City el próximo domingo 24 de mayo en el Etihad Stadium por la última fecha de la Premier League. Sin embargo, el equipo ya no tiene grandes objetivos de cara a ese duelo por lo que la lógica debería indicar que Martínez comenzará su proceso de descanso con la mente puesta en la Copa del Mundo que se avecina.

PUBLICIDAD

Dibu completó todo el partido sin problemas (Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

A la espera de la lista definitiva de 26 apellidos, Scaloni ya difundió la nómina preliminar con 55 futbolistas donde figuran Martínez y otros cinco arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique Marsella de Francia), Juan Musso (Atlético Madrid de España), Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra), Facundo Cambeses (Racing Club) y Santiago Beltrán (River Plate).

El Dibu llegará a la cita mundialista como el segundo arquero con más partidos jugados en la Selección (59) detrás de Sergio Romero (96) y también como el segundo con más vallas invictas (41) buscando romper la marca que ostenta Chiquito (47) en el combinado nacional. Con el Aston Villa acumuló 256 partidos disputados y 80 vallas invictas en seis temporadas, aunque en la presente campaña sumó 14 arcos en cero en 44 partidos.

PUBLICIDAD

“En algún momento, que Leo (Scaloni) les dijo, piensen en la Selección. Cuando ustedes creen, piensen un poquito. Den un porcentaje a la Selección”, había revelado el Ratón Ayala en una entrevista que dio semanas atrás en Fox Sports cuando le preguntaron por la preocupación que generan las posibles lesiones. El ayudante de campo de Scaloni de todos modos destacó: “También si entrás pensando en ‘me quiero cuidar’, es difícil. Una vez que te metes en el juego, vas. La pierna la metes. Y más gente que está jugando por algún título importante y otra gente que está jugando por la permanencia. Son importantes en sus clubes, porque tenemos gracias a Dios a jugadores que en sus clubes son importantes”.

Esta frase toma una notoriedad distinta en este contexto, que tiene a una de las principales figuras de Argentina bajo la lupa. Con poco menos de un mes de tiempo por delante hasta el debut contra Argelia, la Albiceleste disputará antes dos amistosos de preparación en territorio estadounidense: el sábado 6 de junio chocarán con Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas y el martes 9 realizarán el último examen de exhibición frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Alabama. Los de Scaloni tendrán como base de entrenamiento el Compass Minerals National Performance Center, el predio del Sporting Kansas City de la MLS.

PUBLICIDAD