Cocinarán 8.000 kilos de locro y 8.000 de asado: el tradicional concurso patrio con entrada gratis

La evaluación de los platos ante el jurado se realizará en dos etapas: primero el locro al mediodía y luego el asado a las 13.00 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo lunes 25 de mayo se realizará la XI edición del Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo en Sumampa, en el sur de la provincia de Santiago del Estero. El evento, con entrada libre y gratuita, se desarrollará durante toda la jornada en el Camping Municipal y reunirá a más de 100 equipos de cocineros y asadores de distintas provincias.

El locro y el asado son las dos grandes tradiciones gastronómicas de Argentina, estrellas indiscutibles de las celebraciones patrias y los domingos en familia. Representan la perfecta unión entre los sabores nativos andinos y la cultura de las carnes a las brasas.

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En esta edición, la organización prevé cocinar 8.000 kilos de locro y 8.000 kilos de asado en el predio de cuatro hectáreas del camping, donde se montará la competencia y también una agenda de actividades culturales. El municipio confirmó el cupo de competidores ya está completo y que el encuentro apunta a movilizar el turismo, la hotelería y el comercio de la región.

La organización prevé cocinar 8.000 litros de locro y 8.000 kilos de asado durante la jornada patria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo y dónde se realiza

El concurso se celebra cada 25 de mayo en el Camping Municipal de Sumampa, localidad cabecera del departamento de Quebrachos. La propuesta combina competencia gastronómica, venta de porciones para degustación y un programa cultural con feria de artesanos, música en vivo y espectáculos de danza.

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La jornada está pensada para recibir a miles de visitantes en un predio al aire libre, con acceso sin costo durante todo el día. Para esta XI edición, está prevista la llegada de equipos desde distintas provincias argentinas, con una convocatoria que en la práctica funciona como un punto de encuentro federal.

Las cifras de esta edición: 8.000 kilos de locro y de asado

La municipalidad informó que la escala de esta edición incluirá la elaboración de 8.000 kilos de locro y 8.000 kilos de asado con cuero.

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“Más de 8.000 litros de locro y más de 8.000 kilos de asado. Disfrutaremos de otra jornada con los mejores sabores del país en el Camping Municipal”, afirmó el jefe comunal de la localidad. En el mismo mensaje, destacó la grilla de actividades prevista para el público y remarcó la invitación abierta a vecinos y turistas.

Quiénes compiten y qué se evalúa: más de 100 equipos y dos platos centrales

Más de 100 equipos de distintas provincias competirán en la elaboración de locro criollo y asado con cuero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia contará con más de 100 equipos de cocineros y asadores provenientes de distintas provincias. El objetivo será consagrarse en dos preparaciones que concentran identidad regional y técnica de fuego: el locro criollo y el asado con cuero.

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La exhibición ante el jurado se dividirá en dos tramos: primero se evaluará el locro y luego el asado. La organización también prevé que parte de lo producido se destine a la dinámica del concurso y otra parte a la celebración popular, con porciones para quienes asistan al predio.

Cronograma del 25 de mayo: horarios del desfile, el concurso y la premiación

El acceso al predio será libre y gratuito durante todo el evento, según confirmaron las autoridades municipales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación oficial comenzará a las 8.00 con el izamiento de la bandera. A las 9.00 se realizará el acto central, con un desfile cívico-militar con autoridades e instituciones locales.

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El concurso gastronómico iniciará formalmente a las 10.00. Al mediodía se evaluará el locro criollo y a las 13.00 será el turno del asado con cuero. A las 19.30 está prevista la ceremonia de premiación y, tras la entrega de los reconocimientos, los recitales y espectáculos musicales continuarán hasta la madrugada.

La fecha se enmarca en un nuevo aniversario del 25 de mayo, jornada en la que se recuerda la formación de la Primera Junta de gobierno patrio, como antesala a la independencia que se conmemora el 9 de julio.

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Qué más habrá además de la comida: música en vivo, danzas y feria de artesanos

Además de la competencia gastronómica, habrá feria de artesanos, danzas folclóricas y música en vivo en el escenario principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del concurso, el municipio anunció una grilla con música en vivo, espectáculos de danza y una feria de artesanos. Según Bernasconi, la idea es sostener una agenda que se extienda durante toda la jornada e incluya actividades pensadas para distintos públicos.

Durante la tarde, el cronograma sumará propuestas recreativas tradicionales. A las 14.00 se realizará la carrera de burros, una de las actividades más convocantes del encuentro, que año a año se integra al programa junto con los shows sobre el escenario principal.

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El Camping Municipal de Sumampa dispone de infraestructura preparada para recibir visitantes, con quinchos, hornos de barro, asadores y áreas de juegos infantiles. La organización destacó la disponibilidad de espacios para permanecer durante el día y acompañar el desarrollo del concurso y las actividades culturales.

Cómo llegar a Sumampa

Sumampa se ubica en el sur de Santiago del Estero. Como referencia, la localidad queda a más de 900 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que quienes viajen en auto suelen calcular 10 horas de recorrido, de acuerdo con la información difundida en el texto base.

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