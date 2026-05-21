Suman nuevas rutas aéreas internacionales desde las provincias sin pasar por Buenos Aires: una por una, cuáles son

Santa Fe y Córdoba fueron las provincias que más rutas incorporaron

El Gobierno aprobó una nueva programación para que una aerolínea extranjera comience a operar vuelos directos entre Punta Cana y Rosario, en el marco de la política de Cielos Abiertos y a fin de fortalecer la conectividad desde las provincias sin pasar por Buenos Aires.

La línea aérea dominicana Arajet dará inicio a dicha ruta el próximo 16 de junio desde Punta Cana, arribando por primera vez al Aeropuerto Internacional de Rosario el 17 de junio. La compañía operará la ruta con tres frecuencias semanales.

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“Con esta ruta, estarán operativas 15 nuevas rutas internacionales desde provincias argentinas hacia destinos del exterior, todas ellas incorporadas durante la actual gestión. Estas nuevas conexiones amplían las opciones de viaje, fortalecen la integración regional y consolidan una red aérea más federal”, remarcaron desde la Secretaría de Transporte.

Estarán operativas 15 nuevas rutas internacionales desde provincias argentinas hacia destinos del exterior (Martín Rosenzveig)

Las nuevas rutas sin pasar por Buenos Aires son:

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Córdoba – Punta Cana

Córdoba – Recife

Córdoba – San Pablo

Jujuy – Asunción

Neuquén – Santiago de Chile

Mendoza – Santiago de Chile

Santiago de Chile – Mendoza – Río de Janeiro

Mendoza – Punta Cana

Salta – Asunción

Salta – Panamá

Rosario – Lima

Rosario – San Pablo

Rosario – Punta Cana

Iguazú – Lima

Tucumán – Panamá

En la cartera de Transporte destacaron que la expansión de la conectividad internacional desde las provincias se refleja en un fuerte crecimiento de la operación aerocomercial.

En este sentido, las frecuencias internacionales semanales operadas desde el interior del país se duplicaron: mientras en 2023 existían 85 frecuencias semanales, en mayo de 2026 ya se registran 170.

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En el caso de Rosario, pasó de contar con 10 frecuencias internacionales semanales en diciembre de 2023 a operar 35 en junio de 2026. Además, incorporó nuevas rutas internacionales como Lima–Rosario y, ahora, Punta Cana–Rosario.

Mendoza, por su parte, pasó de 35 frecuencias internacionales semanales en diciembre de 2023 a 48 actualmente. En ese período sumó nuevas conexiones como Punta Cana–Mendoza y Santiago de Chile–Mendoza–Río de Janeiro.

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Por la alta demanda, cada vez más aerolíneas suman vuelos a Punta Cana (Télam)

Asimismo, fuentes oficiales indicaron que a partir del Acta de Reunión de Consultas firmada entre las autoridades aeronáuticas de Argentina y España, la compañía Air Europa evalúa la posibilidad de operar vuelos directos entre Madrid y Mendoza, sin pasar por Buenos Aires.

El movimiento de pasajeros también refleja dichos cambios: durante el primer cuatrimestre de 2026, 1.058.394 pasajeros viajaron de manera directa entre provincias argentinas y destinos internacionales sin pasar por Buenos Aires. Esto representa un aumento del 46% respecto de 2025, del 117% frente a 2024 y del 165% en comparación con 2023.

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“La ampliación de estas conexiones federales forma parte del proceso de apertura y desregulación del sector aerocomercial impulsado por el Gobierno Nacional, orientado a incrementar la conectividad, ampliar la oferta de rutas y generar más opciones de viaje para los pasajeros en todo el país”, sostuvo la Secretaría de Transporte.

En términos generales, el sector aerocomercial viene marcando récords a raíz de una mayor oferta: el primer cuatrimestre de 2026 se consolidó como el de mayor movimiento de pasajeros y operaciones registrado hasta el momento.

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En detalle, durante abril se registraron 3.906.057 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, lo que representó un nuevo récord para ese mes y superó en un 1% la marca máxima anterior, alcanzada en 2025.

Con este resultado, el primer cuatrimestre del año acumuló 17.897.992 pasajeros, estableciendo también un récord histórico para ese período y ubicándose un 5% por encima del máximo previo registrado en 2025 (17.036.373).

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En el segmento de cabotaje, durante abril se movilizaron, en los aeropuertos del país, 2.581.166 pasajeros en vuelos domésticos, mientras que el internacional volvió a marcar cifras récord: se contabilizaron 1.324.891 pasajeros, un 3% más que el anterior máximo histórico para ese mes, registrado en 2018.