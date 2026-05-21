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El momento más emotivo en el reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa: “Nunca te dejé de querer”

Desde sus programas en vivo, las conductoras abrieron sus corazones y se amigaron públicamente. Después de expresar lo que le molestó a cada una, mostraron sus sentimientos más profundos

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Em momento más conmovedor del reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa cuando ambas se expresaron el afecto que aun continúa después de 26 años distanciadas (Video: Telefe y El Trece)

La noche del lunes, los Premios Martín Fierro 2026 dejaron una de esas postales que trascienden la televisión y se cuelan en la memoria colectiva: el abrazo inesperado entre Moria Casán y Georgina Barbarossa, dos figuras emblemáticas de la pantalla argentina. Las conductoras, tras más de veinte años de distanciamiento, decidieron reconciliarse públicamente en una inédita transmisión en vivo entre sus programas de Telefe y El Trece.

El gesto, que sorprendió a colegas y televidentes, marcó el inicio de un diálogo que, por primera vez, se trasladó a la mañana del jueves desde los dos ciclos televisivos. Allí, sin guion ni redes, ambas hablaron a corazón abierto y emocionaron con una conversación donde el pasado, las heridas y el afecto se pusieron sobre la mesa.

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Si bien las conductoras recordaron anécdotas y momentos de su vida pasada, el punto más emotivo llegó cuando ambas, al borde de las lágrimas, se sinceraron sobre el efecto del reencuentro. “Qué te dije: ‘Moria, me vas a hacer llorar’. Y vos me dijiste: ‘Si querés llorar, llorá’. Me quedé muy conmovida”, admitió Georgina. “Vos te quedaste conmovida. En mi caso, yo creo, mirá que yo soy un ego viviente, pero el ego es para priorizarme, porque he sido siempre el sostén de todo. Pero el ego y orgullo fue dejado de lado totalmente, porque yo te vi a vos y si subimos, que no era para recibir un premio, que yo sabía que no nos íbamos a sacar el premio, y Santiago nos hace subir junto a Carmen. Yo con Carmen estaba bien y con vos, que hacía tanto tiempo que no nos veíamos y estábamos distanciadas, lo único que sentí absolutamente fue abrazarte. Abrazarte y decirte lo que te dije, pero absolutamente genuino, sin postura. Me salió realmente abrazarte, Georgi”, confesó Moria.

Los paneles en cada estudio, conmovidos, irrumpieron en aplausos. “Nunca te dejé de querer”, agregó Casán, mientras Barbarossa se emocionaba: “¡Oh, qué lindo, por Dios!”. La diva, fiel a su humor, intentó descomprimir: “Y ahora va a decir: ‘Estas dos viejas chotas que lloran’”. “Dos viejas chotas lloran. Me divierte”, respondió Georgina, entre risas y lágrimas. “Pero que nunca te dejé de querer, porque cuando la amistad está atravesada por el humor, ¡lo que nosotros nos reímos, gorda!, no existe”, remató Barbarossa.

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El posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán
Georgina Barbarossa y Moria Casán años atrás (Instagram)

El dúplex, lejos de ser un simple show televisivo, fue una clase magistral de reconciliación y humanidad. Dos figuras tan distintas y tan parecidas, capaces de reírse de sí mismas, de sus peleas y de los años de distancia, eligieron priorizar el afecto por sobre el rencor. El abrazo en los Martín Fierro fue solo el comienzo de un proceso de reencuentro que, en vivo y en directo, tuvo su capítulo más conmovedor.

El impacto de este gesto no tardó en replicarse en redes y medios. El público celebró la madurez y la honestidad de ambas, y muchos colegas compartieron mensajes de admiración y reconocimiento. En un contexto social marcado por enfrentamientos y divisiones, la imagen de Moria y Georgina abrazadas, riendo y llorando al mismo tiempo, funcionó como un bálsamo y una invitación a dejar atrás las viejas disputas.

El saludo entre Moria, Georgina y Carmen - Portada
El encuentro entre Georgina Barbarossa y Moria Casán, que también incluyó a Carmen Barbieri (Captura de video)

El reencuentro también revitalizó el debate sobre la importancia de la empatía y la necesidad de tender puentes, no solo en la televisión sino en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Las propias protagonistas lo dijeron con claridad: “La grieta no tiene por qué existir”, sentenció Moria. “Basta de grieta. La grieta entre las piernas solamente”, ironizó, fiel a su estilo. El mensaje, detrás del humor, fue contundente: en tiempos de desencuentro, la reconciliación es un acto de valentía.

Para Georgina y Moria, este histórico momento marca el cierre de un ciclo, pero también la apertura de uno nuevo. Ya no son solo colegas que comparten el aire: son dos amigas que supieron pedir perdón, reírse de sus errores y celebrar la posibilidad de volver a abrazarse. Su historia es, en definitiva, una lección sobre la resiliencia, el humor y la capacidad de sanar, incluso después de más de veinte años de distancia.

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