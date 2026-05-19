Martín Fierro 2026: los looks de las celebridades en la alfombra roja

Las figuras desfilaron por la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

La alfombra roja de los Martín Fierro 2026 se convierte esta noche en el punto de encuentro de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. En el hotel Hilton, las celebridades desfilan ante las cámaras, marcan tendencia y muestran las propuestas más audaces y elegantes de la temporada.

La expectativa no solo gira en torno a los premios, sino también a los looks de los nominados y los invitados, que año tras año convierten esta gala en una verdadera pasarela de moda nacional. En esta edición, Infobae reúne las miradas expertas de los diseñadores Benito Fernández, Roberto Piazza y Verónica de la Canal, quienes analizarán cada atuendo y compartirán su visión sobre las elecciones estilísticas de las estrellas.

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Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

Iván de Pineda

Iván de Pineda eligió un esmoquin negro con moño y escarapela para su paso por la alfombra roja

Iván de Pineda se presentó con un esmoquin negro de solapas satinadas, acompañado por una camisa blanca clásica y un moño negro. El look incluyó pantalón de vestir y zapatos de charol negros. Adornó el saco con una escarapela celeste y blanca en la solapa izquierda, debido a la fecha patria. Roberto Piazza definió el estilo como “elegante, clásico, eterno y muy bien como corresponde”.

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Moria Casán

Moria Casán impactó con un vestido blanco de volumen extremo, acompañada por su nieto Dante

Moria Casán eligió un vestido blanco de gran volumen, confeccionado en varias capas de más de 100 metros de tela de Pucheta Paz con textura ligera. El diseño presenta mangas largas y amplias, cuello alto y botones en la parte superior, generando una silueta llamativa y estructurada. Llevó el cabello lacio con flequillo recto y optó por un maquillaje de ojos marcado.

Tato Algorta

Tato Algorta dijo presente en la ceremonia con un traje negro clásico y detalles en blanco sobre la alfombra roja (RS Fotos)

Tato Algorta se inclinó por un traje sastre en color negro, compuesto por saco, chaleco y pantalón de corte clásico. Combinó el conjunto con una camisa blanca y una corbata negra fina, aportando un toque formal y pulcro. Vero de la Canal destacó: “Correcto y clásico, acorde a la ocasión”.

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Darío Lopilato

Diego Lopilato asistió con un saco brillante y un peinado llamativo, una combinación que no pasó desapercibida

Sobre el look de Darío Lopilato, Benito Fernández opinó: “Me parece que está bien, está correcto. Me parece mucho el pelo y el brillo del saco. Las dos cosas juntas es lo que no me termina de convencer. Lo miro sin el saco y está bien el pelo. Miro el saco sin el pelo y está bien el saco, pero las dos cosas juntas me parece que es un montón. Pero está correcto”.

“Divertido y con un gesto fashion”, describió Vero de la Canal.

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Josefina “China” Ansa

Josefina Ansa deslumbró con un vestido rojo strapless y falda con abertura

Josefina Ansa apostó por un vestido largo en color rojo, confeccionado en un tejido de textura satinada y corte strapless. El diseño presenta una silueta ceñida en la parte superior y una falda amplia con una abertura lateral pronunciada que deja ver parte de la pierna derecha.

Al analizar su paso sobre la alfombra roja, De la Canal precisó: “Muy de red carpet: una chica al rojo vivo”.

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Micaela Viciconte

Mica Viciconte eligió transparencias y brillos en negro, acompañado por un abrigo largo

Mica Viciconte vistió un diseño de Casa de Muñecas compuesto por un vestido negro con transparencias y bordados de lentejuelas en motivos geométricos. El look se completó con un abrigo largo de textura aterciopelada en negro, que sumó volumen y contraste al conjunto.

Diego Poggi

Diego Poggi eligió un conjunto elegante con saco ajustado y pantalón clásico;

Benito Fernández analizó la propuesta de Diego Poggi y afirmó: “Impecable. Me parece que está bárbaro. El saco le queda perfecto. Lo único que me parece que el pantalón no lo hubiese hecho tan largo porque se le abulona mucho. Un poquito más corto el pantalón hubiese quedado perfecto. Pero la verdad que está bien de pelo, todo impecable”.

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Lucila “La Tora” Villar

Lucila Villar optó por un vestido nude satinado con escote off-shoulder y abertura, acompañado de joyería brillante

Lucila Villar vistió un vestido largo en tono nude de acabado satinado, con escote off-shoulder y detalles estructurados en el busto. El diseño incorpora una abertura lateral en la falda, que deja ver la pierna izquierda. La prenda se ajusta a la silueta y cae hasta el suelo con una leve cola.

Piazza apuntó: “elegante y distinguida, sin nada de espectacularidad. Falta glamour”.

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Angie Landaburu

Angie Landaburu se destacó con un vestido marrón y detalles fucsia, sumando accesorios al tono

Angie Landaburu dijo presente con un vestido largo en tono marrón, de escote profundo en “V” y falda con abertura lateral. El diseño incorporó una faja y un pañuelo largo color fucsia, aportando contraste y dinamismo al conjunto.

Fue una de las presencias más esperadas de la gala. “Muy original y chic. Me copa esa combinación de habano y fucsia”, celebró De la Canal.

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Eliana Guercio

Eliana Guercio vistió un vestido negro entallado y abrigo a tono

Eliana Guercio optó por un vestido largo negro de silueta ajustada y falda levemente acampanada, que se extiende hasta el suelo. Combinó el look con un abrigo corto de pelo negro y una cartera rectangular al tono, sostenida por una delicada tira.

Roberto Funes Ugarte

Roberto Funes Ugarte lució un esmoquin de terciopelo negro y moño

Roberto Funes Ugarte seleccionó un esmoquin de terciopelo negro, con solapas anchas de textura satinada y pantalón a juego. Llevó camisa blanca y moño negro, sumando una escarapela en la solapa izquierda. Completó el look con zapatos de charol y un reloj plateado de pulsera ancha.

Marisa Andino

Marisa Andino eligió un vestido blanco con capa de encaje y accesorios brillantes para la gala

Marisa Andino llegó con un vestido largo blanco de líneas simples, confeccionado por Claudia Arce, con tirantes finos y escote recto. La falda incluye una abertura pronunciada que deja la pierna izquierda al descubierto. Acompañó el look con una capa de encaje blanco bordado, que se extiende desde los hombros hasta el suelo.

Gastón Trezeguet

Gastón Trezeguet eligió un traje negro y sorprendió con accesorios dorados

Gastón Trezeguet deslumbró con un traje negro de corte clásico, combinado con una camisa blanca sin corbata. Destacó el conjunto con dos accesorios dorados de gran tamaño: una flor metálica sobre el lado izquierdo del saco y un anillo que cubre varios dedos de la mano derecha y se extiende hasta convertirse en una pulsera.

Teté Coustarot

Teté Coustarot asistió con un conjunto sastrero blanco con broche y accesorios a tono

Teté Coustarot eligió un conjunto sastrero blanco, compuesto por un saco largo de solapa ancha y una falda amplia del mismo tono. Llevó una blusa blanca debajo y completó el look con un broche rectangular en la solapa izquierda. Optó por una cartera de mano blanca y zapatos al tono. Lució el cabello suelto con ondas y flequillo, y sumó aros colgantes brillantes.

Fotos: RS Fotos

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