Cuáles son las 50 empresas que mejor cuidan a sus empleados en Argentina 2026

Un 80% de participación entre 275 empresas evaluadas destaca el interés por medir el entorno laboral y el cuidado interno en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking 2026 de las mejores empresas que mejor cuidan a sus colaboradores en Argentina destacó a 50 organizaciones que destacaron por su enfoque en el cuidado de sus equipos y la promoción de una cultura organizacional de excelencia.

El informe Los Mejores Lugares para Trabajar - Empresas que Cuidan 2026, elaborado por Great Place To Work (GPTW), se basó en 34.802 respuestas de colaboradores, reflejando mejoras notables en bienestar y gestión cultural frente al año anterior.

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Este año, las empresas más destacadas fueron seleccionadas entre 275 organizaciones evaluadas en todo el país.

Lo que las diferencia es la presencia cotidiana de sistemas de cuidado sostenidos, la generación de ambientes de confianza, respeto y equidad, y el logro de una cultura que supera en más de 20 puntos porcentuales al mercado general. Estos factores impulsan el bienestar de los empleados, la identificación con la organización y su reputación como lugares de trabajo recomendables.

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La edición 2026 registró una tasa de participación del 80% entre las empresas consultadas. En ese marco, las organizaciones listadas alcanzaron un promedio cultural del 93% frente al 69% observado en el mercado general. Esto, según explica el informe de GPTW, evidencia un entorno laboral donde la valoración del empleado y su bienestar se integran en la rutina diaria y potencian la retención del talento.

Avances en las dimensiones de la cultura organizacional

El estudio mostró mejoras en todas las dimensiones culturales para 2026, con aumentos notables en credibilidad, respeto, compañerismo y orgullo

El estudio interanual mostró que todas las dimensiones culturales evaluadas en 2026 presentan mejoras en comparación con el año anterior. La credibilidad aumentó a 91%, mientras que el respeto llegó a 90%, ambos con un avance de dos puntos porcentuales respecto de 2025.

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La equidad se ubicó en 89% y el compañerismo alcanzó el 93%, consolidándose como el indicador más alto entre los analizados. Además, el orgullo subió a 91%, lo que refuerza el sentido de pertenencia y la identificación de los empleados con sus organizaciones, según el informe.

Además, nueve de cada diez integrantes recomendarían su empresa como un gran lugar para trabajar. Estas cifras reflejan entornos en los que el liderazgo ético y accesible permite que el cuidado llegue a todos los niveles, incluso en circunstancias exigentes.

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Cómo influye el tamaño de la empresa en el cuidado organizacional

Prácticas de respeto al equilibrio personal, reconocimiento justo y liderazgo cercano distinguen a las organizaciones más valoradas en el país

El análisis por tamaño evidenció diferencias en la percepción del cuidado. En organizaciones con entre 10 y 50 colaboradores, el nivel de valoración positiva llegó al 99%, favorecido por la cercanía y los vínculos directos.

En las pequeñas y medianas empresas, el 95% de los empleados valoró positivamente el entorno, aunque en este segmento emerge la necesidad de organizar procesos para mantener la proximidad alcanzada en etapas previas. Entre las compañías de 251 a 1.000 empleados, la percepción disminuyó a 85% y el reto se centra en profesionalizar la cultura sin perder la conexión humana.

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El grupo de las empresas de más de 1.000 empleados alcanzó un 83% de valoración positiva. Aunque este es el valor más bajo entre los grupos, fue el segmento que más progresó durante 2026, mostrando que la escala no impide la consolidación de sistemas eficaces de cuidado. “Esto nos dice algo profundo sobre el momento que atraviesan las organizaciones grandes en Argentina: están aprendiendo a escalar el cuidado, a hacerlo consistente en estructuras complejas y a no perder la cercanía cuando el tamaño podría diluirla”, explica Carlos Alustiza, CEO de GPTW.

Prácticas clave para un entorno laboral saludable

Las compañías del ranking alcanzaron un promedio cultural del 93%, superando ampliamente al 69% del mercado general en satisfacción y bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas líderes aplicaron una serie de prácticas fundamentales para fortalecer el cuidado organizacional. El respeto por los tiempos personales, la prevención del desgaste emocional y una estructura que permite a los empleados mostrarse auténticos son aspectos centrales.

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El reconocimiento justo, la retroalimentación constante y la integración de todos los niveles jerárquicos forman parte de los estándares que distinguen a estas organizaciones. El liderazgo se sostiene en la coherencia y la cercanía, donde la voz de los empleados contribuye a la toma de decisiones.

También se promueve el equilibrio entre vida personal y laboral y un fuerte sentido de comunidad. El 97% de los colaboradores señaló sentirse bienvenido al iniciar su vínculo laboral, mientras que un 96% confirmó recibir buen trato independientemente de su posición en la empresa.

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Cómo se elabora el ranking de empresas que cuidan

Great Place to Work (GPTW) es una firma global especializada en cultura organizacional, que durante más de tres décadas ha desarrollado herramientas de análisis y certificación basadas en la experiencia real de los empleados.

Las empresas con entre 10 y 50 empleados lograron el mayor nivel de valoración positiva, con el 99% gracias a la cercanía y los vínculos directos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de su metodología For All™, evalúa dimensiones como confianza, credibilidad, respeto, orgullo y camaradería dentro de las organizaciones, y construye rankings que identifican a los mejores lugares para trabajar en más de 170 países.

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La selección parte de la evaluación de la experiencia de los empleados mediante una encuesta interna de clima organizacional. Se valoran variables como la confianza, la autenticidad y la percepción del liderazgo.

Las organizaciones participantes deben presentar documentación oficial y contar con una certificación previa. Para ingresar al ranking 2026, cada empresa necesitó al menos un 65% de favorabilidad en el índice de confianza y haber realizado la medición entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

La metodología prioriza la coherencia de los sistemas y la sostenibilidad del cuidado cultural, reconociendo a las organizaciones que logran extender el bienestar y la equidad en todos los niveles de la estructura laboral.

El desempeño de las empresas premiadas en 2026 demuestra que, aun en estructuras grandes, es posible desarrollar culturas orientadas al cuidado, impactando de manera positiva en sus equipos y en sus resultados a largo plazo.

El ranking completo de las Empresas que Cuidan 2026

Empresas con más de 1.000 colaboradores

Arcos Dorados lideró la categoría más de 1.000 empleados del ranking Empresas que cuidan 2026

Arcos Dorados DHL PedidosYa Banco Patagonia SanCor Salud Green Armor Volkswagen Aeropuertos Argentina EY Softtek Deloitte Philip Morris Argentina Itti

Empresas de 251 a 1.000 colaboradores

Universidad Siglo 21 lideró la categoría de 251 a 1.000 empleados del ranking Empresas que cuidan 2025

Universidad Siglo 21 Tigre The AES Corporation Oldelval Allianz Argentina AbbVie Lenovo Argentina Assurant Hilton Salesforce SC Johnson CINEMARK

Empresas hasta 250 colaboradores

Al igual que el año pasado, ABN Digital lideró la categoría de hasta 250 empleados del ranking Empresas que cuidan 2026

ABN Digital Webflow Hotel Saint George Nubax Tecro Anita & Vega Teleprom Gen IT AW Merz Argentina Clarika Qualia Morel Vulliez

PyMEs

Gea Logistics también repitió y lideró la categoría PyMes del ranking Empresas que cuidan 2026

Gea Logistics Oceanic International Trade Transporte Los Nietos GDA The Works Inversora Libertad BRO FOOD SUPPLIER Lograr Seguros XOOLIX RBS REINSURANCE BROKING SERVICES WNPower BH Consulting

Para consultar el ranking completo de Los Mejores Lugares para Trabajar Empresas que Cuidan 2026 en Argentina hacé click acá.