De la sastrería al brillo satinado: las claves de la moda en los Martín Fierro 2026

Las celebridades desfilaron por la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 con diseños que reflejaron las principales tendencias de la moda argentina

La alfombra roja de los Martín Fierro 2026 se consolidó como el epicentro de la moda televisiva argentina, con figuras que apostaron a looks de alto impacto en una noche de gala. En el salón del Hotel Hilton, la expectativa por los premios se vio acompañada por el análisis de los estilismos, que exhibieron una variedad de tendencias definidas por la paleta de colores, los materiales y los detalles de autor.

La nueva edición mostró una convivencia de estilos, donde el blanco, el negro y el rojo dominaron la escena, y el maximalismo se expresó tanto en los volúmenes como en los accesorios.

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Blanco total y maximalismo

Moria Casán impactó en la alfombra roja con un vestido blanco voluminoso de Pucheta Paz, una muestra del maximalismo de la noche (Prensa TELEFE)

El blanco se impuso como uno de los colores centrales de la gala. Moria Casán eligió un vestido voluminoso de Pucheta Paz, que según Benito Fernández, “se ganó la mirada de todos” y ejemplificó la tendencia hacia el maximalismo, donde el volumen fue protagonista. “El volumen está impecable, que es lo que se viene. El maximalismo ahora se impone en la moda”, afirmó el diseñador a Infobae.

Luck Ra apostó por un look total white, reafirmando la vigencia de los tonos claros en la moda masculina (Jaime Olivos)

Este color también se vio en propuestas sastreras, como el conjunto de Teté Coustarot, que fusionó elegancia clásica con una impronta moderna. En la moda masculina, Luck Ra apostó por un total white, lo que confirma la vigencia de esta tendencia en diferentes estéticas y géneros.

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Wanda Nara deslumbró con un diseño de Gone en marfil, de gasa drapeada y detalles brillantes, acompañado de joyas de alto impacto (Maximiliano Luna)

Wanda Nara se destacó con un diseño de Gone en tono marfil, confeccionado en gasa drapeada, escote off shoulder y corset visible, acompañado de una falda de gran caída y detalles brillantes. El look se completó con joyas que sumaron presencia y sofisticación en la alfombra roja.

El maximalismo se expresó no solo en los volúmenes, sino también en detalles y texturas. Las capas, los pliegues y las siluetas estructuradas aportaron dramatismo a los atuendos, desplazando el minimalismo de temporadas anteriores.

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Sofi Gonet lució un vestido escultural de Gone en tonos celeste y champagne, inspirado en una escarapela y acompañado por joyas llamativas

Sofi Gonet fue una de las figuras que personificó esta estética, con un vestido escultural en tonos celeste y champagne, inspirado en la forma de una escarapela desarmada en honor al Día de la Escarapela. La pieza con corset estructurado y falda texturada se destacó además por la combinación de materiales y el acompañamiento de joyas de alto impacto visual.

Juli Poggio eligió un vestido sirena nude con cola XL y plumas de Pucheta Paz, que aportó dramatismo y movimiento a su look (RS FOTOS)

A su vez, Juli Poggio apostó por un vestido sirena nude con cola XL y apliques de plumas, firmado por Pucheta Paz, que sumó dramatismo y movimiento a la alfombra roja, consolidando la apuesta por el volumen y los detalles exuberantes.

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Negro clásico y brillos de impacto

Vicky Xipolitakis optó por un vestido negro de gran volumen y acabado brillante, con guantes largos y joyas de piedras claras

El negro mantuvo su lugar como color emblemático de la gala, aunque renovado por materiales brillantes y acabados satinados. Vicky Xipolitakis lució un vestido negro de Pucheta Paz que contó con un gran volumen y acabado brillante, complementado con guantes largos y joyas de piedras claras.

Iván de Pineda se inclinó por la sobriedad, con esmoquin negro de solapas satinadas, camisa blanca y moño al tono

La sastrería masculina reafirmó la sobriedad del negro, como en el caso de Iván de Pineda, quien optó por un esmoquin de solapas satinadas, camisa blanca y moño negro. Roberto Piazza lo definió en diálogo con Infobae como “elegante, clásico, eterno y muy bien como corresponde”.

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Micaela Viciconte apostó por un vestido negro con transparencias y bordados de lentejuelas, sumando un abrigo aterciopelado

El brillo también se manifestó en propuestas femeninas con lentejuelas, bordados y accesorios metálicos, aportando luz y dinamismo a los conjuntos. Micaela Viciconte fue una de las figuras que apostó a esta estética, con un vestido negro de transparencias y bordados de lentejuelas en motivos geométricos, al que sumó un abrigo largo de textura aterciopelada.

Rojo audaz y siluetas ceñidas

Karina Mazzocco llevó un vestido rojo off shoulder de Nuria Bueno, con mangas voluminosas y clutch al tono

El rojo fue el color elegido por varias figuras que buscaron destacarse. Karina Mazzocco llevó un vestido de alta costura de Nuria Bueno con escote off shoulder, mangas con volumen y corset drapeado, acompañado de un abrigo y clutch al tono.

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Josefina “China” Ansa lució un vestido rojo de silueta ajustada y falda amplia con abertura, que destacó su presencia

Josefina “China” Ansa apostó por una silueta ajustada y falda amplia con abertura, mientras que Laila Roth optó por un diseño inspirado en el trench, con detalles de sastrería y una silueta amplia que marcó la diferencia.

Laila Roth sorprendió con un vestido rojo amplio inspirado en un trench, con detalles de sastrería

Flor de la V también sumó a la tendencia con un vestido largo en satén rojo, escote estructurado y amplia cola. El rojo se consolidó como símbolo de audacia y sofisticación, con modelos que exploraron volúmenes, cortes y texturas.

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Transparencias y encajes con protagonismo moderado

La Joaqui apostó por un diseño lencero negro con corset de encaje y detalles góticos

Aunque las transparencias y los encajes perdieron fuerza respecto a ediciones previas, algunas celebridades mantuvieron esta tendencia. Yanina Latorre lució un modelo ajustado en encaje con apliques de brillo, mientras que La Joaqui apostó por un diseño lencero con corset de encaje y detalles góticos.

Yanina Latorre lució un vestido ajustado de encaje con apliques de brillo, siguiendo la línea de las transparencias

“Empezaron a aflojar las transparencias. Me parece que se dieron cuenta que las transparencias y las abstracciones ya no suman tanto”, explicó Fernández a Infobae. La preferencia por materiales opacos y estructurados marcó una transición en los códigos de sensualidad y sofisticación.

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Fotos: Jaime Olivos, Maximiliano Luna, RS Fotos, Prensa TELEFE