Sociedad

Cuándo es el próximo fin de semana largo en mayo 2026, según el calendario oficial

El cronograma establece que este mes habrá un descanso de tres días seguidos, armado de forma natural por una fecha inamovible que cae lunes y se enlaza con el fin de semana

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Primer plano de un calendario que muestra las fechas de mayo y junio de 2026. Los números y texto son azul oscuro sobre fondo blanco con barras celestes.
El próximo fin de semana largo en mayo 2026 será del sábado 23 al lunes 25, según el calendario oficial de feriados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo fin de semana largo del 2026 será el 25 de mayo, fecha en la que se conmemora la Revolución de Mayo de 1810. Al coincidir con un lunes, el feriado inamovible se extiende desde el sábado 23 hasta el lunes 25, lo que otorga a trabajadores y estudiantes tres días consecutivos sin actividad laboral ni escolar.

El calendario oficial de feriados 2026, difundido por Presidencia de la Nación, detalla que mayo concentra dos fines de semana largos: el primero, fue el 1 de mayo por el Día del Trabajador, y el segundo es el 25 de mayo por la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810.

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Ambas fechas figuran como feriados inamovibles bajo la Ley 27.399, sancionada y publicada en el Boletín Oficial el 18 de octubre de 2017.

La normativa diferencia los tipos de días de descanso: los feriados nacionales implican cese obligatorio de actividades para todos los sectores, mientras que los días no laborables quedan sujetos a la decisión del empleador. En ambos casos, las condiciones de remuneración están reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo y el régimen especial para feriados puente.

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Cuándo es el próximo fin de semana largo

El fin de semana largo del 25 de mayo abarca tres días: sábado 23, domingo 24 y lunes 25. El feriado es inamovible, lo que significa que no puede trasladarse a otro día de la semana independientemente del día en que caiga, a diferencia de los feriados trasladables que el artículo 6 de la Ley 27.399 desplaza al lunes anterior o siguiente según corresponda.

Al caer el 25 en lunes, no se requiere ningún ajuste: el fin de semana largo queda conformado de manera natural. Trabajadores en relación de dependencia, empleados públicos y estudiantes de todos los niveles tendrán tres días consecutivos de descanso, según lo confirmado por el cronograma disponible en el portal oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Qué se celebra el 25 de Mayo

El 25 de mayo se conmemora la Revolución de Mayo de 1810, inicio del proceso de independencia nacional. De acuerdo con la información oficial publicada por la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo argentino, ese día se constituyó la Primera Junta de Gobierno en Buenos Aires, tras la renuncia del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros.

La Primera Junta quedó presidida por Cornelio Saavedra e integrada por figuras como Mariano Moreno, Juan José Paso y Manuel Belgrano, entre otros. El contexto histórico, según la Presidencia de la Nación, máximo órgano ejecutivo del país, estuvo determinado por la crisis política en España provocada por la invasión napoleónica y por el creciente deseo de autogobierno entre los criollos de Buenos Aires.

Aquel proceso marcó el primer paso hacia la emancipación del Virreinato del Río de la Plata respecto del dominio español y sentó las bases institucionales del Estado argentino. Por ese motivo, el 25 de mayo figura entre los seis feriados inamovibles del año: Año Nuevo, Día del Trabajador, Día de la Independencia, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

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El 25 de mayo se considera feriado inamovible en Argentina y conmemora la Revolución de Mayo de 1810 (Wikimedia Commons)

Cómo sigue el calendario de feriados

Luego del 25 de mayo, el cronograma oficial prevé los siguientes feriados y días no laborables para el resto del año:

  • 27 de mayo: Fiesta del Sacrificio (día no laborable para habitantes que profesen la religión islámica, fecha aproximada sujeta al calendario lunar).
  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; la fecha original es el 17 de junio).
  • 17 de junio: Año Nuevo Islámico (día no laborable, fecha aproximada sujeta al calendario lunar).
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).
  • 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
  • 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable; en 2026 no se modifica).
  • 12 y 13 de septiembre: Año Nuevo Judío, Rosh Hashaná (día no laborable para habitantes que profesen la religión judía).
  • 20 y 21 de septiembre: Día del Perdón, Iom Kipur (día no laborable para habitantes que profesen la religión judía).
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable; en 2026 no se modifica).
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable; la fecha original es el 20 de noviembre).
  • 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

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