Costa Rica

Costa Rica: El incendio en Curridabat cobra la vida de dos adultos mayores en su vivienda

Las autoridades analizan las circunstancias en las que dos personas murieron dentro de una casa afectada en su mayoría por las llamas, mientras investigan el origen del siniestro y las razones que impidieron su escape

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El incendio en Curridabat dejó como saldo la muerte de dos adultos mayores dentro de una vivienda de 100 metros cuadrados. (Cortesía: Teletica)
El incendio en Curridabat dejó como saldo la muerte de dos adultos mayores dentro de una vivienda de 100 metros cuadrados. (Cortesía: Teletica)

Un incendio en Curridabat, la noche del miércoles, arrebató la vida de dos adultos mayores dentro de una vivienda de 100 metros cuadrados en el sector de José María Zeledón, 50 metros al este de la piscina municipal, mientras las autoridades investigan por qué comenzó el fuego y cómo quedaron atrapadas las víctimas.

El caso se suma a una secuencia de siniestros que ya dejó tres fallecidos en estructuras incendiadas durante esta semana y a más de 400 incendios registrados en 2026, según informó la periodista de Telenoticias de Teletica desde el sitio.

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Las víctimas fueron identificadas por vecinos y por el reporte de Telenoticias como José Luis Sánchez Redondo y Eiby Pineda, ambos de 75 años. Los dos residían en la casa donde ocurrió la emergencia, en un barrio de viviendas cercanas entre sí.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia en una estructura de aproximadamente 100 metros cuadrados, de los cuales 80 resultaron afectados por las llamas. Cuatro unidades trabajaron en el lugar y lograron controlar el fuego antes de que alcanzara otras edificaciones cercanas.

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Jeffrey Aguilar, bombero de la estación metropolitana sur, explicó al medio Telenoticias que las unidades encontraron una vivienda “comprometida por fuego en un 80% aproximadamente”. También detalló: “Cuando se realizan las labores de búsqueda primaria, que es la prioridad del cuerpo de bomberos, lamentablemente logramos identificar el cuerpo de dos adultos mayores, los cuales no logran salir de la vivienda y son declarados fallecidos en la escena”.

Las víctimas identificadas como José Luis Sánchez Redondo y Eiby Pineda, ambos de 75 años, residían en la casa siniestrada. (Cortesía: Teletica)
Las víctimas identificadas como José Luis Sánchez Redondo y Eiby Pineda, ambos de 75 años, residían en la casa siniestrada. (Cortesía: Teletica)

De acuerdo con el reporte de Telenoticias, la mañana de este jueves aún salía un poco de humo de la estructura, aunque el incendio ya estaba controlado en su totalidad. La vivienda permanecía custodiada por oficiales de la Fuerza Pública mientras avanzaban las diligencias.

Las autoridades judiciales coordinaron la investigación y el levantamiento de los cuerpos. Según el reporte televisivo, en estos casos deben intervenir tanto especialistas de ingeniería del Cuerpo de Bomberos como agentes del Organismo de Investigación Judicial, que deben establecer dónde y cómo empezó el incendio y esclarecer por qué las víctimas no pudieron salir.

La periodista de Telenoticias señaló que el trabajo de los bomberos fue rápido y evitó un escenario más amplio en una zona donde las casas están muy próximas. Esa contención impidió que las llamas alcanzaran otras estructuras.

Las autoridades investigan si la causa de muerte estuvo ligada al incendio o fue previa

El mismo reporte de Telenoticias precisó que las autoridades no dan por sentado que las víctimas hayan muerto necesariamente por efecto directo del fuego. Según explicó la periodista, los agentes judiciales deben determinar si fallecieron por otra causa antes del incendio o si murieron a raíz del siniestro.

Ese procedimiento también se aplicó a otros casos recientes. La semana comenzó con un incendio en San Rafael de Heredia en el que murió un adulto de aproximadamente 30 años, según Telenoticias. Un día después se quemaron seis estructuras, aunque en ese hecho no se reportaron personas afectadas en su salud, de acuerdo con el mismo medio.

La investigación judicial analizará si el fallecimiento de las víctimas ocurrió antes o como consecuencia directa del incendio. (Cortesía: Bomberos)
La investigación judicial analizará si el fallecimiento de las víctimas ocurrió antes o como consecuencia directa del incendio. (Cortesía: Bomberos)

Durante la transmisión, la periodista de Telenoticias añadió que las autoridades suelen reiterar advertencias sobre el comportamiento de algunas personas atrapadas por el humo y las llamas. Indicó que, en ciertos casos, buscan refugio en la parte trasera de la vivienda o en un baño y abren la ducha para intentar evitar la asfixia o morir calcinadas, pero aclaró que esa no es una conducta recomendada por los equipos de emergencia.

Según el mismo reporte, los bomberos insisten en la necesidad de tener las llaves a mano y contar, si es posible, con una segunda salida. La periodista subrayó que esa alternativa no existe en la mayoría de las estructuras en Costa Rica, según las advertencias citadas en la cobertura.

La casa de José Luis Sánchez Redondo y Eiby Pineda quedó bajo resguardo oficial después del levantamiento de los cuerpos. La investigación quedó en manos de los expertos que deben determinar el punto de inicio del fuego y las condiciones que impidieron a la pareja abandonar la vivienda.

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