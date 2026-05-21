Guatemala

Saberes tradicionales y espiritualidad maya Q’eqchi’ se encuentran en taller dedicado al equilibrio físico y emocional en Guatemala

Las voces de sanadores, comadronas y guías originarios inspiran una jornada de intercambio sobre conocimientos menos conocidos en la región del norte, donde la herbolaria adquiere un profundo significado cultural

Guardar
Google icon
El taller sobre medicina ancestral Q’eqchi’ en Cobán reunió a 40 participantes para fortalecer la identidad cultural maya en Alta Verapaz. (Visuales IA)
El taller sobre medicina ancestral Q’eqchi’ en Cobán reunió a 40 participantes para fortalecer la identidad cultural maya en Alta Verapaz. (Visuales IA)

La Casa de Desarrollo Cultural de Cobán realizó el 15 de mayo un taller sobre la medicina ancestral del pueblo maya Q’eqchi’ en Alta Verapaz para fortalecer la identidad cultural, la práctica de saberes tradicionales y la relación con la naturaleza dentro de una concepción de salud que une cuerpo, mente, espíritu y entorno.

La actividad se desarrolló en coordinación con la dirección del Liceo Miguel Ángel Asturias y llevó por nombre “Medicina de la Madre Tierra del pueblo maya Q’eqchi’”. Estuvo dirigida a 40 participantes, que compartieron conocimientos sobre plantas medicinales, prácticas curativas y la relación espiritual entre la naturaleza y el ser humano.

PUBLICIDAD

El taller formó parte de la acción Eventos Culturales y Académicos que Fortalecen el Desarrollo Cultural y la Participación Ciudadana de los Pueblos Originarios. Durante la jornada, las y los asistentes elaboraron dibujos de distintas plantas medicinales utilizadas en las comunidades y representaron sus usos y significados dentro de la práctica ancestral.

La medicina Q’eqchi’ entiende la enfermedad como un desequilibrio físico y espiritual

La medicina ancestral del pueblo maya Q’eqchi’, asentado principalmente en Alta Verapaz, se basa en una práctica holística que articula herbolaria, espiritualidad y vínculo con la naturaleza.

PUBLICIDAD

En esa cosmovisión, la enfermedad se interpreta como un desequilibrio físico o espiritual, o como una desconexión con la naturaleza y el cosmos.

La Casa de Desarrollo Cultural de Cobán organizó la jornada educativa enfocada en los saberes tradicionales y la salud integral Q’eqchi’. (Visuales IA)
La Casa de Desarrollo Cultural de Cobán organizó la jornada educativa enfocada en los saberes tradicionales y la salud integral Q’eqchi’. (Visuales IA)

Uno de sus principios centrales es el muhel, entendido como el espíritu o la energía presente en las plantas y en los lugares sagrados, que se emplea en procesos de sanación y purificación. Esa visión sitúa a la Madre Tierra como eje de la salud y del equilibrio comunitario.

La actividad organizada por la CDC promovió el reconocimiento de plantas medicinales, rituales de sanación y saberes tradicionales. También abrió un espacio de intercambio de experiencias y reflexión sobre la preservación de esos conocimientos como parte de la identidad cultural y de su transmisión a las nuevas generaciones.

Ilonel, comadronas y guías espirituales sostienen este sistema de conocimiento

Dentro de la medicina Q’eqchi’, los ilonel, o médicos mayas, son especialistas que utilizan plantas, masajes y ceremonias espirituales para atender dolencias. Las comadronas cumplen un papel en la salud reproductiva, el embarazo, el parto y el cuidado de los recién nacidos.

Los guías espirituales acompañan los procesos de sanación a partir de la interpretación de las energías por medio del calendario maya Cholq’ij. Ese sistema reúne prácticas que van desde infusiones y emplastos hasta baños de vapor en temazcal y limpiezas energéticas.

La cosmovisión maya Q’eqchi’ concibe la enfermedad como un desequilibrio físico y espiritual vinculado con la naturaleza y el cosmos. (Visuales IA)
La cosmovisión maya Q’eqchi’ concibe la enfermedad como un desequilibrio físico y espiritual vinculado con la naturaleza y el cosmos. (Visuales IA)

Las comunidades Q’eqchi’ emplean una amplia variedad de plantas medicinales para tratar padecimientos físicos comunes y afecciones espirituales como el susto o el nerviosismo.

El taller en Cobán se centró precisamente en ese conocimiento transmitido de generación en generación y en su lugar dentro de la vida comunitaria.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, existen esfuerzos para rescatar, documentar y vincular este sistema con la atención primaria en salud. Entre esos recursos figura el documento oficial sobre el Catálogo de Plantas Medicinales del pueblo maya Q’eqchi’ y Poqomchi’.

Temas Relacionados

Medicina Ancestral MayaAlta VerapazPlantas MedicinalesCosmovisión IndígenaGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El despertar de las líderes: Mujeres dirigen el 60% de las micro y pequeñas empresas en El Salvador, según CAMARASAL

El Salvador experimenta un cambio histórico en la gestión empresarial: el 60% de las micro y pequeñas empresas están lideradas por mujeres, según datos presentados por Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL

El despertar de las líderes: Mujeres dirigen el 60% de las micro y pequeñas empresas en El Salvador, según CAMARASAL

Bajo el agua: Así amaneció la provincia de Limón, tras paso de la onda tropical número tres en Costa Rica

Las intensas lluvias provocaron desbordamientos de ríos y canales, lo que originó inundaciones que anegaron casas, dañaron carreteras y aislaron sectores en al menos tres provincias, de acuerdo con los reportes de emergencia

Bajo el agua: Así amaneció la provincia de Limón, tras paso de la onda tropical número tres en Costa Rica

Costa Rica: El incendio en Curridabat cobra la vida de dos adultos mayores en su vivienda

Las autoridades analizan las circunstancias en las que dos personas murieron dentro de una casa afectada en su mayoría por las llamas, mientras investigan el origen del siniestro y las razones que impidieron su escape

Costa Rica: El incendio en Curridabat cobra la vida de dos adultos mayores en su vivienda

Miss Universo El Salvador 2025, Giulia Zanoni, denuncia por difamación a su exmaquillista tras ser acusada de “mentirosa”

Lo que comenzó como un cruce de opiniones en las siempre volátiles redes sociales terminó por detonar una verdadera batalla legal en las altas esferas de la belleza centroamericana

Miss Universo El Salvador 2025, Giulia Zanoni, denuncia por difamación a su exmaquillista tras ser acusada de “mentirosa”

Condenan a más de 26 años de cárcel a implicado en asesinato del ambientalista hondureño Carlos Luna

Autoridades ratificaron la condena contra Italo Iván Lemus por el crimen del líder ambientalista y el intento de homicidio contra Silvia Esperanza González Duarte

Condenan a más de 26 años de cárcel a implicado en asesinato del ambientalista hondureño Carlos Luna

TECNO

El uso gratuito de Gemini cambia para siempre: Google empezó a limitar los mensajes y más funciones

El uso gratuito de Gemini cambia para siempre: Google empezó a limitar los mensajes y más funciones

Un celular Android dejará de operar lento si aplicas estos cuatro trucos cada semana

El secreto del éxito según Steve Jobs: “no pierdas tiempo viviendo la vida de otra persona”

Cómo activar las alertas de terremotos de Google en tu celular Android paso a paso

Lista de códigos de Free Fire disponibles hoy 21 de mayo de 2026 y cómo canjearlos

ENTRETENIMIENTO

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

El reporte de la policía revela escandalosos detalles del arresto de Britney Spears en California: antidepresivos, botellas vacías y comportamiento agresivo

Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian

Jon Favreau habló sobre The Mandalorian and Grogu: “Quienes antes no tenían edad para verla, quiero que también se enamoren de Star Wars”

David Beckham se refirió a su legado: “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”

MUNDO

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día

Rusia exhibió su tríada nuclear con uno de los mayores ejercicios en años y lanzó un mensaje a Occidente: “Es una señal”

Israel deporta a todos los activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza y fue abordada en el Mediterráneo

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra