Saberes tradicionales y espiritualidad maya Q’eqchi’ se encuentran en taller dedicado al equilibrio físico y emocional en Guatemala

El taller sobre medicina ancestral Q’eqchi’ en Cobán reunió a 40 participantes para fortalecer la identidad cultural maya en Alta Verapaz. (Visuales IA)

La Casa de Desarrollo Cultural de Cobán realizó el 15 de mayo un taller sobre la medicina ancestral del pueblo maya Q’eqchi’ en Alta Verapaz para fortalecer la identidad cultural, la práctica de saberes tradicionales y la relación con la naturaleza dentro de una concepción de salud que une cuerpo, mente, espíritu y entorno.

La actividad se desarrolló en coordinación con la dirección del Liceo Miguel Ángel Asturias y llevó por nombre “Medicina de la Madre Tierra del pueblo maya Q’eqchi’”. Estuvo dirigida a 40 participantes, que compartieron conocimientos sobre plantas medicinales, prácticas curativas y la relación espiritual entre la naturaleza y el ser humano.

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El taller formó parte de la acción Eventos Culturales y Académicos que Fortalecen el Desarrollo Cultural y la Participación Ciudadana de los Pueblos Originarios. Durante la jornada, las y los asistentes elaboraron dibujos de distintas plantas medicinales utilizadas en las comunidades y representaron sus usos y significados dentro de la práctica ancestral.

La medicina Q’eqchi’ entiende la enfermedad como un desequilibrio físico y espiritual

La medicina ancestral del pueblo maya Q’eqchi’, asentado principalmente en Alta Verapaz, se basa en una práctica holística que articula herbolaria, espiritualidad y vínculo con la naturaleza.

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En esa cosmovisión, la enfermedad se interpreta como un desequilibrio físico o espiritual, o como una desconexión con la naturaleza y el cosmos.

La Casa de Desarrollo Cultural de Cobán organizó la jornada educativa enfocada en los saberes tradicionales y la salud integral Q’eqchi’. (Visuales IA)

Uno de sus principios centrales es el muhel, entendido como el espíritu o la energía presente en las plantas y en los lugares sagrados, que se emplea en procesos de sanación y purificación. Esa visión sitúa a la Madre Tierra como eje de la salud y del equilibrio comunitario.

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La actividad organizada por la CDC promovió el reconocimiento de plantas medicinales, rituales de sanación y saberes tradicionales. También abrió un espacio de intercambio de experiencias y reflexión sobre la preservación de esos conocimientos como parte de la identidad cultural y de su transmisión a las nuevas generaciones.

Ilonel, comadronas y guías espirituales sostienen este sistema de conocimiento

Dentro de la medicina Q’eqchi’, los ilonel, o médicos mayas, son especialistas que utilizan plantas, masajes y ceremonias espirituales para atender dolencias. Las comadronas cumplen un papel en la salud reproductiva, el embarazo, el parto y el cuidado de los recién nacidos.

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Los guías espirituales acompañan los procesos de sanación a partir de la interpretación de las energías por medio del calendario maya Cholq’ij. Ese sistema reúne prácticas que van desde infusiones y emplastos hasta baños de vapor en temazcal y limpiezas energéticas.

La cosmovisión maya Q’eqchi’ concibe la enfermedad como un desequilibrio físico y espiritual vinculado con la naturaleza y el cosmos. (Visuales IA)

Las comunidades Q’eqchi’ emplean una amplia variedad de plantas medicinales para tratar padecimientos físicos comunes y afecciones espirituales como el susto o el nerviosismo.

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El taller en Cobán se centró precisamente en ese conocimiento transmitido de generación en generación y en su lugar dentro de la vida comunitaria.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, existen esfuerzos para rescatar, documentar y vincular este sistema con la atención primaria en salud. Entre esos recursos figura el documento oficial sobre el Catálogo de Plantas Medicinales del pueblo maya Q’eqchi’ y Poqomchi’.

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