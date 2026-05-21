Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día

Un récord de 274 escaladores coronan el Monte Everest en un solo día desde el lado nepalí

Un número récord de escaladores ascendió al Monte Everest el miércoles, según informó un funcionario de senderismo, la mayor cantidad jamás registrada en alcanzar la cima más alta del mundo en un mismo día desde el lado nepalí.

“El 20 de mayo de 2026, unas 274 personas lograron alcanzar la cima con éxito, incluyendo a los escaladores y los guías sherpas nepalíes”, declaró Rishi Bhandari, secretario general de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal, el jueves 21 de mayo.

PUBLICIDAD

El récord anterior de ascensos desde el lado nepalí era de 223, registrado el 22 de mayo de 2019.

Bhandari restó importancia a las preocupaciones sobre el hacinamiento, diciendo que los escaladores estaban repartidos en diferentes campamentos y zonas, pero añadió que sería preferible limitar los intentos de alcanzar la cima a no más de 250 personas al día.

PUBLICIDAD

Un grupo de alpinistas con equipo completo camina por un sendero nevado, acercándose al Campamento Base del Everest entre imponentes picos del Himalaya. ( Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters)

Los expertos en montañismo suelen criticar a Nepal por permitir la entrada de un gran número de escaladores a la montaña, lo que a veces provoca atascos peligrosos o largas colas en la llamada “zona de la muerte”, situada debajo de la cima, donde el nivel de oxígeno natural es peligrosamente inferior al necesario para la supervivencia humana.

Nepal ha reconocido los riesgos derivados de la congestión y la inexperiencia de los escaladores, por lo que ha introducido controles más estrictos y tarifas más altas.

PUBLICIDAD

Nepal ha emitido 494 permisos para escalar el Everest este año, cada uno con un coste de 15.000 dólares.

A la cima puede llegarse tanto por la vertiente sur en Nepal, como por la cara norte en el Tíbet chino. El 22 de mayo de 2019, del lado nepalí coronaron el monte 223 alpinistas y del chino, 113. Sin embargo, las autoridades chinas han cerrado la ruta este año.

PUBLICIDAD

Una extensa línea de montañistas equipados asciende por la ladera nevada y el glaciar, mostrando el arduo camino en la región del Everest, cerca del Campamento Base. ( Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters)

A principios de semana, el veterano guía de montaña Kami Rita Sherpa escaló el pico por 32ª vez y batió su propio récord. Su competidor más cercano, Pasang Dawa Sherpa, sumó su 30ª cumbre esta semana. Además, Lakpa Sherpa subió a la cumbre 11ª vez y superó su propia marca como la mujer con más ascensos.

Este año, la temporada de escalada del Everest comenzó tarde debido al riesgo que suponía un enorme serac que colgaba sobre la ruta clave hacia la cima. Se espera que alrededor de 494 alpinistas y otros tantos guías sherpa intenten subir al pico de 8.850 metros (29.032 pies) antes de que termine este mes, cuando concluye la temporada.

PUBLICIDAD

Miles de personas han coronado la montaña más alta del mundo desde que el neozelandés Edmund Hillary y el guía sherpa Tenzing Norgay lo hicieran por primera vez el 29 de mayo de 1953.

(con información de Reuters y AP)

PUBLICIDAD