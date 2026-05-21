Mundo

Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día

274 personas hicieron cumbre desde la vertiente nepalí el miércoles 20 de mayo de 2026, una cifra que superó las marcas previas establecidas en expediciones por esa ruta

Guardar
Google icon
Un récord de 274 escaladores coronan el Monte Everest en un solo día desde el lado nepalí

Un número récord de escaladores ascendió al Monte Everest el miércoles, según informó un funcionario de senderismo, la mayor cantidad jamás registrada en alcanzar la cima más alta del mundo en un mismo día desde el lado nepalí.

“El 20 de mayo de 2026, unas 274 personas lograron alcanzar la cima con éxito, incluyendo a los escaladores y los guías sherpas nepalíes”, declaró Rishi Bhandari, secretario general de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal, el jueves 21 de mayo.

PUBLICIDAD

El récord anterior de ascensos desde el lado nepalí era de 223, registrado el 22 de mayo de 2019.

Bhandari restó importancia a las preocupaciones sobre el hacinamiento, diciendo que los escaladores estaban repartidos en diferentes campamentos y zonas, pero añadió que sería preferible limitar los intentos de alcanzar la cima a no más de 250 personas al día.

PUBLICIDAD

Un grupo de alpinistas con mochilas y bastones camina en fila por un sendero nevado. Al fondo, un campamento con tiendas rojas y amarillas y montañas nevadas
Un grupo de alpinistas con equipo completo camina por un sendero nevado, acercándose al Campamento Base del Everest entre imponentes picos del Himalaya. ( Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters)

Los expertos en montañismo suelen criticar a Nepal por permitir la entrada de un gran número de escaladores a la montaña, lo que a veces provoca atascos peligrosos o largas colas en la llamada “zona de la muerte”, situada debajo de la cima, donde el nivel de oxígeno natural es peligrosamente inferior al necesario para la supervivencia humana.

Nepal ha reconocido los riesgos derivados de la congestión y la inexperiencia de los escaladores, por lo que ha introducido controles más estrictos y tarifas más altas.

Nepal ha emitido 494 permisos para escalar el Everest este año, cada uno con un coste de 15.000 dólares.

A la cima puede llegarse tanto por la vertiente sur en Nepal, como por la cara norte en el Tíbet chino. El 22 de mayo de 2019, del lado nepalí coronaron el monte 223 alpinistas y del chino, 113. Sin embargo, las autoridades chinas han cerrado la ruta este año.

Vista aérea de una larga fila de montañistas con ropa colorida ascendiendo por una empinada ladera nevada junto a un vasto glaciar azul y blanco
Una extensa línea de montañistas equipados asciende por la ladera nevada y el glaciar, mostrando el arduo camino en la región del Everest, cerca del Campamento Base. ( Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters)

A principios de semana, el veterano guía de montaña Kami Rita Sherpa escaló el pico por 32ª vez y batió su propio récord. Su competidor más cercano, Pasang Dawa Sherpa, sumó su 30ª cumbre esta semana. Además, Lakpa Sherpa subió a la cumbre 11ª vez y superó su propia marca como la mujer con más ascensos.

Este año, la temporada de escalada del Everest comenzó tarde debido al riesgo que suponía un enorme serac que colgaba sobre la ruta clave hacia la cima. Se espera que alrededor de 494 alpinistas y otros tantos guías sherpa intenten subir al pico de 8.850 metros (29.032 pies) antes de que termine este mes, cuando concluye la temporada.

Miles de personas han coronado la montaña más alta del mundo desde que el neozelandés Edmund Hillary y el guía sherpa Tenzing Norgay lo hicieran por primera vez el 29 de mayo de 1953.

(con información de Reuters y AP)

Temas Relacionados

Everestrécordalpinistas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

La Guardia Revolucionaria subrayó que Estados Unidos debe desistor del intento de reabrir el estrecho de Ormuz utilizando la vía militar

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

Rusia exhibió su tríada nuclear con uno de los mayores ejercicios en años y lanzó un mensaje a Occidente: “Es una señal”

Moscú movilizó a 64.000 efectivos, más de 200 lanzadores de misiles y 13 submarinos en maniobras de tres días y trasladó ojivas nucleares a Bielorrusia, en medio de la creciente tensión con la OTAN y los ataques de drones ucranianos en territorio ruso

Rusia exhibió su tríada nuclear con uno de los mayores ejercicios en años y lanzó un mensaje a Occidente: “Es una señal”

Israel deporta a todos los activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza y fue abordada en el Mediterráneo

Albares asegura que Israel se dispone a deportar hoy mismo a través de Turquía a los españoles detenidos

Israel deporta a todos los activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza y fue abordada en el Mediterráneo

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra

El torneo que arranca en junio en Estados Unidos, Canadá y México llega con 48 equipos, 104 partidos y casi seis semanas de duración. Qué opinan expertos, jugadores y aficionados sobre el experimento

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra

Por qué los buzos italianos que murieron en Maldivas no pudieron salir de la cueva submarina

Un banco de arena que ocultaba la salida, tanques de aire insuficientes para la profundidad y una cueva sin mapas oficiales: la reconstrucción del peor accidente de buceo en la historia del archipelago

Por qué los buzos italianos que murieron en Maldivas no pudieron salir de la cueva submarina
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liberaron a Facundo Parra y Hernán Fredes tras pasar una noche en prisión por pelearse con la Policía

Liberaron a Facundo Parra y Hernán Fredes tras pasar una noche en prisión por pelearse con la Policía

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 21 de mayo: ganadores del último sorteo

Caputo acordó con contadores modificar el régimen de Inocencia Fiscal atraer dólares del colchón al sistema formal

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “El único que diría la verdad y me defendería sería Diego”, declaró Luque

Este es el ejercicio que mejora la circulación y fortalece el corazón después de los 50

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de EEUU autorizó demandas por los activos norteamericanos confiscados por Cuba en 1960

La Corte Suprema de EEUU autorizó demandas por los activos norteamericanos confiscados por Cuba en 1960

Tres muertos y 18 rescatistas en cuarentena tras exposición a una misteriosa sustancia en EEUU

La Premio Nobel Olga Tokarczuk confesó que está escribiendo su nueva novela con I.A. y hay polémica

Generación térmica supera a la hidráulica en Panamá en medio de alerta por El Niño

COHEP advierte alta informalidad y desempleo persistente en Honduras mientras feria laboral ofrece 6,500 plazas

ENTRETENIMIENTO

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

El reporte de la policía revela escandalosos detalles del arresto de Britney Spears en California: antidepresivos, botellas vacías y comportamiento agresivo

Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian

Jon Favreau habló sobre The Mandalorian and Grogu: “Quienes antes no tenían edad para verla, quiero que también se enamoren de Star Wars”

David Beckham se refirió a su legado: “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”