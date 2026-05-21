Moria Casán y Georgina Barbarossa, cara a cara después de 26 años: disculpas, intimidades y secretos compartidos

El histórico reencuentro entre Georgina Barbarossa y Moria Casán

A veces, la televisión regala escenas que parecen salidas de un guion de ficción, pero que son genuinamente reales. El lunes por la noche, los Premios Martín Fierro 2026 sorprendieron con una postal inesperada: Georgina Barbarossa y Moria Casán, dos de las figuras más potentes y queridas de la pantalla local, se fundieron en un abrazo tras más de dos décadas de distanciamiento. Lo que en otro tiempo fue una amistad inseparable y luego una pelea pública, se transformó ante las cámaras en un gesto de reconciliación que conmovió a públicos de distintas generaciones. Pero lejos de quedarse en la foto tuvo su capítulo más profundo y emotivo en la mañana del jueves, cuando ambas protagonizaron un histórico reencuentro al aire desde sus respectivos programas, abriendo el corazón y la memoria ante millones de testigos.

El cruce, que solo la televisión argentina puede regalar, arrancó con una ovación y la voz inconfundible de Moria Casán desde su ciclo de El Trece: “Bueno, Georgi, bienvenida a mi vida. Bienvenida a mi vida”. Del otro lado de la pantalla, Georgina, en Telefe, devolvió el saludo: “Bienvenida”. Fue el comienzo de un intercambio cargado de emoción, risas, guiños y recuerdos. “Nos separa una pantalla y nos une nuestra historia, es separada por unos cuantos años y quiero decirte que me da mucha felicidad este reencuentro y no puedo creer que estemos atravesadas por la pantalla, pero nosotros vivimos dentro de un estudio televisivo, por suerte, porque nos da trabajo. Y esto que parece que hay una separación, hay una gran unión, nos ha unido nuestra historia y te agradezco muchísimo que este dúplex haya salido de tu parte. Así que súper agradecida, me parecía un acto de amorosidad más allá de que me puedas perdonar o no”, expresó Moria con su estilo único y la voz quebrada por la emoción.

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Georgina no tardó en poner en palabras el significado del momento: “Para mí fue muy lindo encontrarnos. Yo no tenía ningún problema si compartíamos el Martín Fierro. En una época estaba muy enojada que ni te saludaba, ¿te acordás?”. Moria, con la complicidad intacta, respondió sin filtros: “Claro. Vos, como yo, y como una pared”. “Una columna decía que eras para mí”, agregó Barbarossa. “Una columna egipcia”, bromeó Casán, y ambas rieron, dejando en claro que el humor y la ironía siguen siendo el idioma que mejor comparten.

Luego de años alejadas por una fuerte pelea, Georgina Barbarossa y Moria Casán se reencontraron (Instagram)

La charla, lejos de quedarse en la superficie, derivó pronto en una reflexión sobre la grieta argentina, la política y el valor de tender puentes incluso en tiempos de desencuentro. “En este momento, de la Argentina, donde hay una grieta tan espantosa y donde la gente no se habla, y donde hay familias separadas, siempre pasó esto de la grieta, pero lo que se está viviendo ahora es horrible e impensado y donde todos sufrimos mucho. Yo sufro mucho, vos también amás este país. Entonces, poder hablarnos…”, afirmó Georgina. “Obvio. Trabajamos acá todos, amamos este país. Yo me envuelvo con la bandera. Amo, tengo todo lo que tengo, lo conseguí acá. Amo, amo, amo. Y la grieta no tiene por qué existir. Ojalá todo… basta de grieta, la grieta entre las piernas solamente”, remató Moria, desatando carcajadas y relajando la tensión con una de sus frases inolvidables.

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Entre risas y recuerdos, las conductoras repasaron anécdotas y complicidades de otros tiempos: comidas compartidas, bollitos de verdura, noches de televisión, confidencias y hasta amores intensos, como aquel “señor que estaba en Estados Unidos” al que Moria se refirió entre bromas y guiños. “No vamos a contar esas cosas, porque vos contás cualquier cosa”, advirtió Barbarossa, mientras la charla se llenaba de picardía.

La conversación también incluyó momentos difíciles, como la muerte de la madre de Moria, los conflictos amorosos, las estafas y el dolor de atravesar la vida sin perder la sonrisa ni el profesionalismo. “Nunca me enfermé”, subrayó la One. “Nunca falté. Y salud, salud, salud. El laburo no era por adicta al trabajo, pero seguía. Vos estabas en una época que el Vasco estaba mal, internado. Le compraste una casa, te mudaste a una casa especial para él”, recordó. “Éramos enfermeras, proveedoras. Y teníamos que mantener nuestras casas con todos nuestros problemas. Los hijos, todo”, enumeró Moria.

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En ese repaso, ambas dejaron en claro que su distanciamiento nació del dolor. “La separación por alguna cosa que yo dije te dolió a vos y a mí me dolió lo otro. Lo de mi hija me dolió, que lo llevaras a Vadalá a tu living… Yo lo había recontra soltado, no me interesaba, pero que fuera con la novia a tu living, que habías estado en mi casa y todo, obvio, me sentí rara”, confesó Moria. Georgina, entre disculpas, aclaró: “Pero no fue para molestarte, te juro. Lo último que quiero en la vida es que cualquier invitado se sienta mal y lo pase mal”.

Em momento más conmovedor del reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa cuando ambas se expresaron el afecto que aun continúa después de 26 años distanciadas

El repaso siguió con historias de trabajo compartido, hijos que crecieron juntos en camarines y casas, funciones teatrales como refugio ante el dolor, y la certeza de que el escenario y la televisión fueron siempre espacio de resiliencia. “El teatro es como sanador. El día que murió mi madre, ese día no fui, pero el día que la enterramos sí fui”, evocó Moria. “No lograba nada quedándome a llorar. Mi madre no resucitaba yendo o no yendo al teatro. Necesité hacer el trabajo de siempre y salir bien”. Y Georgina recordó: “Yo he llorado sobre tu hombro porque nadie sabía, porque Vasco estaba internado y yo no quería que se supiera. Era un momento complicado y vos venías y me decías: ‘Tomá, ponete estos zapatos, traele esto’, siempre fuiste generosa y nos reímos mucho”.

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El humor, de hecho, fue un hilo conductor durante toda la transmisión. Revisaron las visitas a cirujanos plásticos, las primeras lipoaspiraciones de Moria (“Estaba toda vendada tipo momificada, ¿no?”, recordó Casán), las travesuras en los sets de grabación y hasta la memoria prodigiosa de Georgina para conservar VHS y grabaciones de la época dorada de la televisión.

El diálogo cruzado también permitió que afloraran heridas y reproches que, durante años, quedaron sin resolver. Georgina admitió: “Creo que me enojé tanto porque estaba muy dolida. Si te lo dice alguien que querés mucho, te duele muchísimo más. No es lo mismo pelearte con un hijo que con el vecino de la esquina”. Moria asintió y subrayó: “Me bloqueaste, claro...”.

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El reencuentro tuvo espacio para la risa, pero también para la sinceridad absoluta. Hablaron sobre sus vidas amorosas, la dificultad de enamorarse después de los golpes de la vida y el arte de reinventarse en la adultez. “Yo no me enamoro tan rápido como vos, tengo que admirarlos”, confesó Georgina. Moria, fiel a sí misma, remató: “Yo he tenido muchos hombres, pero no sé si me he enamorado. Ahora estoy muy bien en la adultez extrema con Galmarini. Me siento acompañada por un hombre noble, leal, que no vive de tu vida ni te quiere comprar la vida”.

La nota de color la puso la confesión de Georgina sobre sus romances con hombres más jóvenes, a quienes definió como “colágenos clandestinos”. “Un poco de colágeno me viene bien, porque me divierto. No de la edad de mis hijos, siempre tienen que ser más grandes que ellos”, bromeó, y ambas se rieron de las puestas en escena, la importancia de la higiene y la necesidad de “bañar al clandestino” antes de acostarse. “Las uñas de los pies, que estén limpias, es fundamental”, sentenció Georgina, mientras Moria asentía desde el otro lado de la pantalla.

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La reconciliación resonó en redes sociales y medios, donde colegas y público celebraron la madurez y la humanidad de dos mujeres que, a pesar del paso del tiempo y las diferencias, eligieron priorizar el afecto y la historia compartida por sobre el rencor. La imagen de Moria y Georgina abrazadas en los Martín Fierro y luego emocionadas en vivo sirvió como bálsamo en una sociedad marcada por las divisiones y el desencuentro.

En medio de su emotivo reencuentro, Georgina Barbarossa le contó sobre su vida amorosa a Moria Casán (A la Barbarossa - Telefe)

El gesto también abrió el debate sobre la importancia de la empatía, el perdón y la capacidad de reírse de una misma y de los propios errores. Moria y Georgina lo dijeron sin vueltas: “La grieta no tiene por qué existir. Basta de grieta”. Y lo demostraron con hechos, en horario central, con millones de testigos, sin filtros ni poses.

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El reencuentro, lejos de ser una simple anécdota mediática, se convirtió en una lección sobre la resiliencia, la capacidad de sanar y el poder transformador de la risa y la complicidad. Para Georgina Barbarossa y Moria Casán, el pasado ya no es una carga, sino el punto de partida para una nueva etapa, donde la amistad y el humor vuelven a ser protagonistas.