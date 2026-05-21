Receta de sandwich de pan de chipá, rápida y fácil

Un sándwich de pan de chipá despierta recuerdos de meriendas compartidas, con el aroma inconfundible del queso fundido y el crujido suave de la mandioca recién horneada. En el Litoral argentino, el chipá es casi una declaración de identidad: se come en la vereda, en la escuela, o como tentempié para cortar la tarde, siempre acompañado de mate o un tereré bien frío.
En los últimos años, la costumbre de usar pan de chipá para armar sándwiches se expandió por todo el país. Es la opción perfecta cuando se busca algo rápido, sin resignar ese toque regional y casero. Ideal para desayunos potentes, viandas o almuerzos “de paso”, el sándwich de pan de chipá combina practicidad y sabor auténtico.
PUBLICIDAD
Receta de sándwich de pan de chipá
El sándwich de pan de chipá se prepara usando pequeños panes de chipá —hechos a base de almidón de mandioca, queso y huevo— que se abren y se rellenan con fiambres, vegetales o lo que tengas a mano. El resultado es un bocado tierno por dentro, levemente crocante por fuera y con el sabor característico del Litoral.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
PUBLICIDAD
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 g de almidón de mandioca (fécula)
- 150 g de queso sardo rallado
- 150 g de queso tybo rallado
- 50 g de manteca pomada
- 3 huevos
- 1 cucharadita de sal
- Leche, cantidad necesaria (aprox. 80-100 cc)
- Relleno a gusto: jamón, queso, tomate, lechuga, pollo, etc.
Cómo hacer sándwich de pan de chipá, paso a paso
- En un bowl, batir los huevos con la sal.
- Agregar la manteca pomada e integrar bien.
- Incorporar el almidón de mandioca y los quesos rallados.
- Sumar leche de a poco, hasta lograr una masa suave, que no se pegue a las manos.
- Formar bollitos pequeños y colocar en una placa enmantecada, dejando espacio entre ellos.
- Cocinar en horno fuerte (200 °C) durante 15-20 minutos, hasta que estén dorados. No abrir el horno antes de tiempo, para evitar que bajen.
- Dejar entibiar y, con un cuchillo de sierra, cortar los chipás a la mitad.
- Rellenar con jamón y queso, o lo que prefieras. El relleno debe estar frío o tibio, para que no humedezca el pan.
- Servir de inmediato. El chipá es más rico recién hecho y aún tibio.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 sándwiches chicos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal
- Grasas: 12 g
- Carbohidratos: 35 g
- Proteínas: 10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pan de chipá se puede guardar en la heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. Puede congelarse ya horneado (sin relleno) por hasta 2 meses. Para consumir, calentar unos minutos en horno o tostadora.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD