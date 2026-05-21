La confianza del consumidor aumentó 1,3% en mayo luego de 3 meses de caída: cómo se evalúa la situación personal

La confianza del consumidor experimenta un aumento en el interior del país para decisiones de compra y ahorro, mientras que cae significativamente en los aglomerados urbanos de CABA y GBA, marcando un contraste sin precedentes en 25 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaceleración de la inflación en abril y esperada también para mayo, junto a primeros datos de actividad que muestran un punto de giro en la caída del índice general, como de industria y la construcción, en mayo se cortó una serie de tres meses consecutivos de caída del humor de las familias.

El Índice de Confianza del Consumidor subió en mayo 1,3% respecto del mes anterior, tras una baja de 5,3% en marzo, según el informe que difundió el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

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El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos de todo el país entre el 4 y 19 del mes, determinó que el indicador aumentara a 40,14 puntos, pero no evitó que profundizara la baja en comparación con el nivel de un año antes a 11,8 por ciento.

Por regiones, el ICC registró aumentos en todas las áreas. El incremento más pronunciado se observó en CABA -6,42%- (Auguste)

Sebastián Auguste, director del CIF destacó: “Por regiones, el ICC registró aumentos en todas las áreas. El incremento más pronunciado se observó en CABA (6,42%), seguida por el GBA (0,48%) y luego por el Interior (0,10%). El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (45,39 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (37 puntos)”, en línea con la heterogeneidad geográfica que desde el inicio del gobierno de Javier Milei muestran los indicadores oficiales de actividad y empleo.

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Infografía del Índice de Confianza del Consumidor Nacional (ICC) de la Universidad Torcuato Di Tella, que muestra la evolución desde mayo de 2017 hasta mayo de 2026 y una reciente disminución en mayo de 2026

El informe de la casa de altos estudios resalta: “El ICC registró comportamientos dispares entre los segmentos por ingreso del hogar: “Mientras los bajos mostraron un aumento mensual de 6,86%, los altos registraron una caída de 1,68%”, aunque esa brecha cambia cuando se comparan los índices obtenidos para esas franjas: “Los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (41,86 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (37,94 puntos)”.

El gráfico ilustra la evolución del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) para niveles socioeconómicos alto y bajo en Argentina, desde mayo de 2017 hasta mayo de 2026, destacando las fluctuaciones y la brecha en el período

Esa brecha se explica por la contención que representa para los sectores de menores recursos la actualización mensual por la inflación del mes previo de las asignaciones familiares, en contraste con los de mayores ingresos que mes a mes enfrentan el aumento de las tarifas de los servicios públicos y combustibles y sus remuneraciones mantienen, en general, rezagos respecto a la variación del Índice general de Precios al Consumidor (IPC).

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Este gráfico de líneas ilustra la evolución de las condiciones presentes (línea gris, 48 en may-26) y las expectativas futuras (línea naranja, 32 en may-26) desde mayo de 2017 hasta mayo de 2026, reflejando su divergencia

El análisis por plazos muestra que las Condiciones Presentes, que reflejan la percepción actual sobre la economía personal y general, subieron apenas 0,24% respecto de abril de 2026, a 31,8 unidades -9,9% menor a la de un año atrás, fenómeno que explica que pese a los índices de mayor estabilidad macroeconómica que dos años antes, la sensación general es que aún se está muy lejos de alcanzar una mejora efectiva en la calidad de vida en el conjunto de las familias, en particular en lo referente a las posibilidades de acceder a un empleo asalariado registrado-.

Balance de la gestión Milei

En los primeros 29 meses de mandato de Javier Milei, el Índice de Confianza del Consumidor de la UTDT aumentó 0,8 por ciento.

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Sin embargo, los componentes internos presentaron tendencias dispares: la percepción sobre la situación personal bajó 8,6%, la opinión respecto de la economía general cayó 17,8%, mientras que las expectativas de compra de bienes durables aumentaron 85,7, aunque desde valores históricamente bajos, y se mantienen entre los menores de los indicadores, con 32,9 puntos.

Este gráfico de la Universidad Torcuato Di Tella muestra la evolución de las expectativas macroeconómicas de corto y mediano plazo desde mayo de 2017 hasta mayo de 2026.

Los resultados del relevamiento de Poliarquía para el CIF sugieren que la sociedad dejó de percibir mejoras en sus condiciones de vida respecto de dos años antes, al punto que a diferencia de meses anteriores ahora el índice de la situación personal cayó más que el de las expectativas de nuevos progresos macroeconómicos, entre los que figuran la disminución de la inflación, la recuperación de reservas internacionales del BCRA, y los efectos de la mayor apertura comercial sobre parte de la industria, principalmente.

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Este gráfico de la Universidad Torcuato Di Tella ilustra el Índice de Confianza del Consumidor por regiones, mostrando las fluctuaciones en Capital, Interior y GBA desde mayo de 2017 hasta mayo de 2026

Las Expectativas Futuras mejoraron 1,9% en el mes, pero y se deterioraron 12,9% respecto de la percepción que el consumidor manifestó un año antes. No obstante, mantiene un nivel relativamente elevado de 48,4 puntos, en comparación con el resto de los indicadores sobre la confianza de la sociedad en el promedio de todo el país.

Sebastián Auguste resaltó: “El pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 15,3%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 -tras las primeras medidas del presidente Milei-, cuando el índice había caído a 35,6 puntos, el indicador acumula una suba de 12,8 por ciento”.

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