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Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Quiere la tutela de las nenas con la China Suárez”

La abogada se refirió a un nuevo giro en el escándalo entre su defendida Wanda Nara y el futbolista que ahora se dirime en los tribunales turcos. Además, calificó como “negativo” el testimonio de la actriz

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Ana Rosenfeld en LAM: Detalles de la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo inesperado tras la reciente participación de la empresaria en los Martín Fierro. La presentación de un poder para un abogado turco reconfiguró la disputa y sacó a la luz nuevas tensiones familiares.

Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda Nara, detalló la estrategia legal tras la contrademanda contra Icardi. “Quiere la tutela de las nenas solo con la China Suárez y sin Wanda”, explicó la letrada, subrayando el núcleo de la controversia. Además, aclaró que la demanda llegó en turco y que resultó necesario designar un representante para su traducción y seguimiento.

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De acuerdo a esta versión, el planteo de Icardi apunta a quedarse con la custodia de sus hijas en Turquía, excluyendo a la madre del proceso y proponiendo a la actriz China Suárez como figura de referencia. Esta decisión sorprendió a Wanda Nara, quien, según relató a Flor de la V, vive con tristeza el intento de su exesposo de “sacarle” a sus hijas.

Una imagen dividida muestra a Ana Rosenfeld, con cabello rubio y top negro, sonriendo; junto a Mauro Icardi, con gafas de sol, chaqueta vaquera y tatuajes, frente al mar
La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi se intensifica tras la petición de custodia internacional en Turquía

En la voz de Rosenfeld, la reacción fue contundente: “Entiendo que cuando las nenas sean escuchadas, van a hablar. Ellas adoran a su papá y jamás, bajo mi potestad, va a haber un impedimento en que compartan todo el tiempo con él, pero en Argentina, no en Turquía”. De esta manera, la abogada enfatizó que la prioridad de su clienta es mantener el vínculo paterno, aunque exclusivamente en territorio argentino.

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En las últimas semanas, Wanda Nara y su defensora acudieron a la embajada turca para formalizar la designación de un abogado local, paso indispensable en la disputa. La decisión de Icardi de iniciar el proceso de restitución internacional obligó a un replanteo legal. “La demanda es muy extensa y tuvimos que designar un representante porque llegó en turco y hubo que traducirla”, puntualizó Rosenfeld en diálogo con LAM.

La letrada explicó que la jueza italiana se declaró incompetente, lo que dejó la resolución en manos de los tribunales argentinos y turcos. “Nosotros estamos dirimiendo tres jurisdicciones: Argentina, Italia y Turquía”, resumió la abogada, aludiendo a la complejidad transnacional de la disputa.

La intervención de la actriz China Suárez en la causa sorprendió al entorno de Wanda Nara y generó nuevas tensiones familiares
La intervención de la actriz China Suárez en la causa sorprendió al entorno de Wanda Nara y generó nuevas tensiones familiares

La controversia cobró un giro inesperado con la intervención de la China Suárez en el expediente. Rosenfeld cuestionó la declaración de la actriz, quien defendió el rol paterno de Icardi ante la justicia internacional. “Uno de los razonamientos es que obviamente ella no va a hablar de Mauro ni el entorno familiar. Para mí, es absolutamente negativo que diga que sus hijos lo ven como un padre”, expresó la abogada, señalando la posible incidencia de esa declaración en la causa.

Al ser consultada sobre un posible paralelismo con la situación que vivió Wanda Nara respecto a sus hijos varones y Maxi López, Rosenfeld respondió: “Wanda no lo decía con el ánimo de quedarse con los chicos y no reconocer la figura paternal de Maxi”. La letrada evitó opinar sobre el papel de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, los padres de los hijos de la China, aunque insistió en que cada padre debe conservar su lugar en la vida de sus hijos.

Imagen dividida. Izquierda: Wanda Nara, rubia, camisa blanca, corbata negra. Derecha: China Suárez, morena, bata rosa con lazos, clips de flores
Wanda Nara manifestó su tristeza ante el intento de Icardi de quedarse con la custodia exclusiva de sus hijas en el extranjero

En el centro de la discusión, la abogada insistió en su negativa al traslado de las chicas: “Es un destino incierto porque no sabemos, él puede elegir quedarse ahí o no”. Esta incertidumbre sobre la residencia de Icardi alimenta la preocupación de Nara y su entorno, quienes consideran que Turquía no es el contexto adecuado para que sus hijas mantengan una relación fluida con ambos progenitores.

La situación entre Wanda Nara y Mauro Icardi involucra aspectos judiciales, sentimentales y mediáticos. La disputa por la custodia de sus hijas escaló a una dimensión internacional, con participación de la China Suárez y la intervención de abogados en tres países. La resolución dependerá de la interpretación de las jurisdicciones y de la voz de las menores, quienes, según Rosenfeld, serán escuchadas en la instancia correspondiente.

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