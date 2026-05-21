El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defiende la ampliación a 48 equipos como una forma de hacer al fútbol "verdaderamente global" y abrir el torneo a países que nunca habían soñado con clasificar. (AP/Chris Carlson/archivo)

Un Mundial a gran escala, con más equipos, más partidos e incluso más países anfitriones que nunca, deja una gran pregunta en el aire sobre el mayor espectáculo deportivo del mundo: ¿cuánto es demasiado?

La última edición del Mundial —organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México— pondrá a prueba hasta dónde puede llegar el deporte más popular del planeta antes de llegar a su límite.

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Ya sean los límites de la resistencia física, con los mejores jugadores amenazando con una huelga por un calendario cada vez más saturado; la capacidad de atención de los aficionados en una era en la que el fútbol parece estar en todas partes por televisión; o los precios exorbitantes que la gente está dispuesta a pagar por las entradas —o incluso por el estacionamiento—, los puntos de presión son numerosos de cara al torneo de junio y julio.

Con un formato ampliado a 48 equipos —frente a los 32 anteriores— que se disputará a lo largo de casi seis semanas, hay quien dice que el torneo de este año corre el riesgo de diluir el producto más preciado de la FIFA.

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“Personalmente, creo que le ha quitado un poco de emoción y calidad al torneo y es casi como si no empezara hasta los octavos de final”, declaró el exdelantero estadounidense Clint Dempsey a The Associated Press.

El formato ampliado ha eliminado de hecho la posibilidad de que varios equipos de primer nivel queden emparejados en el mismo grupo —lo que en la jerga futbolística se conoce como el “grupo de la muerte”.

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Hinchas brasileños celebran en Río de Janeiro la convocatoria de Neymar al Mundial 2026, en un seleccionado golpeado por las lesiones de Rodrygo, Éder Militão y Estevao en los últimos meses. (AP/Bruna Prado)

Gran parte del peligro que tradicionalmente se veía en las primeras etapas del torneo se ha eliminado hasta los octavos de final, ya que los ocho mejores terceros también avanzan de los grupos a los dieciseisavos de final.

“Creo que el mayor peligro es la dilución del espectáculo“, dijo Jonathan Wilson, autor de The Power and the Glory: A New History of the World Cup (El poder y la gloria: una nueva historia de la Copa del Mundo).

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“Quizás la FIFA se salga con la suya esta vez porque es el primer torneo ampliado y porque los precios de las entradas son enormes. Pero, con el tiempo, es posible que a las cadenas de televisión y a los aficionados deje de importarles si el torneo no se vuelve interesante hasta los octavos de final”, dijo Wilson. “Un partido de la Copa del Mundo debería ser casi imprescindible... Nadie va a ver 90 de los 104 partidos. Es demasiado”.

La FIFA dice que está haciendo crecer el deporte

Curazao, con apenas 156.000 habitantes, será el país menos poblado de la historia en jugar un Mundial, uno de los cuatro debutantes del torneo ampliado a 48 selecciones. (AP/Asanka Brendon Ratnayake/archivo)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirma que la ampliación del torneo hará que el deporte sea “verdaderamente global” y creará oportunidades para países que “nunca hubieran soñado con participar” en un Mundial.

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La teoría es que, al tener más posibilidades de clasificarse, más naciones aumentarían la financiación de las bases y, por lo tanto, mejorarían el nivel del fútbol en todo el mundo.

Cuatro naciones debutarán en el torneo de este año, incluida la pequeña Curazao, la de menor población que se ha clasificado jamás.

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“Es un gran logro para nosotros haberlo conseguido, pero también queremos demostrar que sabemos jugar y que merecemos estar ahí”, dijo el portero de Curazao, Eloy Room.

Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán son los otros debutantes. Haití se ha clasificado por primera vez desde 1974.

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“De niños, todos veíamos el Mundial. Todos soñábamos con jugar en el Mundial. Pero era solo un sueño, una fantasía cuando eres niño. Clasificarnos y poder participar es inimaginable”, dijo el mediocampista de Haití, Yassin Fortune.

Sin duda, hay historias que nos alegran el corazón. Como la del portero de Haití, Josué Duverger, quien dejará el fútbol regional en Alemania para codearse con superestrellas brasileñas como Vinícius Júnior y Neymar. Nueva Zelanda convocó al defensa Tommy Smith, del Braintree Town, que descendió esta temporada de la quinta división del fútbol inglés.

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Los críticos dicen que a veces menos es más

Maheta Molango, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, ha sido una de las voces más destacadas en advertir sobre el impacto que tiene en los mejores jugadores el hecho de que se les pida jugar cada vez más al fútbol.

Afirma que la calidad del producto se está viendo mermada y que el fútbol debería seguir el ejemplo de la NFL y apreciar el “valor de la escasez”.

La NFL obtiene un promedio de casi 11.000 millones de dólares en ingresos por temporada gracias a sus acuerdos con los medios de comunicación, con equipos que disputan 17 partidos de temporada regular y hasta 21 si llegan al Super Bowl.

La cantante colombiana Shakira llega al panel del Global Citizen NOW en Nueva York donde se presentó el show de medio tiempo de la final del Mundial, otra muestra del giro mediático y comercial del torneo. (AP/Heather Khalifa)

La Premier League inglesa es la liga de fútbol más rica y con mayor audiencia del mundo, pero sus cifras financieras no se comparan con las de la NFL. Sus equipos juegan 36 partidos cada uno por temporada y su último contrato de transmisión nacional tuvo un valor de 9 mil millones de dólares, a los tipos de cambio actuales, durante un período de cuatro años. Según se informa, sus contratos internacionales para el período 2022-2025 tuvieron un valor de 7.2 mil millones de dólares. Incluso combinados, sus ingresos anuales por transmisión son menos de la mitad de los de la NFL.

Teniendo en cuenta el mayor alcance global del fútbol, este deporte debe pensar en la calidad de su producción, dijo Molango.

“Nos enfocamos en China, Estados Unidos e India. Así que esto, en mi opinión, debería hacernos reflexionar sobre el valor de la escasez porque a veces siempre pensamos que más es más, pero yo no estoy de acuerdo", dijo. “El punto de partida tiene que ser ‘vamos a volver a poner la calidad del espectáculo en el centro de nuestro proyecto’”.

Creciente preocupación por la salud de los jugadores

Lionel Messi besa el trofeo del Mundial tras la final de Qatar 2022, la última edición disputada con 32 selecciones antes del salto a 48 que estrena el torneo de Estados Unidos, Canadá y México. (Reuters/Kai Pfaffenbach/archivo)

No solo se cuestiona el formato del torneo, sino que los sindicatos de jugadores están preocupados por el desgaste físico y mental que sufren las grandes estrellas, a quienes se les concede menos tiempo de descanso. Tras este Mundial, muchos habrán disputado tres años consecutivos de grandes torneos fuera de temporada, tras la Eurocopa y la Copa América de 2024 y el Mundial de Clubes, recientemente ampliado, del verano pasado.

En diciembre, el sindicato mundial de jugadores FIFPRO señaló que el Chelsea había registrado un aumento del 44 % en las lesiones tras ganar el Mundial de Clubes.

Varios jugadores de primer nivel, entre ellos las estrellas brasileñas Rodrygo, Éder Militão y Estevao, han quedado descartados del torneo tras sufrir lesiones en los últimos meses.

“Creo que a los mejores jugadores se les trata un poco como ganado”, dijo el ex jugador del Liverpool Jamie Carragher. “Si empiezan a recibir críticas por su rendimiento en ciertas etapas del Mundial, creo que debemos recordar cuánto fútbol han jugado y las condiciones en las que lo hacen, y simplemente no parece que nadie que organice el fútbol piense nunca en las exigencias físicas y mentales a las que se ven sometidos los mejores jugadores”.

Más partidos significan más ingresos para la FIFA

Operarios preparan el césped temporal en el BC Place de Vancouver, una de las 16 sedes que repartirán los 104 partidos del Mundial entre Estados Unidos, Canadá y México. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP/archivo)

El Mundial es la principal fuente de ingresos de la FIFA y la ventaja financiera de ampliarlo es irresistible.

Más partidos —104 en total— significa más entradas que vender, con precios que alcanzan miles de dólares para los mejores asientos en los partidos más importantes.

Cuando las entradas salieron a la venta general en enero, oscilaban entre 140 y 8.680 dólares. Desde entonces, algunas se han puesto a la venta por menos y otras por mucho más, llegando a un precio nominal de 32.970 dólares para la final.

La FIFA puede ganar más dinero en su mercado de reventa, donde cobra una comisión del 30 % por cada venta. En abril, la plataforma puso a la venta cuatro entradas para la final por poco menos de 2,3 millones de dólares cada una.

Los aficionados han acusado a la FIFA de una “traición monumental” por su estrategia de precios, pero la demanda parece ser alta y la organización sin fines de lucro afirma que el dinero que gana se reinvierte en el deporte.

En ese caso, el fútbol puede esperar una ganancia extraordinaria gracias a la Copa del Mundo, con más de 9 mil millones de dólares en ingresos previstos para este año.

Queda por ver si el formato ampliado desanimará a los aficionados. La empresa de medición de audiencias Nielsen afirma que el interés por el fútbol internacional en EEUU va en aumento.

El partido más visto en televisión en EEUU entre 2023 y 2025 fue el España-Inglaterra de la final de la Eurocopa, con una audiencia promedio de 6,6 millones. El segundo fue la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, con 6,5 millones.

Al momento de redactar este informe, la FIFA había firmado acuerdos de medios con 180 territorios para transmitir el torneo, y se esperan más, lo que indica que el interés sigue siendo fuerte incluso en medio de preocupaciones más amplias.

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