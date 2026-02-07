El truco para ganar masa muscular en el tren superior: menos ejercicios y más frecuencia

La rutina de cuatro ejercicios optimiza el desarrollo del tren superior al enfocarse en movimientos clave para fuerza y masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ajuste estratégico en la selección de movimientos clave permite progresar en fuerza y forma sin saturar los entrenamientos semanales. Según especialistas, ganar masa muscular en la parte superior del cuerpo no exige rutinas extensas ni una gran cantidad de ejercicios. La eficiencia se logra con una estructura clara, enfocada y bien diseñada.

Expertos citados por GQ sostienen que reducir la cantidad de movimientos y aumentar la frecuencia semanal es el método más efectivo para el crecimiento muscular. Un estudio publicado en 2016 en Sports Medicine respalda esta propuesta al demostrar que mejoras relevantes en fuerza y volumen pueden alcanzarse con pocas sesiones semanales, siempre que el enfoque sea el correcto.

Antony Brown, entrenador en Life Time, indica que realizar menos ejercicios por sesión, pero entrenar más veces en la semana, es la vía más productiva para quienes buscan resultados notables sin pasar horas en el gimnasio.

Especialistas destacan que aumentar la frecuencia semanal de entrenamientos y reducir la cantidad de ejercicios mejora el crecimiento muscular del tren superior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque está en la calidad, no en la cantidad. El método aconseja repetir los mismos ejercicios principales en días distintos, lo que permite distribuir el volumen de trabajo y optimizar el progreso muscular evitando el agotamiento y la saturación física.

Los cuatro movimientos esenciales

El principio fundamental consiste en seleccionar cuatro ejercicios básicos para un desarrollo completo de hombros, pecho, espalda y brazos. Matthew Accetta, fisiólogo en el Hospital for Special Surgery, recomienda construir la rutina con dos movimientos de empuje y dos de tracción, distribuidos entre plano vertical y horizontal. Así, se garantiza el estímulo equilibrado de todos los grupos musculares principales.

En el plano vertical, el press de hombros y las dominadas o el jalón al pecho son los elegidos. En el plano horizontal, el press de pecho y el remo sentado completan la selección. Esta combinación asegura la activación y el fortalecimiento de la musculatura del tren superior de forma eficiente.

Press de hombros y su correcta ejecución

El press de hombros con mancuernas ofrece mayor libertad articular y menor riesgo de lesión en comparación con la barra (Crédito: Freepik)

El press de hombros es el primer pilar del plan. Fortalece el deltoide frontal y lateral, así como los tríceps. Luke Carlson, fundador de Discover Strength, recomienda el uso de mancuernas para obtener mayor libertad articular y menor riesgo de lesión. Es fundamental mantener los brazos en un ángulo de 45 grados respecto al torso durante la ejecución.

Si se prefiere la barra, el descenso debe realizarse solo por delante de la cabeza para reducir el riesgo de daño articular. Carlson enfatiza que el uso de mancuernas resulta más confortable para los hombros y minimiza la tensión indeseada.

Dominadas y jalón al pecho: tracción vertical efectiva

Las dominadas y el jalón al pecho son las opciones más eficaces para trabajar la espalda y los bíceps. Accetta señala que si no es posible realizar varias dominadas, las máquinas permiten ajustar la carga y perfeccionar la técnica para avanzar progresivamente.

En todas sus variantes, el control durante el descenso del cuerpo resulta clave para potenciar el desarrollo de fuerza.

Las dominadas y el jalón al pecho activan eficazmente la espalda y los bíceps, destacando el control durante el descenso como factor clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlson recomienda enfatizar el descenso controlado en cada repetición, ya que este gesto incrementa la tensión muscular y favorece el crecimiento. Alternar agarres puede ayudar a trabajar diferentes áreas del tren superior y evitar estancamientos.

Press de pecho y su aporte en el plano horizontal

El press de pecho destaca como imprescindible para el desarrollo del pectoral. Puede ejecutarse con mancuernas, barra o máquina guiada.

Los especialistas de GQ señalan que la máquina permite una aducción del húmero más eficiente bajo carga, maximizando la activación muscular. Este ejercicio, además, contribuye a la estabilidad y fuerza general del torso.

El press de pecho contribuye al fortalecimiento del pectoral y la estabilidad general del torso, siendo efectivo tanto con barra, mancuernas como en máquina guiada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciar la rutina con un ejercicio de tracción, como el remo, prepara la musculatura dorsal y mejora la postura durante los movimientos de empuje. Esta estrategia ayuda a reducir el riesgo de lesiones y aumenta la eficiencia del entrenamiento.

Remo sentado: clave para la espalda y adaptación

El remo sentado completa el grupo de ejercicios principales. Trabaja intensamente la espalda media, la parte posterior de los hombros y los bíceps. Carlson recomienda las máquinas con apoyo para el pecho, ya que permiten fijar el torso y eliminar la inercia, concentrando el esfuerzo en la musculatura objetivo. La variedad de agarres y ajustes de peso facilita la adaptación a diferentes niveles y objetivos.

El remo sentado, especialmente en máquina con apoyo para el pecho, potencia la musculatura dorsal y permite adaptación a distintos niveles de entrenamiento (Crédito: Freepik)

La correcta ejecución, con énfasis en el ajuste y la retracción escapular, no solo mejora la efectividad del ejercicio, sino que también protege las articulaciones y previene molestias a largo plazo.

Ejercicios accesorios, técnica y equipamiento

Para quienes buscan un desarrollo muscular más detallado, los expertos de GQ sugieren incorporar ejercicios de aislamiento como curl de bíceps o extensión de tríceps. Sin embargo, la base debe mantenerse en los cuatro movimientos principales, que son los responsables del progreso más significativo.

La elección del equipamiento es determinante: las mancuernas ofrecen libertad de movimiento y menor estrés articular en el press de hombros, mientras que la máquina guiada aporta seguridad y variedad en el press de pecho y el remo. La calidad de la técnica aplicada y la constancia marcan la diferencia real en el desarrollo del tren superior.

Resultados con eficiencia y sostenibilidad

Mantener la técnica correcta y priorizar los cuatro movimientos principales, sumado a ejercicios de aislamiento bien seleccionados, favorece un progreso muscular eficiente y sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina simple, bien estructurada y basada en estos cuatro ejercicios permite alcanzar mejoras notables en fuerza y masa muscular sin saturar los entrenamientos semanales. La clave está en la selección precisa, la ejecución correcta y la frecuencia adecuada, logrando un progreso eficiente y sostenible a lo largo del tiempo.