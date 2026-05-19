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Para qué sirve rociar vinagre alrededor del inodoro y por qué lo recomiendan

Una rutina sencilla para buscan evitar manchas y bacterias, sin necesidad de productos costosos

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Mano rociando un líquido con vinagre de un atomizador sobre la base de un inodoro blanco en un baño con azulejos azules, con manchas amarillentas en el suelo
Rociar vinagre alrededor del inodoro elimina bacterias y hongos, ayudando a mantener el baño libre de olores desagradables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco ocupa desde hace décadas un lugar fijo en los hogares como producto de limpieza. Su bajo costo, fácil acceso y versatilidad lo convirtieron en un aliado frecuente para distintas tareas domésticas, desde la cocina hasta los espacios más difíciles de mantener.

El baño es uno de los ambientes del hogar que más atención requiere. La humedad constante, la escasa ventilación en muchos casos y el uso frecuente generan condiciones propicias para la acumulación de bacterias, hongos y olores persistentes. Mantenerlo limpio no siempre implica recurrir a productos químicos de alto costo, sino que el repertorio de soluciones incluye alternativas caseras, accesibles y con ingredientes que suelen estar ya en cualquier despensa.

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En ese contexto, circula con fuerza un truco de limpieza doméstica que llama la atención por su simpleza: rociar vinagre alrededor del inodoro. La práctica, difundida entre quienes se dedican a la limpieza del hogar, propone aprovechar las propiedades naturales del vinagre para atacar problemas comunes del baño de una manera accesible, sino que el repertorio de soluciones incluye alternativas caseras, accesibles y con ingredientes que suelen estar ya en cualquier despensa.

Para qué sirve rociar vinagre alrededor del inodoro

El ácido acético, componente activo del vinagre blanco, presenta propiedades antibacterianas que lo hacen útil más allá de su uso en la cocina. Un estudio publicado en 2025 en la revista Scientifica, por investigadores del Departamento de Microbiología de la Universidad de Ciencias de la Salud de Lahore, evaluó la eficacia antibacteriana del ácido acético frente a bacterias aisladas de superficies de alto contacto en entornos hospitalarios.

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Los resultados mostraron que el ácido acético superó al fenol y al cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) en la inhibición de cepas como Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus coagulasa negativo, Proteus vulgaris y Enterococcus, y los autores determinaron que representa “una alternativa eficaz, económica y menos tóxica frente a los desinfectantes convencionales”.

Primer plano de gotas de líquido transparente, presumiblemente vinagre blanco, goteando por la base de un inodoro blanco y sobre azulejos claros con secciones verdes y azules.
Un estudio de 2025 demostró que el vinagre supera a desinfectantes convencionales en la eliminación de bacterias en superficies de alto contacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre, aplicado en la base del inodoro, en los bordes o en el piso cercano al sanitario, actúa sobre varios problemas a la vez. Uno de sus efectos más valorados es la neutralización de malos olores; no los enmascara, sino que los elimina al actuar sobre las bacterias que lo generan. Al mismo tiempo, su composición ácida permite disolver restos de sarro y humedad acumulados en esa zona.

La práctica también ayuda a reducir manchas amarillentas que suelen formarse alrededor de la base del inodoro, y a evitar la acumulación de bacterias y hongos. Otro beneficio señalado es que el baño mantiene un ambiente más fresco por más tiempo tras la aplicación.

Además, el área alrededor del inodoro suele recibir salpicaduras que no siempre son visibles. Rociar vinagre en esa zona permite desinfectarla antes de aplicar otros productos de limpieza más fuertes, como la lavandina.

Cómo rociar vinagre alrededor del inodoro

El procedimiento es directo y no requiere materiales especiales. El primer paso es limpiar la zona del inodoro antes de aplicar el vinagre, para retirar el polvo o la suciedad superficial.

A continuación, se rocía el vinagre blanco alrededor de la base del sanitario, detrás de él y sobre las juntas del piso. Una vez aplicado, hay que dejarlo actuar entre 10 y 15 minutos para que sus propiedades tengan efecto sobre la suciedad y las bacterias presentes.

Pasado ese tiempo, se pasa un trapo húmedo o papel absorbente por la zona tratada. En los casos donde haya manchas más resistentes, se puede frotar con un cepillo para desprender los residuos. Quienes prefieren un aroma más agradable pueden agregar unas gotas de jugo de limón o aceites esenciales al vinagre antes de la aplicación.

Primer plano de una mano rociando vinagre blanco desde un pulverizador alrededor de la base de un inodoro blanco brillante sobre suelo de baldosas grises.
Una mano rocía vinagre blanco alrededor de la base de un inodoro en un baño moderno, destacando el uso de soluciones ecológicas para la limpieza doméstica y el mantenimiento de la higiene (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué recomiendan usar vinagre en el inodoro

Los especialistas en limpieza doméstica recomiendan este truco por su eficacia comprobada y su relación costo-beneficio. El vinagre blanco es un producto económico y de fácil acceso que, a diferencia de muchos limpiadores comerciales, no requiere fórmulas complejas para actuar sobre bacterias, hongos y olores.

La recomendación apunta especialmente a baños con mucha circulación o con poca ventilación, donde los problemas de humedad y olor tienden a ser más frecuentes. En esos espacios, los expertos sugieren repetir la aplicación entre dos y tres veces por semana para mantener los resultados.

En lugares con alta humedad, el uso regular de vinagre alrededor del inodoro también ayuda a prevenir la aparición de hongos y el olor a encierro, dos de los problemas más comunes en baños sin ventilación adecuada.

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