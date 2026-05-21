Costa Rica

Bajo el agua: Así amaneció la provincia de Limón, tras paso de la onda tropical número tres en Costa Rica

Las intensas lluvias provocaron desbordamientos de ríos y canales, lo que originó inundaciones que anegaron casas, dañaron carreteras y aislaron sectores en al menos tres provincias, de acuerdo con los reportes de emergencia

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La onda tropical número tres provoca alerta verde por inundaciones en Limón y varias regiones del Caribe de Costa Rica. (Cortesía: TN7)
La onda tropical número tres provoca alerta verde por inundaciones en Limón y varias regiones del Caribe de Costa Rica. (Cortesía: TN7)

El paso de la onda tropical número tres mantiene bajo alerta verde a la provincia de Limón y a otros cantones del Caribe y de la zona norte de Costa Rica, tras provocar inundaciones que afectaron viviendas, aislaron comunidades y dañaron infraestructura vial, según Teletica y la Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos.

En el cantón de Matina, uno de los puntos más afectados, el agua seguía alta durante la mañana de este jueves en la calle Los Berros y en algunos tramos superaba la rodilla, según mostró Teletica.

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La emergencia no se limitó a Matina. Según Teletica, los seis cantones de Limón permanecían en alerta verde, junto con el cantón de Turrialba en Cartago y el cantón de Sarapiquí en Heredia, mientras las autoridades reportaban ríos crecidos, escuelas inundadas, cortes en caminos y comunidades incomunicadas.

En Turrialba hubo al menos tres escuelas afectadas por inundaciones, además de vías bloqueadas por caída de árboles y por el colapso de algunas carreteras cantonales, según Teletica. En el cantón central de Limón, en el distrito del Valle de la Estrella, las autoridades realizaban inspecciones en zonas indígenas donde el desbordamiento de ríos y la caída de árboles dejaron poblaciones aisladas, de acuerdo con Teletica.

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En Matina, el agua tardaría hasta cinco días en bajar en algunos sectores

En la calle Los Berros de Matina, una vecina identificada por Teletica como Idania relató que la inundación avanzó en cuestión de minutos y alcanzó primero la rodilla y luego un nivel que le impidió sacar su vehículo. La vivienda, ubicada al final de un callejón, quedó entre las propiedades donde el agua tarda más en retirarse.

Familias afectadas piden ayuda inmediata, como alimentos y albergue, ante la pérdida de bienes y la dificultad económica. (Cortesía: Teletica)

Idania dijo al medio Teletica que en ese punto el agua puede durar “tres, cuatro, cinco días" antes de bajar por completo, incluso cuando ya hay sol. También contó que durante la crecida se encontraba sola con su bebé y que no logró mover el carro antes de que el agua lo cubriera.

La afectada explicó al medio Teletica que ya había sufrido pérdidas en una inundación anterior en Matina, cuando perdió televisor, lavadora, ropa y otros bienes.

Esta vez, además del daño en la parte baja de la casa, señaló que teme perder el automóvil, que estaba estacionado en el patio cuando el agua entró a la propiedad.

El reporte de Teletica indicó que varias viviendas de ese sector quedaron prácticamente atrapadas por el nivel del agua. Idania resumió esa situación al medio Teletica: “Aquí no puede uno salir cuando se pone esta agua y llena rápido, aquí no hay salida, pues”.

El desborde de un canal y varios ríos agravó la emergencia en el Caribe

Según Teletica, en la calle Los Berros pasa un canal cercano que se desbordó porque recibe agua del río Barbilla, del río San Miguel y del río Chirripó. La lluvia del martes hizo que ese sistema se saliera de cauce en pocos minutos y cubriera varias casas del sector.

El medio también informó que la situación se repitió en otros cantones de la provincia, entre ellos Siquirres, Talamanca y el cantón central de Limón.

Durante la mañana del reporte no se registraban nuevas lluvias en la zona, lo que permitía que el agua empezara a bajar y que se hicieran visibles los daños dejados por la emergencia, según Teletica.

La afectación se combinó con la situación económica de algunas familias. Idania contó al medio Teletica que su esposo trabajaba en plantas bananeras de la zona atlántica y que fue despedido hace unas semanas, por lo que la inundación empeoró la situación del hogar.

En Valle de la Estrella, autoridades activan albergues para comunidades indígenas aisladas por inundaciones y despliegan equipos de rescate. (Cortesía: Teletica)
En Valle de la Estrella, autoridades activan albergues para comunidades indígenas aisladas por inundaciones y despliegan equipos de rescate. (Cortesía: Teletica)

Consultada por sus necesidades más urgentes, Idania pidió ayuda con alimentos y con la posibilidad de ser trasladada a un albergue. “Si viene un albergue que nos lleve, y si no, que nos traiga un bocado de comida, una bolsa, que nos ayude”, dijo al medio.

En Valle de la Estrella ya había personas albergadas y equipos en campo

La alcaldesa de Limón Ana Matarrita en declaraciones dijo que en el distrito del Valle de la Estrella, en el sector de La Guaria, las autoridades habilitaron un espacio para albergar a personas de una zona indígena que quedó aislada por las inundaciones.

Añadió que la unidad técnica de gestión vial estaba en campo recopilando información sobre los daños en la red vial cantonal.

Matarrita mencionó que también estaban activos cuerpos de rescate y otros equipos de respuesta para verificar afectaciones dentro de sus competencias. Ese despliegue, según el reporte, formaba parte del trabajo de los comités municipales de emergencia de los cantones limonenses.

La Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos declaró la alerta verde tras las intensas precipitaciones asociadas al paso de la onda tropical número tres. En la provincia de Limón, la mañana avanzaba sin nuevas lluvias mientras las aguas descendían lentamente y dejaban al descubierto los daños en viviendas, caminos y vehículos.

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