Desde Japón hasta América del Sur: cuáles son los 10 mejores platos con arroz del mundo

El arroz es protagonista en la gastronomía mundial, combinando ingredientes tradicionales y técnicas regionales en platos muy variados

Los platos a base de arroz ocupan un lugar protagónico en la gastronomía mundial, con propuestas que combinan ingredientes tradicionales y técnicas distintivas de cada región. Desde preparaciones japonesas con pescados frescos hasta recetas sudamericanas de fuerte carácter local, la versatilidad de este cereal resulta clave para comprender la riqueza culinaria global.

Recientemente, Taste Atlas, una plataforma reconocida por sus rankings gastronómicos internacionales, publicó su lista de los mejores platos con arroz. Estas selecciones surgen del análisis de expertos, las valoraciones de usuarios y la consideración de la tradición de cada receta, lo que ofrece un panorama global de las creaciones más valoradas con este ingrediente.

1. Negitorodon

El negitorodon utiliza atún graso crudo y arroz blanco al vapor, ofreciendo una experiencia fresca con ingredientes simples y tradicionales (Imagen ilustrativa Infobae)

El negitorodon destaca en la cocina japonesa por su sencillez y por el protagonismo de ingredientes frescos. Consiste en partes de atún graso crudo sobre arroz blanco cocido al vapor. La preparación tradicional utiliza cortes de este pescado obtenidos de la zona cercana a los huesos o fileteados finamente. Después, se mezcla con cebolla de verdeo picada y se sazona con salsa de soja.

Esta composición se sirve sobre una cama de arroz y acepta distintas variantes en su acompañamiento: tiras de alga nori, semillas de sésamo, una yema de huevo o una porción de wasabi. En restaurantes japoneses, su presentación puede sumarse al menú de donburis, una categoría de platos donde el arroz actúa como base de combinaciones con vegetales, pescados o carnes. El negitorodon se aprecia por brindar una experiencia fresca y equilibrada, sin sobrecargar el paladar.

2. Sushi

El sushi tiene como base principal el arroz avinagrado, generando una variedad de formas y rellenos más allá del pescado crudo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sushi representa a la cocina de Japón en la escena global y es uno de los platos más reconocidos. En contraposición a la idea extendida de que implica únicamente pescado crudo, su elemento esencial es el arroz avinagrado. A partir de esta base se generan múltiples variantes que se diferencian en rellenos, métodos de armado y presentaciones.

Históricamente, surgió como un método para conservar pescado. El arroz fermentado permitía prolongar la vida útil del producto marino. Con el tiempo, la técnica evolucionó hasta incorporar vinagre al arroz y su consumo junto a diversas piezas de pescado fresco.

Hoy existen formas como el nigiri (bolita de arroz cubierta con una lámina de pescado), el maki (rollo de arroz y rellenos envuelto en alga nori) y otras variedades que suman ingredientes como vegetales, huevo, cangrejo y mariscos. La degustación puede acompañarse de salsa de soja, wasabi o láminas de jengibre encurtido.

3. Kaisendon

El kaisendon destaca por combinar arroz recién cocido y sashimi, añadiendo productos marinos frescos en una de las opciones favoritas de Japón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kaisendon es uno de los donburis más reconocidos en Japón por su generosa selección de productos marinos frescos. Esta receta presenta una base de arroz recién cocido coronada con finas lonjas de sashimi, que pueden incluir atún, dorada, camarón de profundidad, vieiras, erizo, cangrejo o huevas de salmón marinado.

El contenido del bol se complementa con elementos frescos y aromáticos, como alga nori tostada, jengibre, albahaca japonesa, pepino y cebolla. Frecuentemente, se finaliza con un toque de wasabi mezclado con salsa de soja, semillas de sésamo y brotes de rábano blanco. El kaisendon resulta una de las opciones preferidas para el almuerzo gracias a su combinación ligera y nutritiva, cuya calidad suele depender de la frescura del pescado.

4. Sushi otoro nigiri

En el sushi toro nigiri se usa otoro, la parte más valiosa del atún rojo, reconocida por su textura tierna y sabor profundo al paladar (Freepik)

El sushi otoro nigiri resalta por utilizar la parte más apreciada del atún rojo, conocida como otoro, que corresponde al sector más graso y tierno. En la construcción del nigiri, una porción de arroz moldeada manualmente sostiene la lámina de pescado. Esta sección se caracteriza por un sabor profundo y una textura suave al paladar.

La experiencia de degustación se completa con pequeñas dosis de salsa de soja, wasabi o jengibre encurtido, ofrecidas como guarnición al lado de la pieza. Tradicionalmente, se consume en un solo bocado y se come con la mano, práctica que conserva la integridad del pescado y realza el contraste entre el arroz y la grasa del atún.

5. Arroz tapado

El arroz tapado es un plato peruano donde el arroz blanco envuelve un relleno de carne picada, huevo, zanahoria, aceitunas y ají panca (Imagen ilustrativa Infobae)

El arroz tapado define un clásico de la cocina peruana por su estructura sencilla y uso ingenioso de recursos. La preparación consiste en una capa de arroz blanco que envuelve un relleno generalmente compuesto por carne picada, huevo duro en trozos, zanahoria, cebolla, ajo y aceitunas negras. Los ingredientes se condimentan con pasta de tomate y ají panca, un tipo de chile suave típico de la región.

El montaje final reserva el arroz para cubrir y sellar el relleno central, lo que brinda una presentación compacta. Al servirse, el plato se adorna con perejil fresco, y muchas mesas suman ensalada, plátano frito o rodajas de palta como guarnición. El arroz tapado es celebrado como una opción llena de sabor dentro de la gastronomía cotidiana del país andino.

6. Wali wa kukaanga

El wali wa kukaanga, típico de Kenia, mezcla arroz hervido con cúrcuma, cebolla, zanahoria, arvejas y granos de maíz para dar color y aroma (Imagen ilustrativa Infobae)

El wali wa kukaanga proviene de la tradición keniata y configura una receta accesible a partir de la combinación de arroz hervido con especias y vegetales. Utiliza cúrcuma, aceite, cebolla, zanahoria, arvejas y granos de maíz, que se mezclan y se refríen para aportar aroma y color intensos.

Este plato generalmente acompaña preparaciones con pollo, aunque conserva identidad propia como entrada o plato único. Una costumbre muy extendida en Kenia consiste en sumar una ensalada fresca que contribuya frescura al menú y equilibre la experiencia. El wali wa kukaanga resulta un exponente de cómo el arroz permite integrar componentes autóctonos y técnicas sencillas para obtener resultados atractivos.

7. Sushi chutoro nigiri

El sushi chutoro nigiri emplea un corte de atún intermedio en grasa, logrando equilibrio entre sabor intenso y suavidad al combinarse con arroz (Freepik)

La variedad sushi chutoro nigiri ocupa un término medio entre los cortes de atún en cuanto a contenido graso y textura. El chutoro, que se obtiene de la zona del vientre del pez, ofrece un equilibrio entre sabor intenso y suavidad. Como en todas las presentaciones de nigiri, el arroz de sushi se compacta manualmente y sirve de soporte para la loncha de atún.

La preferencia de muchos se inclina por el consumo en un solo bocado, para aprovechar las propiedades del pescado fresco y el contraste de texturas que proporciona el arroz.

8. Nigiri

El nigiri se distingue por su forma tradicional, una bolita de arroz cubierta por una pieza de pescado o marisco en la cocina japonesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nigiri, conocido en japonés como nigirizushi, es una de las formas más tradicionales y emblemáticas de sushi. Lo distingue su formato: una bolita de arroz prensada manualmente sobre la cual se dispone una pieza de pescado o marisco. En ocasiones, la preparación incluye una tira de alga nori que envuelve el conjunto para aportar firmeza.

Los ingredientes más habituales en el topping son camarón, atún, anguila, pulpo o salmón. La calidad de los productos utilizados resulta esencial para realzar el sabor y lograr el equilibrio adecuado en cada porción. De acuerdo con los estándares de la cocina japonesa, el nigiri se sirve de inmediato tras su preparación y se recomienda consumirlo fresco, de preferencia con shiso (una hoja aromática), wasabi y daikon (rábano blanco).

9. Maki

El maki o makizushi se elabora con alga nori, arroz aderezado y variedad de ingredientes, siendo uno de los rollos de sushi más populares (Freepik)

El maki o makizushi se popularizó mundialmente como uno de los rollos de sushi más conocidos. Su fabricación requiere una lámina de alga nori, sobre la que se extiende una capa de arroz aderezado con vinagre. En el centro se colocan los ingredientes seleccionados, que pueden ser pescado, vegetales o mariscos, y se enrolla con la ayuda de una esterilla de bambú.

El rollo se corta en porciones del tamaño de un bocado y puede presentar variantes como futomaki (rollo grueso), hosomaki (rollo delgado) o uramaki (alga al interior del arroz). Los acompañamientos típicos comprenden jengibre encurtido, wasabi y salsa de soja. Su éxito radica en la armonía de texturas y la facilidad de adaptación a distintos ingredientes, lo que le permitió establecerse como un plato versátil en restaurantes y hogares de todo el mundo.

10. Hyderabadi biryani

El hyderabadi biryani de India mezcla arroz basmati y carne con especias, empleando una técnica que concentra aromas en cada preparación (Freepik)

El hyderabadi biryani ilustra la complejidad de la cocina del sur de India, basada en la cocción conjunta de arroz basmati con carne de cabra, cordero o pollo, limón, yogur, cebollas y especias como el azafrán. Existen dos variantes principales: kachchi, donde el arroz y la carne cruda se cocinan juntos desde el inicio, y pakki, versión en la que los ingredientes ya vienen cocidos.

Esta preparación recurre al método dum, técnica que implica sellar el recipiente para mantener los aromas y permitir que carnes y arroz absorban los sabores de la mezcla de especias y ghee, la manteca clarificada. Procedente de la región de Hyderabad, el biryani representa una de las expresiones más elaboradas y apreciadas del arte culinario indio.