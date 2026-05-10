Cómo Steve Kerr cambió la carrera ofensiva de Draymond Green

Draymond Green considera que Steve Kerr limitó el desarrollo de su faceta ofensiva en los Golden State Warriors (Mandatory Credit: Sergio Estrada-USA TODAY Sports)

Draymond Green, referente de los Golden State Warriors, sorprendió al revelar en The Draymond Green Podcast —con declaraciones recogidas por Complex— que, aunque ha compartido grandes éxitos bajo la dirección de Steve Kerr, siente que su potencial ofensivo quedó sin desarrollar tras un giro táctico en el equipo, especialmente desde la llegada de Kevin Durant en 2016.

Green explicó que, previo a la incorporación de Durant, su participación en el ataque era más relevante, pero el arribo del alero modificó la estructura del equipo. Según el propio jugador, desde la temporada 2016, los Warriors dejaron de preparar jugadas específicamente para él, lo que afectó su evolución como anotador y limitó el desarrollo de su faceta ofensiva en la NBA.

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La llegada de Kevin Durant en 2016 modificó los roles y redujo la participación ofensiva de Draymond Green en los Warriors (Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports)

Durante su etapa universitaria en Michigan State, Green promedió más de 16 puntos por partido, consolidándose como una pieza clave en ataque. Sin embargo, en la NBA nunca superó los 14 puntos de media por temporada, ya que su función pasó a centrarse en la defensa, la organización del juego y el liderazgo.

La presencia de figuras como Stephen Curry, Klay Thompson y Durant reforzó este perfil colectivo, relegando su potencial anotador. Por este motivo, Green considera que su techo como jugador ofensivo nunca fue alcanzado dentro del sistema de los Warriors, aunque reconoce que el sacrificio permitió construir un equipo ganador.

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El dilema entre la ambición individual y el éxito grupal

La situación de Draymond Green ilustra el desafío de equilibrar la ambición personal con la adaptación a una estructura colectiva que maximice las posibilidades de victoria.

En ese sentido, Green reconoció que, aunque sus oportunidades de destacar como anotador disminuyeron, la decisión del cuerpo técnico permitió consolidar una de las etapas más exitosas de la franquicia.

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La estructura colectiva de los Warriors priorizó el éxito grupal sobre la ambición individual, relegando el potencial anotador de Draymond Green (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images)

El propio Green enfatizó que el sacrificio personal en favor del grupo es una constante en equipos con múltiples estrellas, donde la distribución del protagonismo responde a una estrategia pensada para alcanzar títulos. “Por mucho que me ha dado en el baloncesto, una parte de mí piensa que él (Kerr) ha limitado mi carrera y lo que pude haber sido”, expresó el ala-pívot, reflejando la complejidad de priorizar el colectivo en el deporte profesional.

La influencia de Steve Kerr en la carrera de Green

A pesar de las críticas hacia la gestión ofensiva de Steve Kerr, Draymond Green reconoció la influencia positiva del entrenador en otras dimensiones de su carrera. El entrenador potenció sus virtudes defensivas y de liderazgo, ubicándolo como facilitador principal en el esquema de los Warriors.

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Bajo su guía, Green se consolidó como referente dentro del vestuario y en la cancha, contribuyendo de manera decisiva a la obtención de cuatro títulos de la NBA y a la participación en varias finales.

El liderazgo y la defensa de Green se fortalecieron bajo la dirección de Steve Kerr, quien lo posicionó como pieza clave del vestuario (Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports)

El éxito alcanzado como equipo fue posible gracias a la capacidad de Kerr para integrar talentos diversos y asignar roles que maximizaran el rendimiento colectivo. Este enfoque permitió a los Warriors construir una dinastía, aunque para jugadores como Green significó limitar parte de su proyección individual a favor de los objetivos comunes.

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La gestión de egos y la aceptación de roles complementarios se volvieron fundamentales para mantener la armonía y la competitividad en un vestuario plagado de estrellas.

Reflexión sobre el legado y las concesiones en el deporte profesional

La experiencia de Draymond Green bajo la dirección de Steve Kerr demuestra que, en el baloncesto de élite, el crecimiento personal y el logro de títulos suelen requerir concesiones.

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Green sigue siendo una pieza fundamental en la estructura de los Warriors, valorado tanto por su inteligencia táctica como por su capacidad para liderar desde la defensa y el juego colectivo.

La experiencia de Draymond Green ejemplifica cómo la búsqueda de campeonatos en el baloncesto profesional exige concesiones individuales (Mandatory Credit: Bob Kupbens-Imagn Images)

Su testimonio, recogido por Complex, expone el delicado equilibrio entre la ambición individual y la construcción de equipos campeones en la élite del deporte mundial. Este caso es un ejemplo relevante para comprender cómo las trayectorias individuales pueden verse condicionadas por la búsqueda de la excelencia grupal en las ligas más competitivas del mundo.

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