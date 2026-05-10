Economía

Los dólares del colchón buscan rendimiento: cuáles son los fondos comunes que eligen los ahorristas para invertir sus billetes

La compra de dólares para atesoramiento no amaina, pero la apreciación del peso causa pérdidas si no se movilizan. La industria de fondos brinda opciones a quienes quieren sacarle algún rendimiento a la moneda de EEUU

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Primer plano de una mano con un anillo brillante en el dedo anular, sosteniendo un fajo grande de billetes de 100 dólares, con un fondo difuminado.
Los fondos de Money Market en dólares concentraron casi la mitad del patrimonio total de la industria por su liquidez inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera de ahorrar en dólares en la Argentina atravieza una transformación durante los primeros meses de 2026, en los los argentinos no renuncian a comprar divisas pero la evolución del mercado cambiario les causa pérdidas por la apreciación cambiaria. El hábito histórico de conservar el dólar billete de forma estática o en cajas de ahorro sin rendimiento cedió espacio entonces a una búsqueda activa de rentabilidad. Esta tendencia se reflejó de manera directa en el crecimiento de la industria de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en dólares, que se consolidaron como uno de los vehículos principales para los ahorristas conservadores que buscan proteger el poder de compra de sus divisas.

Según datos proporcionados por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) a Infobae, el patrimonio total de los fondos abiertos denominados en dólares alcanzó los USD 14.282 millones al cierre de marzo de 2026. Esta cifra representó el 21,6% del total de la industria de FCI en el país. Al iniciar el año, el stock se ubicó en los USD 10.683,5 millones, lo que marcó un incremento patrimonial acelerado por la entrada de nuevos capitales. En términos de flujo neto, la industria recibió USD 3.870,5 millones en suscripciones durante el primer cuatrimestre del año.

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La normalización financiera y la regularización de activos impulsaron esta dinámica. Los depósitos privados en moneda extranjera, que rondaron los USD 38.967 millones hacia fines de abril, funcionaron como el combustible principal para este mercado. Esteban Pereiro González, Head Portfolio Manager en Fondos Fima, dialogó con Infobae y explicó que la migración hacia estos instrumentos resultó natural. Pereiro González señaló que el rendimiento de las cauciones y los plazos fijos tradicionales en dólares se mantuvo en niveles bajos, lo que incentivó a inversores corporativos y minoristas a buscar opciones con rescate casi inmediato y retornos potenciales más atractivos.

infografia

Dentro del universo de opciones, los ahorristas mostraron preferencias marcadas. Los fondos de Money Market USD, diseñados para ofrecer liquidez inmediata en plazos de 24 horas (T+1) o incluso en el día (T+0), capturaron el 47% del patrimonio total de la categoría. Estos fondos recibieron suscripciones netas por USD 1.659,4 millones en lo que transcurrió del 2026. Este segmento se posicionó como el refugio predilecto para el manejo de tesorería de empresas y para individuos que requirieron disponibilidad total de sus fondos.

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Por otro lado, el segmento de la Renta Fija Corporativa Local, conocido técnicamente como “Hard Dollar”, mostró el crecimiento porcentual más agresivo. Esta categoría, que invierte mayoritariamente en Obligaciones Negociables (ONs) de empresas argentinas, registró un salto del 93% respecto a su patrimonio inicial. El flujo neto hacia estos fondos sumó USD 800,2 millones. Los inversores eligieron estos activos debido a la solidez de los balances de las compañías líderes y a las tasas de interés que ofrecieron.

En cuanto a los sectores específicos, el informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó un liderazgo indiscutido. El 50% de los administradores de fondos consultados eligió al sector de Oil & Gas (energía) como su favorito para posicionar carteras en dólares. Empresas como YPF y Vista aparecieron como los nombres más recurrentes en los portafolios. Los instrumentos de deuda soberana también ocuparon un lugar relevante, con una preferencia del 46% por parte de los profesionales, quienes buscaron capturar rendimientos derivados de la compresión de tasas de los bonos del Estado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La captación de dólares por parte de las administradoras privadas alcanzó niveles récord debido al flujo proveniente de los depósitos bancarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking de las administradoras que lideraron este fenómeno mostró a Fondos Fima (del Banco Galicia) en la primera posición por captación de fondos, con suscripciones netas de USD 795,5 millones. Detrás se ubicaron Santander, con USD 622,9 millones, y Balanz, con USD 566,8 millones. Otras firmas como Adcap y Cocos también registraron ingresos netos significativos, superiores a los USD 250 millones y USD 120 millones respectivamente, lo que evidenció una competencia creciente por atraer al ahorrista dolarizado.

A pesar de este auge de los instrumentos en moneda extranjera, la industria financiera mostró una visión particular sobre el futuro inmediato. El relevamiento de PPI indicó que el 70% de las sociedades gerentes prefirió hoy estrategias en pesos por sobre las de dólares. Los analistas apostaron a que la tasa de interés en moneda local y la estabilidad del tipo de cambio permitirán que el carry trade supere el rendimiento de los activos en dólares durante el resto de 2026. No obstante, los datos de suscripciones demostraron que el ahorrista promedio mantuvo su recelo histórico a abandonar la divisa norteamericana. El público optó por la seguridad del dólar, aunque bajo una modalidad más sofisticada que en el pasado, eligiendo carteras con duraciones superiores a los dos años y rendimientos anuales que oscilaron entre el 6% y el 9%.

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