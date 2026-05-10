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Cómo conseguir un dormitorio matrimonial de revista: ideas de expertos para crear espacios cálidos y sofisticados

Estilos, materiales y detalles únicos permiten diseñar ambientes personalizados que convierten estos espacios compartidos en el verdadero corazón del hogar

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Ilustración de un dormitorio con cama de rayas, dos mesas de noche con lámparas, planta, cuadros en paredes verdes y terracota, y libros en el suelo.
El dormitorio matrimonial como refugio para la vida en pareja y el bienestar diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decoración de dormitorios de matrimonio ha dado un giro en los últimos años, alejándose de la neutralidad funcional para convertirse en el centro de la vida emocional de la pareja.

Según Revista AD, interioristas destacados en Europa impulsan esta tendencia hacia entornos personalizados que ponen énfasis en la intimidad y el bienestar compartido.

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Acertar en la decoración actual de estos ambientes compartidos implica diseñar espacios que combinen paletas cálidas, materiales variados y elementos como cabeceros protagonistas e iluminación tenue.

Vista de un dormitorio moderno con cama hecha, mesita de noche de tronco de madera, pared de listones de madera y un gran espejo que refleja un pasillo.
Paletas de colores cálidos y texturas variadas realzan el dormitorio matrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interioristas como Noé Prades, Cristina Carulla, Léonie Alma Mason y Cristina Espejo, consultados por dicho medio, recomiendan crear atmósferas personales adaptadas tanto al tamaño como a la forma del ambiente.

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El adiós al minimalismo: decorar para la vida compartida

Durante años, el minimalismo dominó el diseño de dormitorios y relegó estas estancias a un rol secundario. Sin embargo, expertos recogidos por el medio señalan un cambio hacia propuestas personalizadas y emocionales.

Dormitorio luminoso con cama tapizada en terracota, sábanas claras, sillón verde, mesitas de mármol, alfombra beige, ventanal y cuadro abstracto.
Cabeceros volumétricos y textiles aportan personalidad al dormitorio matrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noé Prades explica: “El dormitorio deja de ser un espacio ‘bonito’ para convertirse en un espacio emocional”. Desde L.A. Studio, también citados por Revista AD, opinan sobre el resurgimiento de mezclas de estilos que aportan profundidad y carácter: “Vuelve un mayor atrevimiento: una mezcla más rica que aporta profundidad y carácter al resultado final”.

Construir estos entornos ahora pasa por emplear capas, texturas y una luz baja y cálida para lograr ambientes serenos y sofisticados, alejados de la mera neutralidad.

Colores cálidos, materiales y el nuevo protagonismo del cabecero

Dormitorio moderno con una cama grande tapizada en verde, ropa de cama clara, cabecero de madera, mesitas de noche y una lámpara colgante de rafia. Ventana lateral con cortinas.
La iluminación tenue transforma el dormitorio matrimonial en un ambiente íntimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tendencias actuales priorizan paletas de tonos tierra, marrones y colores envolventes, combinados con acentos inesperados como piezas únicas o detalles llamativos. Estas aportan dinamismo y rompen la rutina visual.

“La cabecera, por ejemplo, deja de ser un complemento y se convierte en pieza central: más volumétrico, más textil... más protagonismo”, enfatiza Prades.

La superposición de materiales y capas proporciona profundidad visual, logrando que cada dormitorio tenga identidad propia y diferenciada.

Dormitorio moderno con cama verde y ropa de cama terracota, una obra de arte de madera en la pared, ventanales grandes y plantas en macetas.
Detalles únicos y piezas a medida marcan la diferencia en el dormitorio matrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo adaptar la decoración al espacio: consejos de expertos

El tamaño y la geometría del dormitorio ya no limitan la creatividad, sino que exigen estrategias precisas de diseño. En habitaciones pequeñas, la selección de piezas debe ser especialmente cuidadosa.

Prades afirma: “El proyecto se vuelve casi quirúrgico. Menos, pero más precisas”. El uso de tonos intensos, mobiliario integrado y continuidad visual potencia la coherencia del espacio sin forzar una ampliación falsa.

Cama con cabecero de madera y edredón a rayas marrones, mesita de noche verde con lámpara beige, y pintura de peras en pared color tierra.
Mobiliario integrado y diseño personalizado en el dormitorio matrimonial contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para dormitorios más grandes, Cristina Carulla sugiere definir zonas específicas para lectura y descanso; así se evita que el ambiente pierda cohesión. La integración de elementos a medida y el uso uniforme de materiales ayudan a mantener la unidad visual.

En habitaciones de geometría irregular, Cristina Espejo recomienda que la cama se sitúe como eje central y el mobiliario acompañe la distribución, utilizando soluciones personalizadas cuando sea necesario para asegurar el equilibrio.

Piezas esenciales y secretos para la atmósfera perfecta

Vista frontal de dos puertas verdes batientes entreabiertas revelando un dormitorio. Se observa una cama con cabecero de madera, sábanas blancas y un piso rojizo.
El dormitorio matrimonial como centro emocional y creativo del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las butacas cumplen una función doble: invitan a la conversación y aportan personalidad. “Debe ser una pieza con carácter, capaz de destacar dentro del conjunto”, señala Léonie Alma Mason al medio citado.

Las cortinas ocupan un papel fundamental, ya que regulan la luz y la intimidad. Alma Mason indica que su elección y manera de filtrar el sol definen la atmósfera: “Me gusta que permitan que el sol despierte suavemente el dormitorio”.

Dormitorio con cama de sábanas verde oliva, espejo de cuerpo entero arqueado, silla tejida, lámpara colgante de ratán y pared texturizada.
Zonas de lectura y descanso optimizan la funcionalidad del dormitorio matrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación tenue y la disposición estratégica de la puerta contribuyen a crear una sensación de refugio y privacidad real. La incorporación de alfombras, diferentes texturas y piezas a medida completa la ambientación ideal.

Lejos de buscar simplemente agrandar el espacio, los interioristas consultados por Revista AD subrayan que la verdadera clave está en intensificar y personalizar la experiencia dentro del dormitorio, diseñando ambientes intensos y únicos para la vida en pareja.

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