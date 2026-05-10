Cómo conseguir un dormitorio matrimonial de revista: ideas de expertos para crear espacios cálidos y sofisticados

La decoración de dormitorios de matrimonio ha dado un giro en los últimos años, alejándose de la neutralidad funcional para convertirse en el centro de la vida emocional de la pareja.
Según Revista AD, interioristas destacados en Europa impulsan esta tendencia hacia entornos personalizados que ponen énfasis en la intimidad y el bienestar compartido.
PUBLICIDAD
Acertar en la decoración actual de estos ambientes compartidos implica diseñar espacios que combinen paletas cálidas, materiales variados y elementos como cabeceros protagonistas e iluminación tenue.
Interioristas como Noé Prades, Cristina Carulla, Léonie Alma Mason y Cristina Espejo, consultados por dicho medio, recomiendan crear atmósferas personales adaptadas tanto al tamaño como a la forma del ambiente.
PUBLICIDAD
El adiós al minimalismo: decorar para la vida compartida
Durante años, el minimalismo dominó el diseño de dormitorios y relegó estas estancias a un rol secundario. Sin embargo, expertos recogidos por el medio señalan un cambio hacia propuestas personalizadas y emocionales.
Noé Prades explica: “El dormitorio deja de ser un espacio ‘bonito’ para convertirse en un espacio emocional”. Desde L.A. Studio, también citados por Revista AD, opinan sobre el resurgimiento de mezclas de estilos que aportan profundidad y carácter: “Vuelve un mayor atrevimiento: una mezcla más rica que aporta profundidad y carácter al resultado final”.
PUBLICIDAD
Construir estos entornos ahora pasa por emplear capas, texturas y una luz baja y cálida para lograr ambientes serenos y sofisticados, alejados de la mera neutralidad.
Colores cálidos, materiales y el nuevo protagonismo del cabecero
Las tendencias actuales priorizan paletas de tonos tierra, marrones y colores envolventes, combinados con acentos inesperados como piezas únicas o detalles llamativos. Estas aportan dinamismo y rompen la rutina visual.
PUBLICIDAD
“La cabecera, por ejemplo, deja de ser un complemento y se convierte en pieza central: más volumétrico, más textil... más protagonismo”, enfatiza Prades.
La superposición de materiales y capas proporciona profundidad visual, logrando que cada dormitorio tenga identidad propia y diferenciada.
PUBLICIDAD
Cómo adaptar la decoración al espacio: consejos de expertos
El tamaño y la geometría del dormitorio ya no limitan la creatividad, sino que exigen estrategias precisas de diseño. En habitaciones pequeñas, la selección de piezas debe ser especialmente cuidadosa.
Prades afirma: “El proyecto se vuelve casi quirúrgico. Menos, pero más precisas”. El uso de tonos intensos, mobiliario integrado y continuidad visual potencia la coherencia del espacio sin forzar una ampliación falsa.
PUBLICIDAD
Para dormitorios más grandes, Cristina Carulla sugiere definir zonas específicas para lectura y descanso; así se evita que el ambiente pierda cohesión. La integración de elementos a medida y el uso uniforme de materiales ayudan a mantener la unidad visual.
En habitaciones de geometría irregular, Cristina Espejo recomienda que la cama se sitúe como eje central y el mobiliario acompañe la distribución, utilizando soluciones personalizadas cuando sea necesario para asegurar el equilibrio.
PUBLICIDAD
Piezas esenciales y secretos para la atmósfera perfecta
Las butacas cumplen una función doble: invitan a la conversación y aportan personalidad. “Debe ser una pieza con carácter, capaz de destacar dentro del conjunto”, señala Léonie Alma Mason al medio citado.
Las cortinas ocupan un papel fundamental, ya que regulan la luz y la intimidad. Alma Mason indica que su elección y manera de filtrar el sol definen la atmósfera: “Me gusta que permitan que el sol despierte suavemente el dormitorio”.
PUBLICIDAD
La iluminación tenue y la disposición estratégica de la puerta contribuyen a crear una sensación de refugio y privacidad real. La incorporación de alfombras, diferentes texturas y piezas a medida completa la ambientación ideal.
Lejos de buscar simplemente agrandar el espacio, los interioristas consultados por Revista AD subrayan que la verdadera clave está en intensificar y personalizar la experiencia dentro del dormitorio, diseñando ambientes intensos y únicos para la vida en pareja.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD