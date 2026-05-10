La greve acusación de un jugador de Huracán contra el árbitro Echavarría tras el triunfo ante Boca Juniors

*La acusación de Fabio Pereyra contra el árbitro

Huracán logró una heroica victoria con dos jugadores menos en La Bombonera ante Boca Juniors por 3-2 para avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo de Diego Martínez se sobrepuso a las tarjetas rojas que vieron Eric Ramírez y Fabio Pereyra en el tiempo suplementario para seguir en carrera en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Justamente, uno de los futbolistas del Globo que fue expulsado acusó al árbitro luego del encuentro.

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El defensor de Huracán Fabio Pereyra denunció que Pablo Echavarría lo insultó antes de mostrarle la tarjeta roja. El encuentro estuvo marcado por una serie de protestas y jugadas polémicas. Mientras el árbitro no sancionó una dura entrada de Ayrton Costa contra Oscar Romero, sí expulsó a Ramírez tras una patada contra Tomás Aranda. Posteriormente, en medio de los reclamos de los jugadores de la visita, Pereyra protestó y vio la segunda amarilla que derivó en su expulsión

“Fui a reclamar una falta de Costa, el jugador de Boca, a Óscar Romero. Le va con los dos pies atrás. Se la fui a reclamar. Y me dice, palabras textuales: ‘Andá para allá, la c... de tu madre’. Y ahí yo le dije: ‘¿Por qué me hablás así? ¿Por qué me hablás así?’. Y ahí me sacó la segunda amarilla”, relató el experimentado futbolista del Globo en diálogo con ESPN.

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“No me quejo de nada... Pero lo del árbitro, hoy, fue vergonzoso. Sinceramente, hablarme de la manera que me habló, faltarme el respeto como me habló... A mí, que soy una persona grande ya, que tiene recorrido, experiencia... Hablarme de esa manera, me parece que es una falta de respeto”, expresó Pereyra, que se perderá el duelo de cuartos de final ante Argentinos Juniors. Para finalizar, Pereyra dijo: “La verdad que no soy de hablar de los árbitros pero hoy fue vergonzoso lo que hizo”.

*La doble expulsión que sufrió Huracán

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Más allá de la victoria, Huracán había puesto el ojo en la designación de Echavarría en la antesala del encuentro ante el Xeneize. Si bien bajo su arbitraje, el Globo equipo acumuló siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas, esa equivalencia en resultados contrastó con una serie de fallos puntuales del juez, que alimentaron el recelo del club. “Esperemos que el sábado no haya que hablar del árbitro después del partido. Que gane el que haga las cosas mejor y no se hable más allá de lo deportivo”, dijo Hernán Galíndez en la conferencia previa al duelo que terminó 3-2 en favor del equipo de Parque Patricios.

El propio Galíndez hizo referencia a episodios concretos. Si bien aclaró que en el partido ante Barracas Central del año pasado no integró el once inicial, remarcó: “La otra vez sí, con River, dije que para mí había sido penal de Paulo Díaz sobre Bisanz”, recordó. Ese fue uno de los antecedentes más citados por Huracán, pero otro ocurrió en en la liga de 2022, cuando Echavarría no sancionó la segunda tarjeta amarilla a Tomás Chancalay después de una falta sobre Lucas Merolla. Ese mismo Chancalay, ya advertido, anotó el primer gol del partido que encaminó el triunfo de Racing Club sobre el Globo.

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Durante ese año, la polémica también se desató en un encuentro frente a Barracas Central en el Palacio Ducó: Echavarría no cobró una mano advertida de Bruno Sepúlveda, quien amplió volumen con el brazo e interrumpió un tiro libre ejecutado por Franco Cristaldo. El incidente no derivó en penal —como solicitaban los locales— y el cotejo terminó igualado 1-1. La insuficiencia de sanciones ante acciones semejantes acrecentó el estado de alerta entre la dirigencia y el plantel.

En marzo de 2024, de nuevo ante Barracas Central pero por la Copa de la Liga Profesional, el árbitro regresó al centro de la escena. Los jugadores de Huracán reclamaron penal luego de que, a los 33 minutos, Hernán De la Fuente recibiera un golpe en el rostro. La actuación considerada más problemática se produjo en el clásico ante San Lorenzo por la Copa de la Liga 2023. Echavarría cobró inicialmente un penal inexistente para el club local, aunque la decisión fue corregida rápidamente por el VAR. Luego, varios incidentes signaron el desarrollo: dejó de sancionar un penal potencial a favor de Huracán y se obvió una falta previa antes del penal otorgado a San Lorenzo, que Adam Bareiro concretó para establecer el 1-1 final. En los minutos finales, el árbitro expulsó a Ignacio Pussetto por reaccionar ante una provocación de un adversario paraguayo, una sanción que, desde la perspectiva de Huracán, concluyó una actuación cargada de controversia.

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