Deportes

La greve acusación de un jugador de Huracán contra el árbitro Echavarría tras el triunfo ante Boca Juniors

Fabio Pereyra, uno de los expulsados en el partido que se jugó en La Bombonera, dijo que el réferi lo insultó antes de mostrarle la tarjeta roja

Guardar
Google icon

*La acusación de Fabio Pereyra contra el árbitro

Huracán logró una heroica victoria con dos jugadores menos en La Bombonera ante Boca Juniors por 3-2 para avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo de Diego Martínez se sobrepuso a las tarjetas rojas que vieron Eric Ramírez y Fabio Pereyra en el tiempo suplementario para seguir en carrera en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Justamente, uno de los futbolistas del Globo que fue expulsado acusó al árbitro luego del encuentro.

PUBLICIDAD

El defensor de Huracán Fabio Pereyra denunció que Pablo Echavarría lo insultó antes de mostrarle la tarjeta roja. El encuentro estuvo marcado por una serie de protestas y jugadas polémicas. Mientras el árbitro no sancionó una dura entrada de Ayrton Costa contra Oscar Romero, sí expulsó a Ramírez tras una patada contra Tomás Aranda. Posteriormente, en medio de los reclamos de los jugadores de la visita, Pereyra protestó y vio la segunda amarilla que derivó en su expulsión

“Fui a reclamar una falta de Costa, el jugador de Boca, a Óscar Romero. Le va con los dos pies atrás. Se la fui a reclamar. Y me dice, palabras textuales: ‘Andá para allá, la c... de tu madre’. Y ahí yo le dije: ‘¿Por qué me hablás así? ¿Por qué me hablás así?’. Y ahí me sacó la segunda amarilla”, relató el experimentado futbolista del Globo en diálogo con ESPN.

PUBLICIDAD

No me quejo de nada... Pero lo del árbitro, hoy, fue vergonzoso. Sinceramente, hablarme de la manera que me habló, faltarme el respeto como me habló... A mí, que soy una persona grande ya, que tiene recorrido, experiencia... Hablarme de esa manera, me parece que es una falta de respeto”, expresó Pereyra, que se perderá el duelo de cuartos de final ante Argentinos Juniors. Para finalizar, Pereyra dijo: “La verdad que no soy de hablar de los árbitros pero hoy fue vergonzoso lo que hizo”.

*La doble expulsión que sufrió Huracán

Más allá de la victoria, Huracán había puesto el ojo en la designación de Echavarría en la antesala del encuentro ante el Xeneize. Si bien bajo su arbitraje, el Globo equipo acumuló siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas, esa equivalencia en resultados contrastó con una serie de fallos puntuales del juez, que alimentaron el recelo del club. “Esperemos que el sábado no haya que hablar del árbitro después del partido. Que gane el que haga las cosas mejor y no se hable más allá de lo deportivo”, dijo Hernán Galíndez en la conferencia previa al duelo que terminó 3-2 en favor del equipo de Parque Patricios.

El propio Galíndez hizo referencia a episodios concretos. Si bien aclaró que en el partido ante Barracas Central del año pasado no integró el once inicial, remarcó: “La otra vez sí, con River, dije que para mí había sido penal de Paulo Díaz sobre Bisanz”, recordó. Ese fue uno de los antecedentes más citados por Huracán, pero otro ocurrió en en la liga de 2022, cuando Echavarría no sancionó la segunda tarjeta amarilla a Tomás Chancalay después de una falta sobre Lucas Merolla. Ese mismo Chancalay, ya advertido, anotó el primer gol del partido que encaminó el triunfo de Racing Club sobre el Globo.

Durante ese año, la polémica también se desató en un encuentro frente a Barracas Central en el Palacio Ducó: Echavarría no cobró una mano advertida de Bruno Sepúlveda, quien amplió volumen con el brazo e interrumpió un tiro libre ejecutado por Franco Cristaldo. El incidente no derivó en penal —como solicitaban los locales— y el cotejo terminó igualado 1-1. La insuficiencia de sanciones ante acciones semejantes acrecentó el estado de alerta entre la dirigencia y el plantel.

En marzo de 2024, de nuevo ante Barracas Central pero por la Copa de la Liga Profesional, el árbitro regresó al centro de la escena. Los jugadores de Huracán reclamaron penal luego de que, a los 33 minutos, Hernán De la Fuente recibiera un golpe en el rostro. La actuación considerada más problemática se produjo en el clásico ante San Lorenzo por la Copa de la Liga 2023. Echavarría cobró inicialmente un penal inexistente para el club local, aunque la decisión fue corregida rápidamente por el VAR. Luego, varios incidentes signaron el desarrollo: dejó de sancionar un penal potencial a favor de Huracán y se obvió una falta previa antes del penal otorgado a San Lorenzo, que Adam Bareiro concretó para establecer el 1-1 final. En los minutos finales, el árbitro expulsó a Ignacio Pussetto por reaccionar ante una provocación de un adversario paraguayo, una sanción que, desde la perspectiva de Huracán, concluyó una actuación cargada de controversia.

Temas Relacionados

Boca JuniorsHuracánTorneo AperturaLiga Profesional de FútbolFabio PereyraPablo Echavarría

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Independiente visitará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

El Rojo y el Canalla se miden este domingo en el Gigante de Arroyito desde las 15 con televisación de ESPN Premium

Independiente visitará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Chacho Coudet se enfrentará al de Gustavo Álvarez en el Monumental desde las 19. Transmite ESPN Premium

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Cómo Steve Kerr cambió la carrera ofensiva de Draymond Green

El polémico jugador estadounidense expresa la contradicción que enfrentan las figuras del deporte de alto nivel al sacrificar ambiciones individuales por retos compartidos en equipos ganadores

Cómo Steve Kerr cambió la carrera ofensiva de Draymond Green

El ataque con bengalas contra los jugadores y la hinchada rival en el final de un clásico en Europa que recorre el mundo

El partido entre Slavia Praga y Sparta Praga en la República Checa mostró una preocupante imagen tras la invasión de los ultras locales

El ataque con bengalas contra los jugadores y la hinchada rival en el final de un clásico en Europa que recorre el mundo

El enorme elogio para Franco Colapinto de un referente de la Fórmula 1 tras su actuación en Miami

David Croft, histórico relator de la Máxima para el Reino Unido, analizó el trabajo del piloto argentino en la última carrera

El enorme elogio para Franco Colapinto de un referente de la Fórmula 1 tras su actuación en Miami

DEPORTES

Estudiantes y Racing volverán a verse las caras por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Estudiantes y Racing volverán a verse las caras por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Independiente visitará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La acusación de un jugador de Huracán contra el árbitro Echavarría tras el triunfo de Huracán ante Boca Juniors

Cómo Steve Kerr cambió la carrera ofensiva de Draymond Green

TELESHOW

La primera vez de Sofía Martínez en televisión: se viralizó el video de su aparición a los 20 años

La primera vez de Sofía Martínez en televisión: se viralizó el video de su aparición a los 20 años

La emoción de Cecilia Roth por los 100 años de su padre, Abrasha Rotenberg: “Le agradezco la vida”

Las mil vidas de Wanda Nara: de sus inicios mediáticos al desafío de encabezar su propia serie vertical

Malena Guinzburg: “Quiero dedicarme a esto toda la vida”

Josefina Scaglione habla sobre su identidad creativa: “Me siento artista”

INFOBAE AMÉRICA

Incendio arrasa planta de reciclaje en Tennessee: evacuaciones, humo tóxico y pérdida total de empleos

Incendio arrasa planta de reciclaje en Tennessee: evacuaciones, humo tóxico y pérdida total de empleos

Guía para encontrar tu próximo hogar: Más de 100 proyectos inmobiliarios y asesoría financiera en un solo lugar

El Kremlin cree que los mediadores estadounidenses viajarán pronto a Moscú mientras la tregua en Ucrania se desmorona

El secreto detrás de la banda de Laura Fernández: manos expertas que bordaron el símbolo patrio “por amor a Costa Rica”

Una madre que desafía la adversidad y ha construido su futuro limpiando casas