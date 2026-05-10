Las 7 maravillas de América del Sur que se deben visitar al menos una vez en la vida: hay una argentina

Desde selvas y montañas hasta lagos ancestrales y civilizaciones milenarias, América del Sur mantiene su capacidad de sorprender y desafiar los límites de la exploración tradicional

América del Sur alberga escenarios naturales, vestigios culturales y fenómenos geográficos que despiertan asombro en viajeros de todo el mundo. En este territorio extenso, la diversidad de paisajes y de historias convierte cada destino en una experiencia única. Desde selvas y montañas hasta lagos ancestrales y civilizaciones milenarias, la región mantiene su capacidad de sorprender y desafiar los límites de la exploración tradicional.

La revista Condé Nast Traveler seleccionó siete maravillas de América del Sur para visitar en 2026, una lista que resalta lugares apartados y poco convencionales, donde el viaje se convierte en auténtico descubrimiento. En el listado, un rincón de Argentina figura entre los destinos más destacados, lo que reafirma su atractivo ante la mirada internacional. Estos sitios representan la esencia de un continente que nunca deja de develar misterios.

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1. Ciudad Perdida, Colombia

Ciudad Perdida en Colombia surgió alrededor del año 800, siglos antes de Machu Picchu, y fue epicentro de la civilización tayrona (Organización Colparques)

La Ciudad Perdida sobresale como uno de los yacimientos arqueológicos más emblemáticos de Colombia. Oculta entre las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta antigua urbe, también denominada Teyuna, surgió alrededor del año 800, varios siglos antes de la fundación de Machu Picchu.

El lugar fue el epicentro de la civilización tayrona y aún conserva cerca de 170 terrazas de piedra, plazas ceremoniales y sistemas de drenaje labrados en la montaña. El acceso a este enclave exige una caminata de cuatro a seis días desde Santa Marta, atravesando selvas, ríos y puentes colgantes. La travesía finaliza con un ascenso de 1.200 escalones tallados en la roca. La experiencia significa un contacto directo con el legado ancestral y la geografía selvática.

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2. Jalapão State Park, Brasil

Jalapão State Park en Brasil es conocido por sus fervedouros o piscinas naturales de aguas cristalinas, únicas por su fenómeno físico (Grosby)

El Parque Estatal Jalapão ocupa una extensión de sabana tropical en el centro de Brasil. Este territorio, conocido por sus fervedouros o piscinas naturales de aguas cristalinas, deslumbra por el fenómeno que impide a los bañistas hundirse, resultado de la presión subterránea de los manantiales.

Los visitantes llegan tras largas travesías en vehículos todoterreno y encuentran, además, las dunas doradas de Mateiros, la cascada de Cachoeira da Velha y el arco de piedra llamado Pedra Furada. La reserva configura una muestra de biodiversidad y de fenómenos geológicos poco habituales.

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3. Lago Titicaca, Perú y Bolivia

El Lago Titicaca se encuentra a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Perú y Bolivia (EFE/ Esteban Biba)

El Lago Titicaca se ubica entre las fronteras de Perú y Bolivia, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Sus aguas de tono azul intenso y su tamaño monumental generan la percepción de un fenómeno natural único. Es el centro de múltiples leyendas incas. En la actualidad, el lago alberga las islas flotantes de los Uros, construidas con totora, y comunidades que perpetúan tradiciones centenarias.

Los turistas suelen ingresar por Puno, en Perú, o por Copacabana, en Bolivia, aunque la riqueza del destino aumenta al permanecer más de un día. La isla del Sol, en el lado boliviano, ofrece hospedajes con vista a ruinas incas y al horizonte lacustre. En la ribera peruana, la opción de un alojamiento familiar en la isla de Amantaní permite adentrarse en la vida cotidiana del lago.

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4. Rapa Nui (Isla de Pascua), Chile

Rapa Nui o Isla de Pascua pertenece a Chile y se sitúa a más de 3.200 kilómetros del continente, famosa por sus moai de piedra volcánica (REUTERS/Jorge Vega)

Rapa Nui, más conocida como Isla de Pascua, pertenece a Chile y se sitúa a más de 3.200 kilómetros del continente. Resulta célebre por sus moai, monumentales estatuas de piedra volcánica esculpidas por los antiguos habitantes rapanui. El cráter de Rano Raraku funcionó como cantera y taller principal durante siglos y hoy conserva casi 400 esculturas.

El misterio aún rodea el significado y la función de los moai, que convirtieron a la isla en objeto de estudios y leyendas. La mayoría de los visitantes se aloja en Hanga Roa, el único poblado, para luego recorrer los sitios arqueológicos y playas como Anakena, reconocida por su arena blanca y su entorno singular.

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5. Islas Galápagos, Ecuador

El archipiélago de las Islas Galápagos asombró a Charles Darwin y es hogar de iguanas marinas, piqueros de patas azules y tortugas gigantes (REUTERS/Santiago Arcos)

El archipiélago de las Islas Galápagos se despliega en el océano Pacífico, a casi 1.000 kilómetros de la costa de Ecuador. Este conjunto de islas volcánicas asombró a Charles Darwin, quien formuló su teoría de la evolución tras observar la fauna endémica y los paisajes primitivos.

La naturaleza salvaje define el carácter de estos ecosistemas, donde habitan iguanas marinas, piqueros de patas azules y tortugas gigantes. La isla Santa Cruz concentra la mayor oferta hotelera y playas como Tortuga Bay, que ofrecen lagunas protegidas, aptas para el avistamiento de rayas y tiburones juveniles.

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6. Quebrada de Humahuaca, Argentina

La quebrada de Humahuaca en Jujuy fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003 y se extiende a lo largo de 155 kilómetros (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Quebrada de Humahuaca se extiende a lo largo de 155 kilómetros en la provincia de Jujuy, en el noroeste de Argentina. Este valle, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, funcionó como ruta de comercio y migración durante diez milenios.

El paisaje destaca por montañas de colores intensos, como el Cerro de los Siete Colores, y por pueblos de adobe que preservan la herencia indígena y colonial. En la zona proliferan bodegas boutique que producen vinos de altura, favorecidos por el clima seco y la amplitud térmica. Allí se combina cultura, gastronomía y folclore en un entorno que mantiene su identidad local.

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7. Cataratas Kaieteur, Guyana

Las Cataratas Kaieteur en Guyana tienen una caída vertical de 226 metros y se encuentran rodeadas por selva virgen y sin grandes multitudes (Grosby)

Las Cataratas Kaieteur representan uno de los fenómenos naturales menos conocidos pero más imponentes de Guyana. Localizadas en el parque nacional homónimo, presentan una caída vertical de 226 metros, aproximadamente cuatro veces superior a la de las famosas cataratas del Niágara.

El acceso a este sitio remoto, rodeado por selva virgen, se realiza sin grandes multitudes ni infraestructura turística masiva. La mejor época para admirar la fuerza de las cataratas coincide con la temporada de lluvias, entre mayo y agosto.

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