Guía para encontrar tu próximo hogar: Más de 100 proyectos inmobiliarios y asesoría financiera en un solo lugar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Expo Urbania es una feria de referencia en el país. Se realizará del 15 al 17 de mayo en el Parque de la Exposición, en Lima. El evento, con ingreso gratuito y horario desde el mediodía hasta las 9 (nueve) de la noche, está dirigido a familias, inversionistas y público general que buscan oportunidades en el mercado inmobiliario.

Para esta edición, los organizadores destacan el concepto “Donde todo sucede”, buscando proyectar la feria como un espacio vibrante y festivo, donde la audiencia conecte con la emoción de encontrar el próximo hogar o una oportunidad de inversión.

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Quienes visiten la feria podrán acceder a:

Una amplia variedad de propiedades y proyectos en un solo lugar .

La posibilidad de centralizar la búsqueda en un solo espacio .

Información y orientación por parte de especialistas inmobiliarios y entidades financieras .

Comparación más ágil de precios, ubicaciones y condiciones de compra e inversión.

Las condiciones de comercialización, financiamiento y disponibilidad de los inmuebles son definidas por cada expositor.

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Además, se resalta que el evento está pensado como una experiencia integral para toda la familia y es pet friendly. Incluye activaciones para niños y asesoría personalizada, lo que permite comparar opciones de manera directa entre distintos expositores.

Video: Difusión

Expo Urbania es una iniciativa del portal inmobiliario Urbania (urbania.pe), que busca facilitar la búsqueda y comparación de inmuebles. En ese sentido, se anunció la presencia de cientos de inmobiliarias y desarrolladoras, ofreciendo miles de alternativas de vivienda y oportunidades de inversión.

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Con más de una década de trayectoria, Expo Urbania señala que fortaleció su rol como punto de conexión entre la oferta y la demanda inmobiliaria. Desde 2022, la feria se realiza dos veces al año —en mayo y septiembre— en zonas estratégicas de Lima, permitiendo a los asistentes acceder a una amplia oferta del sector inmobiliario peruano.

Puedes registrarte y obtener más información sobre la feria, las marcas participantes y las ofertas disponibles en https://urbania.pe/expourbania/registro/.

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