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El Kremlin cree que los mediadores estadounidenses viajarán pronto a Moscú mientras la tregua en Ucrania se desmorona

Rusia dijo que confía en retomar pronto el diálogo con Steve Witkoff y Jared Kushner, pero los combates no cesaron durante el alto el fuego de tres días: al menos siete civiles resultaron heridos en ataques rusos

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El presidente ruso Vladímir Putin recibe en el Kremlin a los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en enero de 2026. Moscú espera que ambos mediadores regresen "muy pronto" para reanudar las negociaciones. (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía Reuters/archivo)
El presidente ruso Vladímir Putin recibe en el Kremlin a los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en enero de 2026. Moscú espera que ambos mediadores regresen "muy pronto" para reanudar las negociaciones. (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía Reuters/archivo)

El Kremlin expresó este domingo su confianza en que los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajen “muy pronto” a Rusia para reanudar las negociaciones de paz, estancadas desde febrero por la guerra en Irán, mientras ambos bandos se acusaban mutuamente de violar el alto el fuego de tres días acordado por Washington.

“Tarde o temprano, creo que muy pronto nuestros colegas habituales, Witkoff y Kushner, vendrán a Moscú y continuaremos con ellos el diálogo”, dijo Yuri Ushakov, asesor presidencial del Kremlin, a la televisión rusa.

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Ushakov admitió que las conversaciones están trabadas y que una de las partes debe dar el primer paso. “Mientras no lo haga, se pueden celebrar aún varias rondas, decenas de ellas, y seguiremos en el mismo lugar”, advirtió, en alusión implícita a la exigencia rusa de que las tropas ucranianas abandonen toda la región del Donbás. Señaló que, con el respaldo europeo, Kiev “se niega incluso a hablar de ese paso”.

El diplomático descartó que Washington esté considerando abandonar su mediación y destacó como prueba el papel de Estados Unidos en la negociación de la tregua actual. “No fue fácil”, reconoció, en referencia al alto el fuego que permitió a Moscú celebrar el desfile del Día de la Victoria el 9 de mayo sin mayores contratiempos.

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Acusaciones cruzadas durante la tregua

El presidente ruso Vladímir Putin encabeza el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, el 9 de mayo de 2026, en el marco del alto el fuego de tres días que ambos bandos se acusaron de violar. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía Reuters)
El presidente ruso Vladímir Putin encabeza el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, el 9 de mayo de 2026, en el marco del alto el fuego de tres días que ambos bandos se acusaron de violar. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía Reuters)

Pese al cese al fuego anunciado el viernes por el presidente Donald Trump para los días 9, 10 y 11 de mayo, los combates no cesaron. Una andanada de ataques rusos dejó al menos siete civiles heridos en Ucrania, entre ellos una niña de tres años alcanzada por un dron en el distrito de Sinelnykové, en la región de Dnipropetrovsk, que fue hospitalizada en estado estable.

La Fuerza Aérea ucraniana informó de que el país fue blanco durante la noche de 27 drones rusos de largo alcance, una cifra inusualmente baja respecto a los ataques habituales. El Estado Mayor ucraniano registró 147 enfrentamientos armados en las últimas 24 horas. Rusia, por su parte, acusó a las fuerzas ucranianas de haber ejecutado 676 ataques de artillería, más de 6.300 con drones y ocho ofensivas de infantería en el frente. El gobernador de la región rusa de Bélgorod señaló que un soldado resultó herido en un ataque con dron ucraniano en zona fronteriza.

El factor Schröder

El excanciller alemán Gerhard Schröder, propuesto por Putin como mediador en la guerra de Ucrania, en Hamburgo el 3 de octubre de 2023. Berlín recibió la sugerencia con escepticismo. (Gregor Fischer/AP/archivo)
El excanciller alemán Gerhard Schröder, propuesto por Putin como mediador en la guerra de Ucrania, en Hamburgo el 3 de octubre de 2023. Berlín recibió la sugerencia con escepticismo. (Gregor Fischer/AP/archivo)

En paralelo, el presidente ruso Vladímir Putin propuso al excanciller alemán Gerhard Schröder como mediador en el conflicto, una sugerencia recibida con escepticismo en Berlín. Putin dijo el sábado que “personalmente” preferiría a Schröder, de 82 años, quien mantuvo vínculos estrechos con el Kremlin mucho después de dejar el poder en 2005 y nunca condenó públicamente la invasión de Ucrania de 2022.

El gobierno alemán dijo haber “tomado nota” de los comentarios de Putin pero los calificó, según fuentes gubernamentales citadas por AFP, como parte de “una serie de ofertas falsas” rusas. Un funcionario señaló que la verdadera prueba de las intenciones de Moscú sería extender la tregua vigente.

Dentro del propio Partido Socialdemócrata (SPD) de Schröder —socio menor de la coalición de gobierno— las opiniones están divididas. El ex diputado Michael Roth advirtió que un mediador “no puede ser el amigo de Putin” y subrayó que cualquier intermediario debe ser aceptado por Ucrania. Otros legisladores socialdemócratas, como Adis Ahmetovic, pidieron “considerar cuidadosamente” la propuesta con los socios europeos.

Putin se mostró dispuesto el sábado a reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, pero sólo para firmar un tratado de paz ya acordado, no para negociar. Zelensky, quien sostiene que la Constitución de su país le impide ceder territorio, condiciona cualquier encuentro a que se celebre en territorio neutral.

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