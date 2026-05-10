Deportes

Independiente visitará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

El Rojo y el Canalla se miden este domingo en el Gigante de Arroyito desde las 15 con televisación de ESPN Premium

Guardar
Google icon
Imagen TLKQFJ26UBE7DKV7OXAKYLIBQA

Rosario Central recibirá a Independiente este domingo desde las 15 en el estadio Gigante de Arroyito en uno de los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El Canalla, cuarto en la Zona B con 28 puntos, ejercerá la localía ante el Rojo, que terminó quinto en la Zona A con 24 unidades. El árbitro del partido será Yael Falcón Pérez y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Jorge Almirón cerró la fase regular con una campaña sólida. Con ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en las 16 fechas del certamen, terminó detrás de Independiente Rivadavia (34); River Plate y Argentinos Juniors, ambos con 29. Tras lograr el boleto a los playoffs, finalizó la primera ronda con un empate 1-1 ante Tigre como local. Se adelantó con el gol de Alexis Soto a los 44 minutos y el Matador igualó a los 81′ a través de David Romero, en un partido que dejó a la visita sin chances de avanzar.

PUBLICIDAD

Ángel Di María y Alejo Véliz aparecen entre los goleadores de Rosario Central en el torneo. La dupla ofensiva fue uno de los puntos de apoyo del ciclo de Almirón, que también presenta una buena actualidad en la Copa Libertadores, donde es el líder del Grupo H a falta de dos jornadas para el final.

Ángel Di María es la gran figura de Rosario Central para soñar con el título (Crédito: EFE/Miguel Gutiérrez)
Ángel Di María es la gran figura de Rosario Central para soñar con el título (Crédito: EFE/Miguel Gutiérrez)

Independiente, por su parte, llegó al playoff tras un cierre de campaña con más tensión que comodidad. El equipo de Gustavo Quinteros terminó quinto en la Zona A gracias a sus seis victorias, seis empates y cuatro derrotas, y selló su clasificación en la fecha pendiente del sábado 2 de mayo con un triunfo 2-1 sobre San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain. Los goles del Rojo fueron obra del uruguayo Matías Abaldo a los 16 minutos y del chileno Maximiliano Gutiérrez a los 54′. Ezequiel Herrera descontó para el Ciclón a los 72′, y la expulsión de Alexis Cuello en el descuento terminó de cerrar el partido para el conjunto de Avellaneda. Con ese resultado, el ganador escaló a la quinta posición y confirmó el cruce ante Rosario Central.

PUBLICIDAD

El camino de Independiente no estuvo exento de altibajos. A mediados del torneo, alternó entre la zona de clasificación y la periferia. La estabilidad llegó de a poco, con Quinteros afinando un esquema que encontró en Abaldo y Gutiérrez dos piezas de desequilibrio en los últimos metros. La victoria 1-0 en el clásico ante Racing por la fecha 13 le dio una inyección anímica clave para afrontar las jornadas decisivas.

Gabriel Ávalos transita el mejor momento de su carrera en Independiente (Crédito: Fotobaires)
Gabriel Ávalos transita el mejor momento de su carrera en Independiente (Crédito: Fotobaires)

El cruce entre ambos equipos no tendrá revancha: como en toda la fase de playoffs del Apertura, se define a partido único. La localía corresponde a Rosario Central por haber terminado mejor posicionado en la tabla. Si hay empate en los 90 minutos, habrá alargue y, si persiste la igualdad, todo se resolverá en los penales.

El vencedor del domingo avanzará a los cuartos de final y se medirá el miércoles 13 de mayo a Estudiantes de La Plata o Racing. Si se produce el clásico de Avellaneda, ese choque se jugará en la cancha de Independiente.

La final del torneo está prevista para el domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Posibles formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Lucas Novelli

Hora: 15:00

TV: ESPN Premium

Temas Relacionados

IndependienteRosario CentralTorneo AperturaLiga Profesional de Fútbol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Chacho Coudet se enfrentará al de Gustavo Álvarez en el Monumental desde las 19. Transmite ESPN Premium

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La acusación de un jugador de Huracán contra el árbitro Echavarría tras el triunfo de Huracán ante Boca Juniors

Fabio Pereyra, uno de los expulsados en el partido que se jugó en La Bombonera, dijo que el réferi lo insultó antes de mostrarle la tarjeta roja

La acusación de un jugador de Huracán contra el árbitro Echavarría tras el triunfo de Huracán ante Boca Juniors

Cómo Steve Kerr cambió la carrera ofensiva de Draymond Green

El polémico jugador estadounidense expresa la contradicción que enfrentan las figuras del deporte de alto nivel al sacrificar ambiciones individuales por retos compartidos en equipos ganadores

Cómo Steve Kerr cambió la carrera ofensiva de Draymond Green

El ataque con bengalas contra los jugadores y la hinchada rival en el final de un clásico en Europa que recorre el mundo

El partido entre Slavia Praga y Sparta Praga en la República Checa mostró una preocupante imagen tras la invasión de los ultras locales

El ataque con bengalas contra los jugadores y la hinchada rival en el final de un clásico en Europa que recorre el mundo

El enorme elogio para Franco Colapinto de un referente de la Fórmula 1 tras su actuación en Miami

David Croft, histórico relator de la Máxima para el Reino Unido, analizó el trabajo del piloto argentino en la última carrera

El enorme elogio para Franco Colapinto de un referente de la Fórmula 1 tras su actuación en Miami

DEPORTES

Estudiantes y Racing volverán a verse las caras por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Estudiantes y Racing volverán a verse las caras por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La acusación de un jugador de Huracán contra el árbitro Echavarría tras el triunfo de Huracán ante Boca Juniors

Cómo Steve Kerr cambió la carrera ofensiva de Draymond Green

El ataque con bengalas contra los jugadores y la hinchada rival en el final de un clásico en Europa que recorre el mundo

TELESHOW

La primera vez de Sofía Martínez en televisión: se viralizó el video de su aparición a los 20 años

La primera vez de Sofía Martínez en televisión: se viralizó el video de su aparición a los 20 años

La emoción de Cecilia Roth por los 100 años de su padre, Abrasha Rotenberg: “Le agradezco la vida”

Las mil vidas de Wanda Nara: de sus inicios mediáticos al desafío de encabezar su propia serie vertical

Malena Guinzburg: “Quiero dedicarme a esto toda la vida”

Josefina Scaglione habla sobre su identidad creativa: “Me siento artista”

INFOBAE AMÉRICA

Incendio arrasa planta de reciclaje en Tennessee: evacuaciones, humo tóxico y pérdida total de empleos

Incendio arrasa planta de reciclaje en Tennessee: evacuaciones, humo tóxico y pérdida total de empleos

Guía para encontrar tu próximo hogar: Más de 100 proyectos inmobiliarios y asesoría financiera en un solo lugar

El Kremlin cree que los mediadores estadounidenses viajarán pronto a Moscú mientras la tregua en Ucrania se desmorona

El secreto detrás de la banda de Laura Fernández: manos expertas que bordaron el símbolo patrio “por amor a Costa Rica”

Una madre que desafía la adversidad y ha construido su futuro limpiando casas