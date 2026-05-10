Independiente visitará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

Rosario Central recibirá a Independiente este domingo desde las 15 en el estadio Gigante de Arroyito en uno de los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El Canalla, cuarto en la Zona B con 28 puntos, ejercerá la localía ante el Rojo, que terminó quinto en la Zona A con 24 unidades. El árbitro del partido será Yael Falcón Pérez y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Jorge Almirón cerró la fase regular con una campaña sólida. Con ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en las 16 fechas del certamen, terminó detrás de Independiente Rivadavia (34); River Plate y Argentinos Juniors, ambos con 29. Tras lograr el boleto a los playoffs, finalizó la primera ronda con un empate 1-1 ante Tigre como local. Se adelantó con el gol de Alexis Soto a los 44 minutos y el Matador igualó a los 81′ a través de David Romero, en un partido que dejó a la visita sin chances de avanzar.

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Ángel Di María y Alejo Véliz aparecen entre los goleadores de Rosario Central en el torneo. La dupla ofensiva fue uno de los puntos de apoyo del ciclo de Almirón, que también presenta una buena actualidad en la Copa Libertadores, donde es el líder del Grupo H a falta de dos jornadas para el final.

Ángel Di María es la gran figura de Rosario Central para soñar con el título (Crédito: EFE/Miguel Gutiérrez)

Independiente, por su parte, llegó al playoff tras un cierre de campaña con más tensión que comodidad. El equipo de Gustavo Quinteros terminó quinto en la Zona A gracias a sus seis victorias, seis empates y cuatro derrotas, y selló su clasificación en la fecha pendiente del sábado 2 de mayo con un triunfo 2-1 sobre San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain. Los goles del Rojo fueron obra del uruguayo Matías Abaldo a los 16 minutos y del chileno Maximiliano Gutiérrez a los 54′. Ezequiel Herrera descontó para el Ciclón a los 72′, y la expulsión de Alexis Cuello en el descuento terminó de cerrar el partido para el conjunto de Avellaneda. Con ese resultado, el ganador escaló a la quinta posición y confirmó el cruce ante Rosario Central.

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El camino de Independiente no estuvo exento de altibajos. A mediados del torneo, alternó entre la zona de clasificación y la periferia. La estabilidad llegó de a poco, con Quinteros afinando un esquema que encontró en Abaldo y Gutiérrez dos piezas de desequilibrio en los últimos metros. La victoria 1-0 en el clásico ante Racing por la fecha 13 le dio una inyección anímica clave para afrontar las jornadas decisivas.

Gabriel Ávalos transita el mejor momento de su carrera en Independiente (Crédito: Fotobaires)

El cruce entre ambos equipos no tendrá revancha: como en toda la fase de playoffs del Apertura, se define a partido único. La localía corresponde a Rosario Central por haber terminado mejor posicionado en la tabla. Si hay empate en los 90 minutos, habrá alargue y, si persiste la igualdad, todo se resolverá en los penales.

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El vencedor del domingo avanzará a los cuartos de final y se medirá el miércoles 13 de mayo a Estudiantes de La Plata o Racing. Si se produce el clásico de Avellaneda, ese choque se jugará en la cancha de Independiente.

La final del torneo está prevista para el domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Posibles formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

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Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Gigante de Arroyito

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Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Lucas Novelli

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Hora: 15:00

TV: ESPN Premium

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