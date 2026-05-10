Costa Rica

El secreto detrás de la banda de Laura Fernández: manos expertas que bordaron el símbolo patrio “por amor a Costa Rica”

El trabajo artesanal de dos hermanas consolidó una tradición en las ceremonias de traspaso presidencial, al entregar el símbolo patrio a la nueva mandataria tras un complejo proceso de diseño y confección

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La banda presidencial que lució Laura Fernández en su investidura fue confeccionada a mano por unas hermanas Camacho, destacando el orgullo familiar costarricense. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)
La banda presidencial que lució Laura Fernández en su investidura fue confeccionada a mano por unas hermanas Camacho, destacando el orgullo familiar costarricense. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)

La banda presidencial que llevó Laura Fernández el viernes durante su investidura no solo representa el traspaso de mando en Costa Rica, sino que encierra una historia de trabajo, dedicación y orgullo familiar. Detrás de su confección están las manos de dos hermanas.

María del Rosario Camacho, instructora de bordado con 26 años de experiencia, fue la encargada de bordar el escudo nacional en la banda de Fernández. Sobre el inicio de este encargo, la relató a Entretenimiento Repretel: “Me llamaron de Casa Presidencial en el mes de febrero para ver si yo me comprometía a hacerle la banda presidencial a doña Laura Fernández y les dije que sí, con mucho gusto. Una de las preguntas que me hicieron es que cuál era el precio de la banda y yo le dije que eso no tiene precio, porque ella es la presidenta de nuestro país, presidenta de todos los costarricenses, y eso nos llena de orgullo, saber que le vamos a hacer algo con todo el cariño a la presidenta de todos los costarricenses.”

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“Nos llena de emoción y orgullo contribuir con este símbolo nacional”, relató María del Rosario sobre el trabajo realizado para la presidenta costarricense. (Cortesía: Laura Fernández)

Junto a ella participó su hermana, María Elena. Aunque ahora solo realiza trabajos especiales, su trayectoria en la costura ha sido extensa.

Es muy emocional, muy gratificante. ¿Qué me motiva? A ver, es que es la presidenta de la República, la presidenta de todos los costarricenses”, expresó María Elena.

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Una tradición en la historia presidencial

El trabajo de las hermanas Camacho no es nuevo en la historia presidencial costarricense. “Cuando se la ve a uno puesta, hasta que dan ganas de llorar realmente. Yo siempre he cosido y esta es la tercera banda que hago. De hecho hace cuatro años hicimos la de don Rodrigo y fue un orgullo también, porque uno lo hace por Costa Rica y con todo el amor”, contó María Elena al citado medio.

Por su parte, María del Rosario detalló: “Para mí esta es la cuarta, es el cuarto escudo que hago yo. Para los últimos cuatro presidentes de Costa Rica. Un gran orgullo bordar ele escudo“.

La confección de la banda presidencial representa una continuación simbólica y emocional en la transición de mando en Costa Rica, reforzando el valor de los símbolos patrios hechos a mano. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en San José)
La confección de la banda presidencial representa una continuación simbólica y emocional en la transición de mando en Costa Rica, reforzando el valor de los símbolos patrios hechos a mano. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en San José)

La confección de esta banda en particular tuvo retos adicionales. María Elena señaló: “A nivel de costura esta es un poquillo más difícil porque doña Laura es muy delgadita, entonces no puede hacerle las, las líneas tan anchas. Lleva diez centímetros nada más. Cada línea lleva dos centímetros y la roja tres. Entonces fue un poquillo más difícil, pero quedó muy bonita, gracias a Dios”.

Sobre el trabajo minucioso que implica el bordado, María del Rosario compartió: “En relación a todo lo que es el bordado del escudo, si ustedes se acercan a él, ven toda la sensación de el agua, del mar, bien detallado están las letras, están todos los símbolos que lleva, los granitos de café y las hojitas.”

Las hermanas María del Rosario y María Elena Camacho, originarias de Santo Domingo de Heredia, acumulan más de dos décadas de tradición en el bordado de símbolos patrios. (Cortesía: entretenimiento Repretel)
Las hermanas María del Rosario y María Elena Camacho, originarias de Santo Domingo de Heredia, acumulan más de dos décadas de tradición en el bordado de símbolos patrios. (Cortesía: entretenimiento Repretel)

“Viera que sí, una sensación, no sé si de alegría o no sé, algo le pasa a uno por el cuerpo, como un escalofrío”, concluyó María Elena sobre el instante en que ve el resultado de su trabajo en la figura de la presidenta.

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