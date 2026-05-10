¿Es verdad que los perros pueden oler el miedo en los humanos? La opinión de los expertos

El olfato de los perros es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el de los humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que los perros pueden “oler el miedo” en los humanos fue motivo de debate tanto en la cultura popular como en la ciencia. Diversas investigaciones recientes aportaron evidencia sobre la capacidad de estos animales para detectar cambios emocionales en las personas a través del olfato, lo que genera nuevas preguntas sobre el alcance y las implicancias de esta habilidad sensorial.

La evidencia científica confirma que los perros poseen un sentido del olfato entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el de los humanos. Estudios publicados en revistas especializadas, como Animal Cognition y PLOS ONE, demuestran que los perros pueden identificar olores específicos asociados a estados emocionales como el miedo o el estrés, reaccionando de manera diferenciada ante ellos. La doctora Clara Wilson, psicóloga animal de la Universidad de Queen’s en Belfast, subraya que esta capacidad tiene aplicaciones en el ámbito de la terapia emocional y el apoyo psicológico.

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¿Qué tan desarrollado es el olfato de los perros y cómo perciben el entorno?

Los perros cuentan con una sensibilidad olfativa capaz de detectar concentraciones mínimas de compuestos químicos en el ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros cuentan con una sensibilidad olfativa capaz de detectar concentraciones mínimas de compuestos químicos en el ambiente. Según diversos experimentos, un perro puede detectar media cucharadita de azúcar en una piscina olímpica, mientras que un humano apenas distingue una cucharadita disuelta en una taza de café. Esta habilidad permite a los perros no solo identificar sustancias, sino también distinguir señales biológicas imperceptibles para las personas.

De acuerdo con la doctora Clara Wilson, los perros perciben cambios en el sudor y la respiración humana vinculados a emociones intensas, como el miedo o el estrés. Este fenómeno se debe a las alteraciones químicas que se producen en el cuerpo bajo estos estados, generando un perfil olfativo distinto que los canes pueden captar con alta precisión.

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Evidencia científica: ¿pueden los perros oler el miedo?

Los perros pueden distinguir el miedo humano a través de señales químicas en el sudor y la respiración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes confirmaron que los perros pueden identificar el miedo en los humanos mediante señales olfativas. Un estudio realizado por la Universidad de Queen’s en Belfast, publicado en la revista científica PLOS ONE, demostró que los perros lograron identificar muestras provenientes de personas en estado de estrés con una precisión de entre 90% y 96,88%. Los participantes realizaron tareas de aritmética bajo presión, tras lo cual se recogieron muestras de sudor y aliento que mostraron perfiles químicos diferenciados.

En otro experimento citado por la revista Animal Cognition y la Universidad de Tours en Francia, se expuso a perros a olores humanos recogidos tras inducir emociones de alegría o miedo. Los resultados mostraron que los perros reaccionaban de manera distinta: los olores de alegría incentivaban la interacción con extraños, mientras que los de miedo provocaban que los perros buscaran la seguridad de su tutor o intentaran retirarse del lugar. Estos hallazgos refuerzan la idea de que los perros pueden diferenciar entre estados emocionales humanos a través del olfato.

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¿Cómo reaccionan los perros ante una persona que siente miedo?

La reacción de los perros ante el miedo suele ser buscar la cercanía de su dueño, no la agresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de lo que sugiere la creencia popular, la mayoría de los estudios indican que los perros no suelen volverse agresivos al detectar el miedo en las personas. Según experimentos realizados por la Clínica de Cinofobia y estudios publicados en Animal Cognition, los perros expuestos al olor del miedo tienden a evitar a los extraños y prefieren permanecer cerca de personas conocidas, como sus tutores. “Cuando los perros huelen miedo, tienden a mantenerse alejados de los extraños y buscan la cercanía de alguien familiar con quien se sienten seguros”, concluye el informe.

¿Qué recomiendan los expertos para quienes sienten miedo frente a los perros?

Los olores asociados a la alegría incentivan la interacción de los perros con extraños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes padecen cinofobia, los especialistas de la Clínica de Cinofobia recomiendan mantener la calma y evitar movimientos bruscos al estar cerca de un perro. Las sugerencias incluyen colocarse de lado, quedarse quieto, guardar silencio y mirar al frente, sin mirar directamente al animal ni intentar apartarlo. Estas estrategias buscan minimizar el interés del perro y reducir la probabilidad de una interacción no deseada. Según los expertos, en la mayoría de los encuentros cotidianos, los perros no atacarán a una persona únicamente por detectar miedo a través del olfato.

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Aplicaciones en terapia emocional y apoyo psicológico

El reconocimiento de los cambios emocionales humanos mediante el olfato abrió nuevas posibilidades en el entrenamiento de perros de asistencia. De acuerdo con los responsables del estudio publicado en PLOS ONE, los perros podrían ser entrenados para actuar como alerta temprana en casos de ansiedad o crisis emocionales, facilitando intervenciones rápidas y adaptadas a las necesidades de cada paciente. Este enfoque refuerza el rol de los perros como agentes activos en la terapia psicológica y el manejo de síntomas asociados al estrés y la ansiedad.

¿Empatizan realmente los perros con el miedo o el estrés de las personas?

Los perros entrenados pueden actuar como alerta temprana ante crisis de ansiedad o estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos expertos, como la profesora Katherine Houpt de la Universidad de Cornell, advierten que, aunque los perros identifican el miedo y el estrés, no existe evidencia concluyente de que comprendan el significado emocional de estos estados. Houpt sostiene que la reacción de los canes podría estar motivada más por instintos de protección o búsqueda de seguridad que por empatía genuina en el sentido humano. Sin embargo, resalta que la sensibilidad de los perros a las señales emocionales los convierte en aliados valiosos en el ámbito de la salud mental, independientemente de su grado de empatía.

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La capacidad de los perros para oler el miedo en los humanos está respaldada por evidencia científica, aunque su reacción suele ser buscar la cercanía de personas conocidas en lugar de volverse agresivos. Este hallazgo refuerza el vínculo entre humanos y perros y abre nuevas vías para su integración en protocolos de apoyo emocional y terapias psicológicas.